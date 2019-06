Hàng loạt các hãng xe lớn giảm giá để "chiến đấu" với các mẫu xe sắp ra mắt trong tháng 6

Thứ Năm, ngày 06/06/2019 12:00 PM (GMT+7)

Tổng hợp các mẫu xe đang được đại lý thực hiện chính sách ưu đãi nhằm thu hút thị phần trong thời gian tới - Cơ hội mua xe giá tốt trong năm.

Tháng 6 này sẽ là một cuộc bùng nổ của thị trường xe ô tô Việt Nam với hàng loạt những tên tuổi chưa từng xuất hiện trên thị trường, chính do đó, hàng loạt thương hiệu xe lắp ráp nổi tiếng trong nước đua nhau giảm giá và “dìm nhau” xuống đáy. Các đại lý đua nhau giảm giá khủng cho các dòng xe chủ lực của mình nhằm thu hút khách hàng trước khi những mẫu xe mới bắt đầu thu hút thị phần.

Tính đến tháng 4-2019, sản lượng của xe lắp ráp trong nước đạt 14.047 xe, giảm 29% so với tháng trước, doanh số bán hàng của xe lắp ráp trong nước giảm 11% trong khi xe nhập khẩu tăng 202% so với cùng kỳ năm ngoái. Đấy chính là lý do nhiều mẫu xe lắp ráp trong nước phải nhập “cuộc đua” giảm giá để giữ thị phần. Cụ thể như sau:

Nissan giảm 133 triệu đồng cho mẫu Nissan X-Trail V Series

Nissan X-Trail là một trong những mẫu xe đang được giảm giá mạnh trên thị trường. Hiện khách hàng có thể mua được chiếc X-Trail V-Series 2.5L với giá 890 triệu đồng sản xuất năm 2018 và 950 triệu đồng xuất năm 2019. Trong khi đó, giá niêm yết của phiên bản này là 1,023 tỷ đồng. Như vậy, con số giảm giá đã lên đến 133 triệu đồng. Bên cạnh đó, tuỳ đại lý, người mua còn nhận được thêm quà tặng phụ kiện trị giá vài triệu đồng.

Mazda ưu đãi cho CX5 lên đến 50 triệu đồng

Theo thông tin từ một số đại lý, hiện tại, Mazda đang thực hiện chương trình ưu đãi lớn khi mua xe CX5 tại các đại lý, con số ưu đãi lên đến 50 triệu đồng tiền mặt và được tặng thêm gói phụ kiện chính hãng dành cho tất cả các mẫu, không phân biệt màu sắc.

Toyota giảm cho Vios đến 50 triệu đồng kèm phụ kiện

Tại phân khúc hạng B, Toyota Vios tiếp tục làm người tiêu dùng ngạc nhiên khi liên tiếp đại hạ giá. Nếu đầu tháng 5, mẫu xe này chỉ được các đại lý giảm từ 25-35 triệu đồng tùy phiên bản, thì đến cuối tháng 5, mức giảm giá đã tăng lên từ 40-50 triệu đồng kèm khuyến mại là gói phụ kiện chính hãng bao gồm đầu DVD, camera lùi và gói dịch vụ bọc da ghế.

Mazda 3 và Honda City được giảm đến 40 triệu đồng

Một loạt các đại lý của Mazda đồng loạt giảm giá các mẫu xe Mazda ở mức 50-60, thừa nhận kể từ đầu năm, đây là thương hiệu giảm giá mạnh nhất và hầu như không có lợi nhuận, chủ yếu là bán cắt lỗ để giải phóng hàng tồn kho.

Mazda 3 cũng được các đại lý giảm giá mạnh, nếu tháng trước ở mức 30-40 triệu đồng so với giá công bố thì đến cuối tháng 5 giảm đến 50 triệu đồng so với giá công bố và tặng kèm các bộ phụ kiện chính hãng.

Mazda 3 đang được ưu đãi lên đến 50 triệu đồng

Honda City cũng có mức giá giảm từ các đại lý lên tới 30-35 triệu đồng tùy từng phiên bản. Ngoài ra, từ nay đến hết 6/2019, khách mua còn được tặng một gói phụ kiện trị giá hơn 10 triệu đồng, một gói bảo dưỡng trị giá gần 2,4 triệu đồng cùng 4 lít dầu.

Hyundai và Kia giảm đến 40 triệu đồng

Tại phân khúc hạng A, mẫu Hyundai Grand i10 có các đại lý bán ra với mức giá giảm tới 20-40 triệu đồng so với giá công bố, còn Kia Morning cũng giảm từ 10-30 triệu đồng tùy từng phiên bản.

Như vậy, với thông tin hàng loạt những mẫu xe mới sẽ nhập khẩu thị trường Việt Nam trong tháng 6, hàng loạt các hãng xe lớn đua nhau giảm giá cực sốc để kích cầu sau một thời gian ảm đạm. Từ nay đến khoảng tháng 7 âm lịch sẽ là thời gian mua xe lí tưởng nhất.

Hi vọng những thông tin trên sẽ giúp ích cho quý độc giả.