Tôi đã chọn xe, chọn ghế và rèn con ngồi ghế ô tô như thế nào?

Chọn xe, chọn ghế

Hành trình rèn con ngồi ghế ô tô bắt đầu từ lúc tôi quyết định lên đời từ chiếc sedan đời 2021 sang một chiếc MPV vào tháng 7/2023. Đúng thời điểm ưu đãi 100% phí trước bạ, xe lăn bánh chưa tới 700 triệu đồng, phù hợp ngân sách của gia đình tôi mà vẫn có nhiều thứ hữu dụng khi đi cùng trẻ nhỏ.

Không cần chạy thử, chỉ cần xem thông số, tôi đã chú ý ngay hàng ghế sau rộng rãi hơn xe cũ, cửa mở lớn và nhất là có hai khóa ISOFIX chuẩn ở hai ghế sau. Đây là yếu tố tôi mong chờ bấy lâu, do chiếc xe cũ phải tận dụng dây đai ghế sau, đôi khi lỏng lẻo và mất thời gian chỉnh.

Vị trí khóa ISOFIX ở mặt trước của hàng ghế thứ hai, bao gồm 2 khóa như vậy ở hai bên cạnh dưới mỗi ghế.

Quan điểm của tôi rất rõ ràng: Không tiếc tiền khi đó là thứ gắn trực tiếp đến sự an toàn của con. Nên khi đổi xe, tôi đầu tư ghế trẻ em loại cao cấp, có đủ các khóa ISOFIX và thêm dây neo kéo về phía sau lưng ghế. Tôi không chọn loại có chân chống xuống sàn vì cảm giác chật chội và không hợp thẩm mỹ của nội thất Xpander Cross.

Mẫu ghế giá hơn 11 triệu đồng mà tôi chọn giúp bé ngồi êm, ôm lưng tốt, không xô lệch khi vào cua. Nhờ ghế chắc chắn và dễ thao tác, mỗi lần bế bé lên xe tôi chỉ cần chốt khóa, căng dây đai và kiểm tra lực siết bằng tay là yên tâm khởi hành. Xe gầm cao, cửa sổ lớn và điều hòa hàng ghế sau cũng tạo môi trường dễ chịu, bé nhìn ra đường thoáng hơn, ít bí bách.

Ghế trẻ em cao cấp tương thích ISOFIX thường có đèn báo hoặc các chốt báo hiệu đã lắp đặt đúng (thường chuyển màu xanh lá cây).

Tôi nhận ra việc chọn xe và chọn ghế đúng là bước đầu tiên để con hợp tác tốt hơn. Khi không gian thoải mái, ghế đủ êm và thao tác nhanh, trẻ ít có lý do để phản ứng ngay từ lúc bắt đầu chuyến đi. Từ nền tảng này, tôi bước sang giai đoạn quan trọng hơn: Rèn con ngồi ghế theo thói quen cố định.

Cách rèn con ngồi ghế ô tô

Con tôi bắt đầu ngồi ghế ô tô từ khoảng 17 tháng. Lúc đầu bé hợp tác tốt, quen nhanh, thậm chí còn thích thú khi ngồi cao nhìn ra cửa kính. Nhưng đến khi gần 2 tuổi, bé bắt đầu lúc chịu lúc không, đôi khi quấy khóc và đòi tháo dây. Tôi không đặt nặng chuyện bé phản ứng, do trẻ giai đoạn này thay đổi tâm lý liên tục. Mỗi lần con khóc, tôi chỉ chạy xe chậm lại và trấn an nhẹ, tuyệt đối không bế bé xuống để né việc ngồi ghế.

Ghế trẻ em được kết nối qua khóa ISOFIX đảm bảo độ an toàn cao.

Nhớ nhất là chuyến tôi đưa bé đi riêng từ TP.HCM về Bà Rịa - Vũng Tàu khi bé khoảng 30 tháng. Quãng đường hơn 70Km hôm đó là một thử thách đúng nghĩa. Bé quấy liên tục, khóc lớn, đòi ra khỏi ghế và cuối cùng còn hét đến mức ói ra xe. Khi nghe tiếng nấc và thấy con mệt, tôi thật sự xót, nhưng vẫn giữ nguyên nguyên tắc. Tôi tấp vào lề, lau dọn kỹ ghế, thay áo cho con, cho bé uống nước, rồi lại tiếp tục hành trình khoảng 30Km còn lại.

Điều bất ngờ là sau đúng lần “khủng hoảng” đó, bé thay đổi hoàn toàn. Từ hôm sau, mỗi lần mở cửa xe, con tự leo lên ghế, ngồi đúng vị trí và chờ cài dây. Đôi khi còn tự khoe với người thân là “ghế của con”. Có lẽ trẻ đã hiểu quy tắc không thể thay đổi khi đi xe, và cũng quen với cảm giác an toàn, ổn định mà chiếc ghế mang lại. Quan trọng hơn cả là tôi có thể di chuyển khắp mọi nơi với con mà không cần phải có người lớn theo kèm, cứ xe lăn bánh là con ngủ ngon trên ghế.

Tôi rút ra được một kinh nghiệm quan trọng: Rèn trẻ ngồi ghế ô tô đòi hỏi sự kiên trì và thống nhất tuyệt đối từ cha mẹ. Khi đã đặt ra nguyên tắc, đừng phá lệ dù chỉ một lần. Trẻ chỉ cần thấy mình được nhượng bộ là sẽ chống đối mạnh hơn ở lần sau. Tôi nghĩ nhờ việc giữ vững lập trường như trên mà con tôi đã hợp tác hoàn toàn, những chuyến đi trở nên nhẹ nhàng, an toàn và vui hơn rất nhiều.

* Bài viết dẫn nguyên văn chia sẻ của anh Trần Đình Huy (34 tuổi, ngụ tại TP.HCM) gửi tới tòa soạn.