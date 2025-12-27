Tay năm cửa ẩn phải thêm các chi tiết cơ khí để đạt chuẩn an toàn mới

Trung Quốc chính thức siết chặt tiêu chuẩn tay nắm cửa ô tô sau hàng loạt tai nạn xe điện. Quy định mới bắt buộc xe phải có cơ chế mở cửa cơ khí để đảm bảo thoát hiểm trong tình huống khẩn cấp. Sau hàng loạt vụ tai nạn nghiêm trọng làm dấy lên làn sóng lo ngại về an toàn trên các dòng xe hiện đại, đặc biệt là xe điện (EV), Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin Trung Quốc (MIIT) đã chính thức thực hiện bước đi đầu tiên nhằm chuẩn hóa hệ thống tay nắm cửa.

Dự thảo tiêu chuẩn an toàn quốc gia mới không chỉ là một văn bản kỹ thuật, mà là "chiếc phao cứu sinh" bắt buộc cho người dùng trước các thiết kế tay nắm cửa dạng ẩn vốn đang rất thịnh hành nhưng đầy rẫy rủi ro.

Tay nắm cửa bên ngoài phải đảm bảo đủ không gian thao tác và hoạt động bình thường.

Một trong những quy định cốt lõi của dự thảo này là yêu cầu tất cả các cửa bên của xe du lịch phải có khả năng mở bằng cơ cấu cơ khí thuần túy trong tình huống khẩn cấp. Điều này có nghĩa là ngay cả khi xe gặp va chạm mạnh, nguồn điện bị ngắt hoàn toàn, hay thậm chí xảy ra sự cố cháy nổ pin, người bên trong hoặc lực lượng cứu hộ vẫn có thể mở cửa dễ dàng mà không cần bất kỳ dụng cụ hỗ trợ nào.

Đây là phản ứng trực diện của cơ quan chức năng trước thực tế nhiều mẫu xe điện hiện nay hoàn toàn phụ thuộc vào khóa điện tử, khiến hành khách bị "nhốt" bên trong khi gặp sự cố. MIIT khẳng định không cấm các thiết kế tay nắm cửa phẳng hay dạng bật ra vì lý do khí động học, nhưng yêu cầu các nhà sản xuất phải ưu tiên tuyệt đối cho khả năng thoát hiểm.

Tay nắm cửa bên ngoài phải đảm bảo đủ không gian thao tác và hoạt động bình thường kể cả khi hệ thống điều khiển gặp trục trặc. Đặc biệt, bộ phận này phải chịu được lực kéo tối thiểu 500 Newton để không bị gãy hay bong ra trong quá trình cứu hộ. Ở bên trong, mỗi cửa xe bắt buộc phải có ít nhất một tay nắm cơ khí được bố trí tại vị trí dễ nhìn, dễ tiếp cận nhất đối với hành khách.

Quyết định siết chặt quản lý của Trung Quốc dựa trên những dữ liệu thực nghiệm đáng lo ngại. Kết quả khảo sát trên hơn 230 mẫu xe cho thấy, sau khi va chạm bên hông, tỷ lệ mở cửa thành công của tay nắm dạng ẩn chỉ đạt mức khiêm tốn 67%.

Theo nghiên cứu tay nắm cơ khí truyền thống đạt tỷ lệ an toàn lên tới 98%. (ảnh minh họa)

Trong khi đó, tay nắm cơ khí truyền thống đạt tỷ lệ an toàn lên tới 98%. Ngoài nguy cơ kẹt cửa khi tai nạn, các thiết kế dạng bật ra còn gây ra không ít vụ việc kẹp tay thương tâm, đặc biệt đối với đối tượng trẻ em. Điều này buộc các chuyên gia phải thiết lập lại quy trình thử nghiệm tĩnh và động cực kỳ khắt khe trước khi một mẫu xe được phép lăn bánh.

Quy định mới này sẽ có hiệu lực theo lộ trình cụ thể: các mẫu xe mới hoàn toàn phải tuân thủ ngay hoặc sau tối đa 13 tháng tùy hạng mục, trong khi các dòng xe đã được cấp phép trước đó có thời hạn 25 tháng để điều chỉnh.

Với vị thế là thị trường ô tô lớn nhất thế giới, động thái này của Trung Quốc chắc chắn sẽ tạo ra hiệu ứng dây chuyền, buộc các nhà sản xuất xe điện trên toàn cầu phải tái thiết kế hệ thống cửa nếu không muốn bị loại khỏi cuộc chơi. Đây được xem là một bước tiến quan trọng, đưa giá trị an toàn cốt lõi trở lại vị trí dẫn đầu thay vì chạy đua theo các xu hướng công nghệ hào nhoáng nhưng thiếu thực tế.