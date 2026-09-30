Tesla đầu kéo Semi thế hệ mới bắt đầu bàn giao xe tại Mỹ

Tesla vừa khởi động chiến dịch bàn giao dòng xe đầu kéo chạy điện Semi từ nhà máy mới tại bang Nevada (Mỹ). Mặc dù tiến độ sản xuất đã có bước tiến mới, hãng xe điện Mỹ vẫn tuyệt đối giữ kín giá bán niêm yết cũng như công suất vận hành thực tế ở thời điểm hiện tại.

Tại sự kiện diễn ra ở thành phố Sparks, Nevada, Tesla đã trình làng dàn xe Semi mang logo của các đối tác vận tải lớn như PepsiCo, DHL và US Foods. Đại diện hãng xác nhận những chiếc xe đầu tiên đang trên đường đến tay nhóm khách hàng tiên phong.

Dù tái khẳng định mục tiêu dài hạn của nhà máy là đạt sản lượng 50.000 xe/năm, Tesla không đưa ra thời điểm cụ thể để đạt được cột mốc này, đồng thời bỏ ngỏ các chỉ tiêu giao xe trong năm.

Tesla vừa khởi động chiến dịch bàn giao dòng xe đầu kéo chạy điện Semi.

Sự kiện này đánh dấu bước chuyển mình quan trọng của dòng xe Semi sau thời gian dài trễ hẹn. Ra mắt lần đầu từ gần một thập kỷ trước như một giải pháp thay thế xe tải chạy dầu diesel, Tesla Semi từng được bàn giao lô đầu tiên cho PepsiCo vào cuối năm 2022.

Tuy nhiên, đợt phân phối đó chỉ dừng lại ở quy mô thử nghiệm nhỏ lẻ. Phải đến tháng 4 vừa qua, chiếc Semi đầu tiên mới chính thức rời dây chuyền sản xuất thương mại công suất cao tại Nevada. Về thông số kỹ thuật, Tesla Semi được cung cấp với hai tùy chọn tầm hoạt động: bản tiêu chuẩn đạt khoảng 523 km và bản nâng cao lên tới khoảng 805 km cho một lần sạc đầy khi tải nặng.

Tesla không đưa ra thời điểm cụ thể về giá bán và doanh số bán của xe.

Đại diện mảng kỹ thuật xe Semi của Tesla, ông Dan Priestley, cho biết con số 805 km đã được chính các khách hàng doanh nghiệp kiểm chứng trong quá trình vận hành thực tế. Đáng chú ý, mức tiêu thụ năng lượng của xe được niêm yết ở mức 1,7 kWh/dặm - một hiệu suất ấn tượng đối với dòng xe thương mại hạng nặng.

Bất chấp những chậm trễ về tiến độ sản xuất, sức hút của Tesla Semi trên thị trường vận tải vẫn rất lớn. Mới đây, một liên minh các doanh nghiệp vận tải đã đặt hàng 2,500 chiếc Semi, trong khi công ty công nghệ vận tải Einride cũng công bố kế hoạch bổ sung 500 xe Semi vào đội hình của mình.

Việc vận hành nhà máy chuyên dụng tại Nevada được kỳ vọng sẽ giúp Tesla thoát khỏi tình trạng giao xe nhỏ giọt. Tuy nhiên, số lượng xe thực tế lăn bánh trên đường trong thời gian tới mới là câu trả lời chính xác nhất cho năng lực sản xuất thực sự của hãng.