Tầm trên 560 triệu đồng, chọn mua Mitsubishi Xpander hay Toyota Veloz?

Bên cạnh dòng xe thể thao đa dụng (SUV), các mẫu xe đa dụng (Multi Purpose Vehicle – MPV) cũng là các ấn phẩm xe ô tô ăn khách nhất tại thị trường Việt Nam hiện nay. MPV cùng với SUV thậm chí hút khách hơn cả các mẫu xe sedan.

Trong số các mẫu xe MPV, Xpander từ nhà sản xuất Mitsubishi đang là dòng sản phẩm bán đắt hàng như “tôm tươi”. Chỉ tính riêng trong tháng 6/2024, Xpander đạt doanh số 3.609 chiếc, dẫn đầu top 5 xe MPV bán chạy nhất ở Việt Nam. Tiếp theo sau Xpander là Toyota Veloz Cross có 670 chiếc bán ra. Mặc dù có doanh số thấp hơn hẳn, nhưng Veloz cũng có nhiều điểm cạnh tranh đáng gờm với “người đồng hương” Xpander.

Để giúp bạn đọc có thêm thông tin tham khảo mua sắm, chúng tôi so sánh Mitsubishi Xpander và Toyota Veloz Cross theo một số tiêu chí nhất định sau đây.

Về ngoại thất

Mitsubishi Xpander và Toyota Veloz Cross đều có ngoại hình mạnh mẽ, với kích thước lớn. Trong đó, Xpander tỏ ra nổi trội hơn với chiều dài x rộng x cao lần lượt là 4.595 x 1.750 x 1.750 mm, còn Veloz Cross có kích thước tương ứng là 4.475 x 1.750 x 1.700 mm.

Xpander mang nhiều hơi hướng phong cách Crossover, sở hữu bộ mâm bánh xe cỡ 17-inch với thiết kế không viền cứng cáp hơn, các đường nét trên thân xe góc cạnh, cá tính, cùng đèn pha chiếu sáng LED hình chữ T có khả năng hội tụ ánh sáng tốt hơn. Phía trước có lưới tản nhiệt hình chữ X, cùng cản trước và sau khỏe khoắn có thể mở rộng, cùng với cửa cốp dày dặn đem lại cảm giác vững chãi.

Toyota Veloz Cross có vành bánh xe nhỏ hơn, với kích 16-inch, thân xe với đầu xe hướng cao cùng bộ lưới tản nhiệt hình tổ ong đem lại dáng vẻ mạnh mẽ. Tuy nhiên, các đường nét tổng thể trên Veloz Cross nghiêng về sự tinh tế và sang trọng hơn. Thanh nẹp ở nóc xe mang tính chất trang trí, ít có độ chịu lực cao. Đèn đuôi xe Veloz loại LED mảnh, cao cấp và đắt tiền, nối liền hai bên tạo dáng vẻ bề thế cho xe.

Về nội thất

Không gian nội thất của Xpander rất rộng rãi, đem lại sự thoải mái và thư thái cho người dùng. Mẫu MPV này được thiết kế 7 chỗ ngồi khi để chế độ tất cả các hàng ghế được sử dụng. Khi cần thiết có thể tùy chọn cấu hình chỗ ngồi 6, 5, 4 hoặc 2 chỗ ngồi để tăng không gian để đồ. Cabin xe rộng, thiết kế 2 ghế ngồi, có điểm tựa tay bọc da giúp cho người lái đỡ mệt mỏi khi phái chạy xe trong thời gian dài. Bệ tì tay còn có hộc đựng đồ, để vừa chai nước.

Vô lăng của Xpander thiết kế 3 chấu, có tích hợp nhiều nút điều khiển. Cảm giác cầm nắm vô lăng tốt hơn nhờ có thiết kế thân thiện với khách hàng ở Đông Nam Á, đem lại trải nghiệm lái thoải mái hơn. Các vật liệu trên táp lô và táp bi cửa mềm mại, những đường nét trong nội thất đem lại cảm giác sờ chạm tinh tế với các vật liệu da mềm.

Màn hình điều khiển xe loại cảm ứng 9-inch, có tính năng kết nối Apple CarPlay và Androi Auto. Màn hình này có khả năng kết nối cùng lúc 5 thiện thoại và đàm thoại rảnh tay 2 điện thoại cùng lúc qua Bluetooth. Bên cạnh đó, trên màn hình còn có ứng dụng điều khiển bằng cử chỉ.

Phần bệ tỳ tay có 2 cổng sạc USB. Ghế da có khả năng cách nhiệt cao cấp mang lại sự thoải mái, giảm mài mòn và lại dễ vệ sinh sạch sẽ. Xe trang bị hệ thống điều hòa tự động với tính năng Max Cool (làm mát tối đa). Trong khi, hàng ghế thứ hai của xe có điều hòa đặt âm trần phía trên và phanh tay tự động.

Đối với Toyota Veloz Cross, các ghế ngồi có chất liệu da kết hợp nỉ cao cấp đem lại sự thoải mái và dễ chịu. Các ghế ngồi hàng thứ hai có chế độ sofa đem lại không gian rộng rãi, thoải mái như một căn phòng di động. Trong khi khoang cabin, có màn hình đa thông tin 7 inch TFT với khả năng tùy chỉnh 4 chế độ. Khoang lái còn có chế độ đèn ban đêm vừa hỗ trợ tầm nhìn người lái vừa đem lại cảm giác dễ chịu cho người ngồi trên xe.

Hệ thống điều hòa trên Veloz Cross loại tự động một vùng, có hỗ trợ kiểm soát nhiệt độ và lưu thông không khí trong khoang xe. Các hàng ghế ngồi có bố trí sạc không dây ở phía trước và cổng sạc USB ở phía sau. Xe còn có khay đựng cốc tiện lợi ở hàng ghế trước. Hàng ghế sau Veloz Cross có không gian để chân rộng rãi giúp người ngồi thư giãn, tạo sự linh hoạt trong bố trí không gian.

Về động cơ và trang bị an toàn

Xpander 2024 sở hữu động cơ 1.5L, 4 xy lanh thẳng hàng, đạt công suất tối đa 104 mã lực và mô-men xoắn cực đại 141 Nm. Với sức mạnh này, Xpander tỏ ra vận hành linh hoạt và đem lại trải nghiệm lái êm ái trên nhiều cung đường khác nhau. Cùng với khối động cơ này, Xpander 2024 còn có khoảng sáng gầm lên đến 225 mm, cùng khả năng lội nước lên đến 400 mm, giúp xe vận hành trên nhiều điều kiện địa hình khác nhau.

Xe có hệ thống treo nâng cấp, được tăng cường bằng việc tăng kích thước hệ thống giảm chấn. Valve phuộc xe tăng kích thước giúp xe êm ái và thoải mái hơn. Không những thế, Xpander 2024 còn được trang bị hệ thống điều khiển hành trình Cruise Control giúp duy trì tốc độ ổn định mà không phải đặt chân lên bàn đạp ga. Xpander sử dụng công nghệ khung RISE thép cường lực hấp thu va chạm và phân tán lực tác động để bảo vệ người ngồi trong xe tốt hơn.

Xe còn có hệ thống cân bằng điện tử ASC và kiểm soát lực kéo TCL. Ngoài ra, Xpander 2024 còn có hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HAS) giúp xe không bị trôi về phía sau trong trường hợp dừng và khởi hành ở ngang dốc cao. Tăng cường hơn nữa an toàn cho xe là hệ thống trợ lực phanh điện tử (BA) giúp tăng cường lực phanh cho lái xe trong trường hợp đạp phanh khẩn cấp, đảm bảo an toàn cho người và xe. Cùng với BA, Xpander còn có hệ thống ABS và hệ thống phân bổ lực phanh điện tử EBD. Đó chính là các trang bị an toàn nổi bật của Xpander.

Ở góc độ động cơ và trang bị an toàn, Toyota Veloz Cross tỏ ra có lợi thế hơn. Mẫu xe này trang bị dòng động cơ 2NR-VE 1.5L, 4 xy lanh thẳng hàng, dung tích 1496cc, cho công suất tối đa 105 mã lực. Đi kèm với đó là loại hộp số tự động vô cấp (CVT) mang lại trải nghiệm lái mạnh mẽ, êm ái và tiết kiệm xăng tối ưu.

Trên Veloz Cross có nhiều trang bị an toàn. Mẫu xe này có tới 6 túi khí thay vì 2 túi khí như Xpander. Bên cạnh đó, dòng xe MPV của Toyota còn có cảm biến hỗ trợ đỗ xe, hệ thống cân bằng điện tử (VSC), hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HAC), hệ thống cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau (RCTA) và hệ thống cảnh báo điểm mù (BSM).

Về giá bán

Cả Mitsubishi Xpander và Toyota Veloz Cross hiện đang được bán ra ở thị trường Việt Nam với giá khởi điểm rất hấp dẫn, chênh lệch nhau không nhiều. Xpander có 3 phiên bản khác nhau, gồm: bản MT có giá niêm yết 560 triệu đồng, bản AT có giá niêm yết 598 triệu đồng, và bản AT Premium có giá niêm yết 658 triệu đồng. Còn riêng bản Xpander Cross có giá niêm yết là 698 triệu đồng.

Trong khi đó, Veloz Cross có giá niêm yết đắt hơn. Bản Veloz Cross CVT có giá niêm yết là 638 triệu đồng. Còn bản Veloz Cross CVT Top có giá niêm yết là 660 triệu đồng.

Nhìn chung, cả hai mẫu xe MPV trên đều là các dòng xe đa dụng rất đáng chú ý ở thị trường Việt Nam hiện nay và đáng để lọt vào tầm ngắm của người hâm mộ.

