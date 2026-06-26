Suzuki XL7 phiên bản nâng cấp lộ diện với nhiều thay đổi

Mới đây, Suzuki đã đăng tải đoạn video hé lộ mẫu xe mới chuẩn bị ra mắt thị trường Đông Nam Á. Dù không công bố tên xe, nhiều dấu hiệu cho thấy nhân vật chính trong chiến dịch này là Suzuki XL7 phiên bản nâng cấp, mẫu MPV cỡ nhỏ đã có mặt trên thị trường từ năm 2020 mà chưa trải qua lần làm mới đáng kể nào.

Đáng chú ý, phiên bản mới của XL7 trước đó cũng đã xuất hiện tại một trung tâm thử nghiệm khí thải ở Việt Nam, cho thấy khả năng mẫu xe này sẽ sớm được đưa về thị trường trong nước sau khi ra mắt tại Indonesia. Thay đổi dễ nhận thấy nhất trên xe mới tập trung ở phần đầu xe. Mẫu MPV lai SUV này được cho là sẽ sở hữu lưới tản nhiệt hoàn toàn mới với thiết kế mở rộng xuống tận cản trước, tạo cảm giác liền mạch hơn so với phiên bản hiện hành.

Toàn bộ lưới tản nhiệt được hoàn thiện bằng vật liệu màu đen, trong khi khu vực trung tâm xuất hiện một thanh nhựa kích thước lớn tích hợp vị trí gắn biển số. Phía trên là chi tiết trang trí mạ crôm kéo dài giữa hai cụm đèn trước, tạo hiệu ứng thị giác khiến đèn pha như được nối liền với nhau.

Suzuki XL7 mới sẽ có phần cản trước thay đổi.

Bên dưới, tấm ốp gầm giả màu bạc tiếp tục được duy trì nhưng có thiết kế mới. Đèn sương mù cũng được làm lại với kiểu dáng mảnh hơn và đặt trong hốc đèn mới. Một số nguồn tin cho rằng xe có thể được trang bị đèn sương mù projector trên các phiên bản cao cấp. Trong khi đó, cụm đèn pha LED dường như vẫn được giữ nguyên.

Nhìn từ bên hông, xe không thay đổi nhiều về kiểu dáng tổng thể. Điểm mới chủ yếu nằm ở bộ mâm hợp kim được thiết kế lại. Tùy từng phiên bản, mâm xe có thể được hoàn thiện theo phong cách sơn đen hoặc phối hai tông màu phay xước.

Ở phía sau, những thay đổi được thực hiện theo hướng tinh chỉnh thay vì làm mới hoàn toàn. Cụm đèn hậu vẫn giữ nguyên tạo hình quen thuộc nhưng được bổ sung lớp vỏ màu khói nhằm tăng tính thể thao cho ngoại thất.

Trong khi đó, thanh nẹp mạ crôm trên cửa cốp nhiều khả năng đã bị loại bỏ. Cản sau gần như không có khác biệt đáng kể so với mẫu xe đang được bán trên thị trường. Đến thời điểm hiện tại, hình ảnh khoang lái của xe mới vẫn chưa được công bố.

Tuy nhiên, nhiều nguồn tin cho rằng đây sẽ là khu vực nhận được những nâng cấp đáng chú ý nhằm gia tăng sức cạnh tranh trong phân khúc MPV phổ thông. Một số trang bị được đồn đoán sẽ xuất hiện gồm ghế trước tích hợp chức năng thông gió, màn hình hiển thị thông tin trên kính lái HUD, hệ thống camera 360 độ và bảng đồng hồ kỹ thuật số thế hệ mới.

Ngày ra mắt chính thức tại thị trường Đông Nam Á là 29/7 tới đây.

Về khả năng vận hành, Suzuki XL7 mới dự kiến vẫn được trang bị động cơ xăng I4, dung tích 1.5L kết hợp hệ thống mild hybrid gồm máy phát tích hợp khởi động (ISG) và pin lithium-ion. Hệ truyền động này cho công suất tối đa 103 mã lực cùng mô-men xoắn cực đại 138 Nm.

Sức mạnh được truyền tới bánh xe thông qua hộp số tự động 4 cấp. Theo công bố của nhà sản xuất, mức tiêu thụ nhiên liệu trung bình của xe đạt khoảng 5,9 lít/100 km. Việc giữ nguyên động cơ cho thấy Suzuki tiếp tục ưu tiên yếu tố tiết kiệm nhiên liệu và độ bền, trong khi tập trung nâng cấp thiết kế cũng như trang bị để tăng sức cạnh tranh cho sản phẩm.

Hiện Suzuki chưa công bố thời điểm bán ra cũng như giá bán chính thức của XL7 phiên bản nâng cấp tại Việt Nam. Trong khi đó, tại Indonesia, mẫu xe này dự kiến sẽ chính thức trình làng tại Triển lãm Ô tô Quốc tế GIIAS 2026, khai mạc vào ngày 29/7 tới.