Kia Telluride 2027 lộ ảnh chính thức, "lột xác" với phong cách đậm chất Mỹ

Kia vừa chính thức hé lộ những hình ảnh teaser đầu tiên của Telluride 2027 hoàn toàn mới, chuẩn bị cho màn ra mắt toàn cầu tại Triển lãm Ô tô Los Angeles vào ngày 20/11/2025. Đây là thế hệ thứ hai của mẫu SUV cỡ lớn từng đoạt nhiều giải thưởng, được xem là biểu tượng thành công của thương hiệu Kia tại thị trường Bắc Mỹ.

Sau khi “người anh em” Hyundai Palisade được làm mới hoàn toàn vào cuối năm ngoái, Telluride cũng bước vào chu kỳ thế hệ mới với thiết kế lột xác và hướng đi cao cấp hơn.

Về thiết kế, Kia Telluride 2027 tiếp tục theo đuổi ngôn ngữ thiết kế “Opposites United” – triết lý kết hợp hài hòa giữa các yếu tố đối lập như công nghệ và thiên nhiên, sức mạnh và sự tinh tế. Mẫu xe gây ấn tượng với dáng vuông vức, khỏe khoắn, phần đầu xe góc cạnh cùng cụm đèn LED dọc mảnh màu đỏ và hổ phách đặc trưng.

Lưới tản nhiệt lớn kết hợp hệ thống chiếu sáng Star Map LED tạo diện mạo mạnh mẽ và hiện đại hơn, ít “mềm mại” hơn so với bản nâng cấp trước. Phần hông nổi bật với đường gân tam giác sắc nét, gợi liên tưởng đến các mặt cắt của viên kim cương – biểu trưng cho sự bền bỉ và tinh xảo.

Tổng thể thân xe mang đến cảm giác vững chãi nhưng tinh tế, với nắp ca-pô dày dặn, trụ D nghiêng về trước và chi tiết sơn đen tạo hiệu ứng mái nổi. Các vòm bánh xe mở rộng, thân xe xử lý mềm mại giúp dung hòa giữa vẻ cơ bắp và sang trọng – bước tiến mới trong định hướng SUV cao cấp của Kia.

Về nội thất, khoang cabin của Kia Telluride mới được kỳ vọng lấy cảm hứng từ mẫu xe điện Kia EV9, hướng đến trải nghiệm công nghệ cao và không gian rộng rãi. Xe có thể bố trí 3 hàng ghế, tối đa 9 chỗ ngồi, với bảng điều khiển trung tâm mở rộng, cụm đồng hồ kỹ thuật số, ghế chỉnh điện tích hợp massage và tùy chọn ghế cơ trưởng ở hàng ghế thứ hai.

Về vận hành, Kia Telluride 2027 nhiều khả năng sẽ sử dụng động cơ Smartstream GDi V6 3.5L, công suất khoảng 287 mã lực, thay thế máy 3.8L hiện hành. Bên cạnh đó, Kia có thể bổ sung tùy chọn hybrid tăng áp 2.5L mạnh 329 mã lực, thậm chí cả biến thể hybrid sạc điện (PHEV) trong tương lai.

Kia Telluride 2027 chạy thử cùng lớp ngụy trang

Thông số kỹ thuật chi tiết sẽ được Kia công bố tại buổi họp báo trong khuôn khổ triển lãm Los Angeles Auto Show. Sự kiện này được kỳ vọng đánh dấu cột mốc quan trọng trong hành trình phát triển SUV toàn cầu của Kia, khi hãng tiếp tục mở rộng giới hạn về thiết kế, công nghệ và hiệu suất vận hành.

Kia Telluride từng được đưa về Việt Nam từ thế hệ trước nhưng chưa được mở bán chính thức. Hiện vẫn chưa rõ kế hoạch phân phối, dù phân khúc SUV cỡ lớn tại Việt Nam đang có nhiều biến động với Volkswagen Teramont gia nhập và Ford Explorer tạm rút khỏi thị trường.