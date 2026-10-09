Kia Seltos cũ sau 3–5 năm người mua xe cần kiểm tra những gì?

Sau khoảng 3–5 năm sử dụng, Kia Seltos có thể trở thành lựa chọn đáng cân nhắc trên thị trường xe cũ nhờ thiết kế trẻ, không gian tương đối rộng và chi phí sử dụng phù hợp. Tuy nhiên, trước khi xuống tiền, người mua cần kiểm tra kỹ hệ thống động cơ, hộp số, gầm xe, điều hòa và lịch sử bảo dưỡng để tránh phát sinh những khoản chi phí lớn sau khi nhận xe.

Kia Seltos bắt đầu được bán tại Việt Nam từ năm 2020 và nhanh chóng trở thành một trong những mẫu SUV đô thị được nhiều khách hàng quan tâm. Sau vài năm, những chiếc Seltos đời đầu hoặc các phiên bản sản xuất giai đoạn 2021–2023 hiện đã xuất hiện khá nhiều trên thị trường xe đã qua sử dụng.

Ngoại thất nổi bật với lưới tản nhiệt mới, hệ thống đèn LED trước sau sắc nét,

Với một chiếc xe đã vận hành 3–5 năm, số km trên đồng hồ không phải yếu tố duy nhất quyết định chất lượng. Tình trạng thực tế của động cơ, hộp số, hệ thống treo và lịch sử sử dụng mới là những yếu tố người mua nên ưu tiên.

Kiểm tra động cơ trước tiên

Động cơ là hạng mục quan trọng cần kiểm tra trên một chiếc Seltos cũ. Người mua nên khởi động xe khi động cơ hoàn toàn nguội để đánh giá chính xác hơn tình trạng máy. Một động cơ khỏe thường khởi động nhanh, vòng tua ổn định và không xuất hiện tiếng gõ, tiếng lạch cạch hoặc rung bất thường.

Người mua cũng nên quan sát khu vực khoang máy để phát hiện dấu hiệu rò rỉ dầu, nước làm mát hoặc các vết tháo lắp bất thường. Với những phiên bản sử dụng động cơ tăng áp, cần đặc biệt chú ý đến độ ổn định của máy ở các dải vòng tua khác nhau. Khi chạy thử, xe nên tăng tốc đều, không có hiện tượng hụt hơi hoặc giật bất thường.

Ngoài ra, tình trạng dầu động cơ cũng có thể phần nào phản ánh cách chủ cũ chăm sóc xe. Một chiếc xe được thay dầu và bảo dưỡng đúng định kỳ thường có lịch sử sử dụng đáng tin cậy hơn.

Hộp số cần được chạy thử kỹ

Hộp số là bộ phận người mua xe cũ không nên chỉ kiểm tra bằng mắt.

Hộp số là bộ phận người mua xe cũ không nên chỉ kiểm tra bằng mắt. Trong quá trình lái thử, hãy thử xe ở nhiều điều kiện: khởi hành từ trạng thái đứng yên, tăng tốc nhẹ, tăng tốc mạnh và giảm tốc. Việc chuyển số cần diễn ra tương đối mượt, không xuất hiện tiếng động bất thường hoặc cảm giác giật mạnh.

Đặc biệt, nên thử xe trong điều kiện giao thông đô thị, bởi đây là môi trường khiến hộp số phải chuyển trạng thái liên tục. Những biểu hiện như rung, giật khi chuyển số hoặc phản hồi ga không đều có thể là dấu hiệu cần kiểm tra sâu hơn.

Người mua cũng nên kiểm tra lịch sử thay dầu và bảo dưỡng hộp số nếu có thể. Một chiếc xe chạy ít km nhưng thường xuyên vận hành trong điều kiện tắc đường vẫn có thể chịu mức độ hao mòn đáng kể.

Kiểm tra hệ thống treo và gầm xe

Sau 3–5 năm, hệ thống treo và các chi tiết cao su dưới gầm bắt đầu là những hạng mục đáng chú ý. Khi lái thử qua đường xấu hoặc gờ giảm tốc, người mua nên lắng nghe các tiếng “cộc”, “lục cục” phát ra từ phía trước hoặc phía sau xe. Nếu xuất hiện tiếng động bất thường, cần đưa xe lên cầu nâng để kiểm tra cụ thể.

Các hạng mục như giảm xóc, cao su càng A, rotuyn lái, rotuyn cân bằng và các chi tiết liên quan đến hệ thống treo đều có thể bị hao mòn theo thời gian. Đồng thời, hãy kiểm tra tình trạng lốp.

Không chỉ xem độ sâu gai lốp, người mua nên quan sát xem lốp có bị mòn lệch, nứt hông hoặc xuất hiện dấu hiệu từng va chạm mạnh hay không. Nếu bốn bánh có độ mòn không đồng đều, xe có thể từng gặp vấn đề về hệ thống treo, góc đặt bánh xe hoặc thậm chí từng xảy ra va chạm.

Đừng bỏ qua hệ thống phanh

Hệ thống phanh là hạng mục liên quan trực tiếp đến an toàn nhưng thường bị người mua xe cũ bỏ qua. Khi chạy thử, cần kiểm tra độ nhạy của bàn đạp phanh, khả năng giữ hướng của xe khi phanh và những tiếng động bất thường phát ra từ bánh xe.

Nếu vô-lăng rung khi phanh ở tốc độ cao, cần kiểm tra tình trạng đĩa phanh. Trong khi đó, tiếng kêu lớn hoặc cảm giác bàn đạp phanh bất thường có thể cho thấy má phanh hoặc các bộ phận liên quan đã xuống cấp. Một chiếc Seltos 3–5 năm tuổi có thể đã trải qua nhiều chu kỳ thay má phanh, đặc biệt nếu thường xuyên sử dụng trong đô thị.

Điều hòa và hệ thống điện tử

Khoang nội thất được nâng cấp với màn hình kép 10,25 inch, hỗ trợ Apple CarPlay và Android Auto.

Điều hòa là một trong những hệ thống nên kiểm tra kỹ khi mua xe cũ tại Việt Nam. Hãy bật điều hòa ở nhiều mức công suất và kiểm tra khả năng làm lạnh sau vài phút. Luồng gió cần ổn định, không có mùi ẩm mốc hoặc tiếng động bất thường.

Bên cạnh đó, toàn bộ hệ thống điện tử trong xe cũng nên được kiểm tra: màn hình giải trí, camera lùi, cảm biến, hệ thống âm thanh, kết nối điện thoại, cửa kính, khóa cửa, gương chiếu hậu chỉnh điện và các nút điều khiển trên vô-lăng. Nếu xe có các trang bị hỗ trợ lái hoặc an toàn chủ động, người mua nên kiểm tra cảnh báo trên bảng đồng hồ và tình trạng hoạt động thực tế của từng hệ thống.

Kiểm tra thân vỏ để phát hiện xe từng tai nạn

Một chiếc xe cũ đẹp bên ngoài chưa chắc đồng nghĩa với việc chưa từng va chạm. Người mua nên quan sát độ đồng đều của màu sơn giữa các chi tiết, khe cửa, nắp capo, cửa xe và cốp. Những khe ráp không đều hoặc khoảng cách giữa các tấm thân vỏ khác nhau có thể là dấu hiệu xe từng tháo lắp hoặc sửa chữa. Ngoài ra, hãy kiểm tra các vị trí khó che giấu như khoang động cơ, sàn cốp và phần khung xe.

Nếu phát hiện dấu hiệu hàn, kéo nắn hoặc sơn lại bất thường tại khu vực khung chịu lực, người mua nên cân nhắc kỹ. Trong trường hợp không có kinh nghiệm, việc đưa xe tới một garage độc lập để kiểm tra bằng cầu nâng và thiết bị chuyên dụng có thể giúp hạn chế rủi ro.

Nội thất cũng phản ánh lịch sử sử dụng

Với xe đã sử dụng 3–5 năm, tình trạng nội thất có thể cung cấp khá nhiều thông tin về cách chủ xe sử dụng phương tiện. Hãy kiểm tra vô-lăng, cần số, ghế lái, bàn đạp ga – phanh và các nút bấm thường xuyên sử dụng.

Nếu số km hiển thị thấp nhưng những khu vực này đã mòn nhiều, người mua nên đặt câu hỏi về tính chính xác của số km. Ghế lái đặc biệt đáng chú ý. Phần đệm ghế xẹp nhiều, da nứt hoặc biến dạng có thể cho thấy xe đã được sử dụng với cường độ cao.

Tuy nhiên, độ hao mòn nội thất chỉ nên được xem là một dấu hiệu tham khảo. Cần kết hợp với lịch sử bảo dưỡng và dữ liệu sửa chữa để đánh giá chính xác hơn.

Lịch sử bảo dưỡng quan trọng hơn số km

Một chiếc Seltos chạy 70.000 km nhưng được bảo dưỡng đầy đủ đôi khi có thể đáng mua hơn một chiếc xe chỉ chạy 40.000 km nhưng không có lịch sử chăm sóc rõ ràng.

Người mua nên yêu cầu chủ xe cung cấp sổ bảo dưỡng, hóa đơn sửa chữa hoặc dữ liệu bảo dưỡng điện tử nếu có. Những thông tin này giúp xác định thời điểm thay dầu, lọc gió, lọc điều hòa, bugi, dầu hộp số và các hạng mục tiêu hao khác.

Đồng thời, cần kiểm tra lịch sử tai nạn, ngập nước và các lần sửa chữa lớn. Đây là những thông tin có thể ảnh hưởng đáng kể đến giá trị thực tế của chiếc xe.

Có nên mua Kia Seltos sau 3–5 năm?

Với thiết kế vẫn tương đối hiện đại, không gian sử dụng phù hợp gia đình nhỏ và nguồn phụ tùng, dịch vụ khá phổ biến, Kia Seltos đã qua 3–5 năm sử dụng có thể là lựa chọn đáng cân nhắc trên thị trường xe cũ.

Tuy nhiên, người mua không nên quyết định chỉ dựa trên giá bán hoặc số km trên đồng hồ. Một chiếc Seltos cũ đáng mua cần hội tụ nhiều yếu tố: lịch sử sử dụng rõ ràng, động cơ và hộp số hoạt động ổn định, gầm xe không có dấu hiệu xuống cấp nghiêm trọng, thân vỏ không từng tai nạn lớn và hệ thống điện tử còn hoạt động tốt.

Đặc biệt, trước khi đặt cọc, người mua nên dành một khoản chi phí nhỏ để kiểm tra xe tại garage độc lập. So với số tiền phải bỏ ra nếu mua nhầm một chiếc xe từng tai nạn nặng, ngập nước hoặc có vấn đề về động cơ – hộp số, khoản kiểm tra này hoàn toàn đáng giá.

Với xe đã qua 3–5 năm sử dụng, mua đúng chiếc xe quan trọng hơn mua đúng đời xe. Đây cũng là nguyên tắc người dùng nên ghi nhớ khi tìm kiếm một chiếc Kia Seltos cũ trên thị trường hiện nay.