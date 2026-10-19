Vén màn Kia Seltos Hybrid thế hệ mới, màn hình khủng

Đây là phiên bản hybrid của Seltos thế hệ thứ hai, bổ sung lựa chọn xe điện hóa vào danh mục SUV của hãng bên cạnh những cái tên như Sportage và Niro.

Mẫu xe xuất hiện tại triển lãm thuộc phiên bản X Line, nổi bật với ngoại hình vuông vức, các đường nét thân xe góc cạnh và phần ốp nhựa bao quanh thân xe. Phần đầu xe được thiết kế lại với nắp ca-pô phẳng hơn, lưới tản nhiệt rộng cùng hệ thống đèn lấy cảm hứng từ bản đồ sao ở cả phía trước và phía sau.

So với thế hệ trước, Kia Seltos mới có chiều dài cơ sở tăng 60 mm, lên 2.690 mm, hứa hẹn cải thiện không gian dành cho hành khách và hành lý. Khoảng sáng gầm ở phiên bản cao nhất đạt 206 mm, góp phần tăng khả năng thích ứng với nhiều điều kiện đường sá.

Khoang lái được nâng cấp với cụm màn hình kép, tổng kích thước gần 30 inch, hỗ trợ cập nhật phần mềm qua mạng OTA và các ứng dụng giải trí trực tuyến như YouTube, Netflix. Những trang bị đáng chú ý khác gồm cửa sổ trời toàn cảnh, cần số dạng cột, camera 360 độ và hệ thống hỗ trợ lái nâng cao ADAS. Trang bị cụ thể có thể thay đổi tùy phiên bản và thị trường.

Điểm nhấn của Kia Seltos Hybrid 2027 là hệ truyền động hybrid kết hợp động cơ xăng 1.6L với mô-tơ điện, đi kèm hộp số ly hợp kép DCT 6 cấp. Xe có hai cấu hình dẫn động cầu trước và dẫn động 4 bánh điện tử e-AWD, với công suất kết hợp tương ứng 154 mã lực và 178 mã lực.

Đáng chú ý, Seltos là mẫu xe Kia toàn cầu đầu tiên được trang bị hệ dẫn động e-AWD. Khác với hệ dẫn động 4 bánh cơ khí truyền thống, công nghệ này sử dụng mô-tơ điện để truyền lực tới cầu sau, cho phép phân bổ lực kéo linh hoạt theo điều kiện vận hành, qua đó hỗ trợ độ bám đường trên bề mặt trơn trượt hoặc khi vào cua.

Theo thông tin công bố, phiên bản dẫn động cầu trước có mức tiêu thụ nhiên liệu kết hợp 5,4 lít/100 km theo chuẩn WLTP, trong khi bản e-AWD tiêu thụ 5,8 lít/100 km. Như vậy, phiên bản cầu trước có lợi thế về mức tiêu hao nhiên liệu, còn bản dẫn động 4 bánh sở hữu công suất cao hơn và khả năng truyền lực tới cả hai cầu.

Bên cạnh đó, hệ truyền động hybrid cho phép xe di chuyển hoàn toàn bằng điện trong một số điều kiện phù hợp, chẳng hạn ở tốc độ thấp và trên quãng đường ngắn. Do không phải xe hybrid cắm sạc, bộ pin được nạp năng lượng chủ yếu thông qua quá trình vận hành và phanh tái tạo năng lượng. Xe cũng được trang bị công nghệ cấp điện cho thiết bị bên ngoài V2L.

Sự xuất hiện của Seltos Hybrid cho thấy Kia tiếp tục mở rộng danh mục xe điện hóa tại châu Âu, nơi các yêu cầu về mức tiêu thụ nhiên liệu và khí thải ngày càng được chú trọng. Mẫu SUV cỡ B này dự kiến được mở bán tại thị trường châu Âu trong quý IV/2026.

Trong năm 2027, Kia cũng dự kiến giới thiệu phiên bản hybrid sử dụng động cơ xăng 1.5L, được điều chỉnh phù hợp hơn với thị trường Ấn Độ. Hiện hãng chưa công bố kế hoạch phân phối Kia Seltos Hybrid tại Việt Nam.