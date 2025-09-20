Sau Xpander, thêm mẫu xe 7 chỗ Mitsubishi có thể thu hút người tiêu dùng Việt

Theo đoạn video được chia sẻ trên mạng xã hội mới đây, phiên bản thương mại của mẫu SUV 7 chỗ mới đến từ Mitsubishi mang tên Destinator đã có mặt tại Việt Nam và đang được vận chuyển về điểm tập kết. Thậm chí, một số hình ảnh cho thấy chiếc SUV này đang chạy thử tại một trường đua ở Tây Ninh, có thể là những chiếc xe đầu tiên được đưa về để tiến hành đăng kiểm trước khi chính thức ra mắt.

Xe hiện đang đưa vào bãi tập kết nhằm chuẩn bị ra mắt tại Việt Nam.

Thiết kế và nội thất

Thiết kế của Mitsubishi Destinator dành cho thị trường Việt gần như không khác biệt so với phiên bản tại Indonesia, với cụm đèn chiếu sáng và lưới tản nhiệt theo ngôn ngữ thiết kế Dynamic Shield đặc trưng của Mitsubishi. Ngoại trừ vô lăng bên trái dành cho các thị trường sử dụng tay lái bên phải, sự đồng nhất giữa các thị trường cho thấy thiết kế đã được chốt và ít khả năng thay đổi khi bán ra tại Việt Nam.

Mitsubishi Việt Nam đã thông báo rằng Destinator dự kiến sẽ ra mắt vào cuối năm 2025 với mức giá cạnh tranh trong phân khúc SUV cỡ C, nơi có nhiều đối thủ mạnh như Mazda CX-5, Ford Territory, Honda CR-V và Hyundai Tucson. Thành công của Destinator tại Indonesia sau một tháng mở bán là cơ sở để Mitsubishi kỳ vọng mẫu xe này sẽ tiếp nối thành công của các mẫu xe như Xpander và Xforce tại Việt Nam.

Mitsubishi Destinator thuộc nhóm C-SUV với kích thước 4.680 x 1.840 x 1.780 mm. Mặc dù ngắn hơn một chút so với Honda CR-V, nhưng mẫu xe này lại có khoảng sáng gầm 244 mm cao nhất phân khúc, điều này giúp xe vượt địa hình nhẹ và thích ứng với điều kiện giao thông tại các đô thị Việt Nam. Với cấu hình 7 chỗ và 3 hàng ghế, Destinator cũng nổi bật hơn so với các đối thủ như Mazda CX-5 và Hyundai Tucson về khả năng chuyên chở hành khách.

Destinator được xem là bản cao cấp hơn của Xpander.

Nội thất của Destinator được trang bị màn hình giải trí cảm ứng 12,3 inch, cụm hiển thị 8 inch và hệ thống âm thanh Dynamic Sound Yamaha Premium. Xe còn có đèn viền nội thất, cửa sổ trời toàn cảnh và cửa gió điều hòa riêng cho hàng ghế thứ 3.

Khả năng vận hành

Đối với động cơ, Mitsubishi Destinator sử dụng động cơ xăng 1.5L tăng áp sản sinh công suất 161 mã lực và mô-men xoắn 250 Nm, kết hợp với hộp số vô cấp CVT. Mặc dù sử dụng hệ dẫn động cầu trước, mẫu xe này vẫn cung cấp 5 chế độ lái khác nhau, bao gồm chế độ Tarmac mới nhằm tối ưu hóa phản hồi vô-lăng và gia tốc trên mặt đường nhựa.

Một điều đáng thất vọng là, trong khi các đối thủ sử dụng hệ thống treo sau đa điểm, Destinator lại trang bị hệ thống treo thanh dầm xoắn thường thấy trên các mẫu SUV cỡ B - dường như nhằm tối ưu chi phí. May mắn là, Mitsubishi đã tinh chỉnh để mang lại trải nghiệm vận hành êm ái hơn. Mẫu SUV này cũng được trang bị đầy đủ công nghệ hỗ trợ người lái (ADAS) và tính năng AYC (Active Yaw Control) giúp tăng cường ổn định thân xe khi ôm cua, phù hợp với điều kiện giao thông hỗn hợp tại Việt Nam.