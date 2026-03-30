TP.HCM: "Rần rần" rao bán Hyundai SantaFe máy dầu, giá từ 700 triệu đồng cho đời 2021

Thị trường xe cũ tại TP.HCM đang xuất hiện khá nhiều tin rao bán Hyundai SantaFe máy dầu đời 2021 với mức giá khiến không ít người tìm SUV 7 chỗ phải chú ý. Khảo sát từ trang Bốn Bánh, nhiều chiếc SantaFe 2.2L diesel bản Tiêu chuẩn đang được chào bán trong khoảng từ dưới 700 triệu đồng đến sát mốc 800 triệu đồng, tùy tình trạng xe, số km đã đi và lịch sử sử dụng.

Một số tin rao bán Hyundai SantaFe máy dầu đời 2021 tại TP.HCM.

Nổi bật trong số này là một chiếc Hyundai SantaFe Tiêu chuẩn 2.2L - 2021 đang được rao ở mức 696 triệu đồng tại TP.HCM. Theo nội dung người bán đăng tải, xe màu nâu, dùng máy dầu 2.2L, hộp số tự động, cấu hình 7 chỗ và đã lăn bánh khoảng 76.000 km. Tin rao cũng cho biết xe được trang bị ghế da chỉnh điện ghế lái, màn hình giải trí, camera lùi cùng vô-lăng tích hợp lẫy số.

Một chiếc khác cùng phiên bản SantaFe Tiêu chuẩn 2.2L đời 2021 đang được chào giá 728 triệu đồng. Xe mang màu trắng, odo khoảng 83.000 km. Người bán mô tả xe “nhà đi giữ gìn”, ngoại hình còn đẹp, được bảo dưỡng tại hãng và vận hành êm. Cùng mốc quãng đường tương đương, một tin rao khác dành cho Hyundai SantaFe 2.2L - 2021 cũng đang xuất hiện với giá 768 triệu đồng.

Ảnh thực tế một chiếc xe được rao bán.

Ở nhóm giá cao hơn, thị trường còn ghi nhận một chiếc SantaFe 2.2L đời 2021 được rao 798 triệu đồng. Nội dung bài đăng cho biết xe sử dụng gia đình, bảo dưỡng đầy đủ và được giới thiệu trong tình trạng “giữ gìn kỹ”. Ngoài ra, một chiếc Hyundai SantaFe Tiêu chuẩn 2.2L - 2021 khác đang được chào ở mức 799 triệu đồng, odo khoảng 74.000 km, đi kèm lời cam kết “1 chủ sử dụng từ đầu”, “full lịch sử hãng” và hỗ trợ kiểm tra tại đại lý.

Còn theo số liệu từ sàn Chợ Tốt, toàn thị trường hiện ghi nhận mức rao bán dao động từ khoảng 682 triệu đồng đến 1,35 tỷ đồng, giá trung bình vào khoảng 1,02 tỷ đồng. Khoảng chênh lớn này cho thấy cùng là SantaFe nhưng giá trị thực tế phụ thuộc rất mạnh vào năm sản xuất, cấu hình, số Km đã đi và đặc biệt là độ “hot” của từng bản máy dầu hay máy xăng trong giai đoạn mua bán hiện nay.

Nếu tách theo từng giai đoạn, nhóm Santa Fe đời 2020 - 2022 hiện có mặt bằng dễ tiếp cận hơn khi giá trung bình quanh 923 triệu đến 1,08 tỷ đồng tùy phiên bản, trong đó bản 2.2 Dầu Cao vấp và 2.2 Dầu Đặc biệt vẫn được thị trường ưu ái hơn rõ rệt.

Ở chiều ngược lại, nhóm Santa Fe từ 2022 đến nay vẫn neo giá khá cao, phổ biến từ hơn 1 tỷ đồng trở lên, thậm chí các bản như Calligraphy 2.5 hay 2.2 Dầu Cao cấp vẫn giữ mặt bằng quanh 1,19 - 1,24 tỷ đồng.

Đời xe/Phiên bản

Giá cao nhất Giá thấp nhất Giá trung bình (triệu đồng)

Giá (triệu đồng) Odo (Km) Giá (triệu đồng) Odo (Km) Tất cả đời, tất cả phiên bản Mọi đời, phiên bản 1.350 - 682 - 1.020 Đời 2020 - 2022 Tất cả phiên bản 1.200 43.772 682 70.648 977 2.2 Dầu 1.160 41.666 696 124.125 923 2.2 Dầu Cao Cấp 1.200 39.513 799 47.585 1.080 2.2 Dầu Đặc Biệt 1.160 50.000 842 55.000 1.040 2.5 Xăng Cao Cấp 1.09 tỷ 39.624 969 39.200 1.020 Đời 2022 - nay Tất cả phiên bản 1.35 tỷ 22,157 885 30.164 1.160 2.2 Dầu Cao cấp 1.3 tỷ 21,425 1.160 30.155 1.240 2.5 Xăng Cao cấp 1.2 tỷ 33,425 1.150 35.000 1.170 Prestige 1.080 24.000 1.040 26.000 1.070 Calligraphy 2.5 1.220 17.000 1.180 23.700 1.190

Giá trung bình Hyundai SantaFe cũ theo từng nhóm. (Nguồn: Chợ Tốt)

Nhìn vào mặt bằng giá nói trên có thể thấy Hyundai SantaFe máy dầu đời 2021 tại TP.HCM hiện khá sôi động, đặc biệt ở nhóm bản tiêu chuẩn. Chỉ riêng các tin rao trong cùng một khu vực, mức chênh lệch đã lên tới hơn 100 triệu đồng dù đều là xe cùng đời. Nguyên nhân chủ yếu đến từ số km sử dụng, hình thức ngoại thất, số lượng chủ cũ, lịch sử bảo dưỡng và độ “zin” của từng xe.

Với người dùng phổ thông, SantaFe máy dầu vẫn là lựa chọn được ưa chuộng ở nhóm SUV 7 chỗ nhờ lợi thế tiết kiệm nhiên liệu, mô-men xoắn tốt và phù hợp cho nhu cầu đi gia đình lẫn chạy đường dài. Bản 2.2L diesel đời 2021 cũng là giai đoạn mẫu xe này còn giữ được sức hút lớn trên thị trường nhờ thiết kế hiện đại, cabin rộng rãi và danh sách trang bị đủ dùng cho phần đông khách hàng.

Đáng chú ý, nếu so với thời điểm xe mới lăn bánh, mức giá hiện tại của SantaFe dầu 2021 đã mềm hơn đáng kể. Khi còn ở giai đoạn mua mới, ngoài giá niêm yết, người dùng còn phải chi thêm hàng chục đến cả trăm triệu đồng cho các khoản thuế, phí ra biển số, bảo hiểm và phụ kiện. Vì thế, với mức chào bán quanh 700-800 triệu đồng như hiện nay, nhiều chủ cũ thực tế đã chịu khoản khấu hao không nhỏ sau khoảng 4 năm sử dụng.

Dẫu vậy, người mua không nên chỉ nhìn vào con số “giá tốt” để xuống tiền. Một chiếc SantaFe máy dầu giá dưới 700 triệu đồng có thể hấp dẫn trên giấy tờ, nhưng vẫn cần kiểm tra kỹ tình trạng động cơ diesel, hộp số, hệ thống gầm, lịch sử bảo dưỡng và khả năng từng va chạm hay thủy kích. Nếu tìm được xe có lý lịch rõ ràng, đi gia đình, bảo dưỡng đều và chưa qua sửa chữa lớn, Hyundai SantaFe máy dầu đời 2021 vẫn là món hời khá đáng cân nhắc ở tầm giá hiện nay tại TP.HCM.