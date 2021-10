Rò rỉ thông số kỹ thuật chiếc xe điện siêu nhỏ chỉ 71 triệu đồng

Thứ Sáu, ngày 01/10/2021 12:00 PM (GMT+7)

(PLO)- Wuling thông báo rằng Nano EV sẽ hợp tác với IP để tung ra phiên bản giới hạn của Wuling Nano EV với mức giá chỉ từ 71 triệu đồng.

Wuling Nano EV đã ra mắt vào ngày 29-9 tại Triển lãm ô tô Thiên Tân (Trung Quốc), nhiều nhà sản xuất ô tô đã chọn nó để ra mắt mẫu xe mới của họ trong năm nay. Wuling là một trong số họ và một số hình ảnh từ cuộc trưng bày của họ đã bị rò rỉ.

Những hình ảnh về chiếc xe điện siêu nhỏ tại Trung Quốc. Ảnh: Carnewschina

Wuling thông báo rằng Nano EV sẽ hợp tác với IP để tung ra phiên bản giới hạn của Wuling Nano EV. Trước đó đã có một số thông tin về việc Nano EV dựa trên Baojun E200 và trông giống hệt nhau một cách đáng ngờ. Điểm khác biệt duy nhất là Baojun E200 có giá 54.800 RMB (8.510 USD tương đương với 194 triệu đồng), và Nano EV được đồn đoán có giá khoảng 20.000 RMB (3.100 USD tương đương với 71 triệu đồng).

Theo giới thiệu, quãng đường hoạt động toàn diện của Nano EV lên đến 305km mà không phụ thuộc nhiều vào việc sạc. Chủ xe có thể sạc trực tiếp bằng nguồn điện 220V ba phích cắm gia dụng. Đồng thời, nó cũng có thể được trang bị bộ sạc công suất cao 6,6kw, có thể bắt đầu hoạt động hết công suất trong 4,5 giờ.

Về kích thước, kích thước của Nano EV là 2.497/1.526/1.616 mm và chiều dài cơ sở là 1.600 mm. Với ý tưởng thiết kế “tận dụng không gian cảnh”, nó không chỉ duy trì một thân xe nhỏ 2,5m và bán kính quay vòng 3,8m.

Chiếc xe có thể bán ra với mức giá hấp dẫn chỉ từ 71 triệu đồng. Ảnh: Carnewschina

Các bộ phận bên ngoài và nội thất áp dụng thiết kế tích hợp của logo Wuling dạ quang mới và đèn pha, với hai màu sơn Judy và xanh lá cây Nick, với các hình dán và huy hiệu hình ảnh được cá nhân hóa độc quyền cùng logo “Disney” dưới gương chiếu hậu.

Về cấu hình, xe mới được trang bị các cấu hình an toàn như túi khí cho người lái, khóa bảo vệ trẻ em của hành khách và giao diện ghế an toàn cho trẻ em ISOFIX, hệ thống ổn định thân xe điện tử ESC, hỗ trợ lên dốc, radar lùi phía sau nhằm đảm bảo an toàn toàn diện cho du lịch.

Ngoài ra, Nano EV cũng hỗ trợ kết nối xe ứng dụng để truy vấn tình trạng xe, bổ sung năng lượng thông minh, sạc đặt trước và các chức năng khác.

Điều đáng nói là Nano EV được thiết kế theo các tiêu chuẩn cao của thế giới và chiếc xe mới áp dụng thiết kế khung thân bằng thép cường độ cao dạng lồng. Tỷ lệ thép cường độ cực cao và cường độ cao của toàn bộ thùng xe đạt hơn 40%, và tám phần của kết cấu thép thùng xe sử dụng thép hình nóng cường độ cao hơn 1500 MPa.

Đồng thời, pin nguồn được trang bị công nghệ làm nóng sơ bộ ở nhiệt độ thấp và chức năng cách nhiệt của pin. Nó có khả năng chống bụi và chống nước lên đến IP67. Nó có các chức năng bảo vệ an toàn chủ động, cảnh báo lỗi cách điện và bảo vệ ngắn mạch.

