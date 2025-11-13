Đi xe sang Range Rover giá 12 tỷ, chủ xe chi thêm 4,1 tỷ tậu biển ngũ quý 8

Thú chơi xe sang biển số đẹp từ lâu đã được các đại gia Việt hưởng ứng, với nhiều mẫu xe trị giá từ vài tỷ tới hàng chục tỷ mang biển số “sảnh”, tứ quý, ngũ quý. Bên cạnh đó, không ít đại gia gây bất ngờ khi đấu giá những biển số trị giá hàng tỷ đồng lắp trên xe phổ thông, điển hình như chiếc Honda CR-V giá hơn 1 tỷ của đại gia Sài Gòn mang biển số 11A-111.11 có giá 8,78 tỷ đồng.

Mới đây, mạng xã hội bất ngờ lan truyền hình ảnh chiếc Range Rover Autobiography thế hệ L460 (sản xuất từ năm 2022-nay) nổi bật với biển số cực đẹp 30K-888.88. Đây là biển số từng nằm trong danh sách những biển số có giá trị đắt nhất năm 2024.

Biển số 30K-888.88 được đấu giá tới 6 lần. Lần đầu tiên diễn ra ngày 11/04/2024 với giá trúng 20,08 tỷ đồng, lần 2 tái xuất ngày 09/09/2024 với giá trúng 14,965 tỷ đồng và các lần 3, 4, 5 tiếp tục tổ chức đấu giá lại trong các ngày 29/11/2024, 23/04/2025, 11/06/2025 với giá trúng lần lượt là 13,945 tỷ, 10,11 tỷ và 8,2 tỷ đồng.

Tới buổi đấu giá lần thứ 6 diễn ra vào ngày 15/08/2025 vừa qua, biển số này đã được trả giá thành công với mức 4,17 tỷ đồng.

Theo quan niệm phong thủy, biển số ngũ quý 8 là một trong những dãy biển đẹp nhất. Trong tiếng Hán-Việt, số 8 đọc là “bát”, gần âm với “phát” nên thường mang các ý nghĩa phát tài, phát lộc, phát triển và thăng tiến. Dãy số ngũ 8 tượng trưng cho sự đại phát liên hồi, vượng khí lớn và tài lộc tăng mạnh.

Chiếc Range Rover Autobiography của đại gia Hà Nội có giá niêm yết chính hãng từ 11,189-11,409 tỷ đồng tùy phiên bản. Chưa rõ chiếc xe này thuộc phiên bản nào, song ước tính chủ xe phải bỏ ra không dưới 12,5 tỷ đồng để hoàn tất thủ tục lăn bánh. Như vậy, giá trị biển số ngũ quý 8 bằng 1/3 giá trị chiếc xe siêu sang.

Range Rover Autobiography thế hệ này ra mắt lần đầu tại Việt Nam hồi tháng 07/2022, phần lớn được đưa về nước ta thông qua đại lý chính hãng và không còn nhập khẩu tư nhân như thời điểm trước đó.

Chiếc xe siêu sang mang biển số ngũ quý 8 có ngoại thất sơn màu trắng ở nửa thân dưới - tông màu được nhiều đại gia Việt ưa chuộng khi mua dòng xe này. Nửa thân trên cùng cản sau sơn màu đen giúp xe thêm phần thể thao. Xe được trang bị bộ mâm đa chấu kích thước 20 inch.

So với thế hệ cũ, nội thất Range Rover Autobiography mới đã đơn giản hóa nhưng không kém sang trọng, hiện đại. Màn hình trung tâm có kích thước lên tới 13,1 inch, phía sau vô-lăng là bảng đồng hồ kỹ thuật số 13,7 inch. Một số tiện nghi khác có thể kể đến như hệ thống âm thanh vòm Meridian 35 loa, cửa sổ trời toàn cảnh, điều hòa tự động đa vùng,…

Đặc biệt, xe trang bị hệ thống treo khí nén điện tử thông minh, giúp xe có khả năng thích ứng địa hình tốt hơn đáng kể so với bản tiền nhiệm. Ngoài ra, hãng xe Anh quốc trang bị thêm loạt tính năng hỗ trợ khả năng off-road như hỗ trợ đi địa hình Terrain Response, vi sai chủ động ở cầu sau, công nghệ Dynamic Response Pro.

Range Rover Autobiography 2022-2025 sử dụng động cơ I6 tăng áp, dung tích 3.0 lít lai điện nhẹ (MHEV), sản sinh công suất tối đa 356 mã lực và mô-men xoắn cực đại 500 Nm. Cỗ máy này đi kèm hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian và hộp số tự động 8 cấp. Theo công bố của nhà sản xuất, mức tiêu hao nhiên liệu xe ở mức 10 lít/100 km với đường hỗn hợp và tăng lên 13,5 lít/100 km với đường đô thị.

Ngoài chiếc Range Rover Autobiography mang biển số ngũ quý 8 có giá đắt đỏ, các đại gia Hà Nội cũng sở hữu nhiều xe siêu sang mang biển số ngũ quý khác, trong đó có chiếc Toyota Land Cruiser LC300 biển số 30H-888.88, Mercedes-AMG G 63 biển số 30K-444.44 hay Rolls-Royce Cullinan biển số 30K-555.55.