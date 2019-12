Ra mắt Honda Civic Sport Line 2020 giá từ 777 triệu đồng, có hai phiên bản

Thứ Năm, ngày 12/12/2019 06:00 AM (GMT+7)

Mẫu xe thể thao Honda Civic Sport Line 2020 chính thức ra mắt với hai phiên bản số sàn và số tự động, động cơ tăng áp 1.0L cho công suất 124 mã lực.

Honda Civic Sự kiện:

Honda Civic Sport Line 2020 có thiết kế dựa trên phiên bản cao cấp nhất EX của Civic Type R. Xe được trang bị các cánh gió ở trước và sau, hệ thống đèn pha Full LED. Honda có thể sẽ bổ sung thêm màu sơn mới cho Civic Sport Line 2020 mang tên Obsidian Blue.

Honda Civic được đánh giá là có ngoại hình thể thao nhất trong phân khúc xe hạng C. Các phiên bản như Type R hay Sport Line còn mạnh mẽ hơn.

Về nội thất, Honda Civic Sport Line 2020 được chăm chút tới từng đường khâu màu đỏ trên ghế ngồi, vô lăng, cần số... Hệ thống thông tin giải trí tiêu chuẩn trên xe tích hợp sẵn kết nối Apple CarPlay và Android Auto. So với phân khúc C, không gian của Civic hướng tới thể thao và hi sinh ít nhiều sự tiện lợi.

Tương tự các mẫu Honda Civic khác, Civic Sport Line 2020 được cung cấp hệ thống an toàn Honda Sensing, bao gồm phanh khẩn cấp, kiểm soát hành trình thích ứng, cảnh báo chệch làn đường…

Về động cơ, Honda Civic Sport Line 2020 chỉ sử dụng động cơ tăng áp 1.0L, cho công suất 124 mã lực và mô-men xoắn cực đại 200 Nm.

Honda Civic Sport Line 2020 được bán với 2 phiên bản số sàn 6 cấp giá 33.560 USD (~777 triệu đồng) và số tự động vô cấp 35.405 USD (~797 triệu đồng). Dự kiến xe sẽ được giao đến khách hàng vào tháng 1/2020.

