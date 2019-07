Honda Civic RS – Thiết kế thể thao, động cơ vượt trội

Thứ Ba, ngày 16/07/2019 09:00 AM (GMT+7)

Ở phiên bản cao cấp RS (Road Sailing) này, hãng xe đến từ Nhật Bản Honda đã tập trung thay đổi một số chi tiết nhỏ ở phần ngoại thất và mang đến người dùng những trải nghiệm về tiện nghi bên trong khoang nội thất.

Honda Civic Sự kiện:

Trong tháng 4/2019, Honda Civic bản RS thể thao mới đã chính thức ra mắt thị trường Việt Nam cùng 2 phiên bản G và E với một số thay đổi. Đây là lần đầu tiên Honda Việt Nam cho ra mắt phiên bản thể thao RS của Civic tại thị trường trong nước. Phiên bản này sẽ thay thế cho bản Civic 1.5L Turbo trước đó và phiên bản Civic G chuyển từ động cơ tăng áp 1.5L sang động cơ có dung tích 1.8L.

Nằm trong phân khúc sedan hạng C, Honda Civic phải cạnh tranh với nhiều đối thủ nặng ký như Mazda3 hay Kia Cerato. Được biết, trong năm 2018 đã có gần 3.100 chiếc Civic đến tay khách hàng trên toàn quốc. Trong những tháng đầu năm 2019, các đại lý luôn bị khách hàng đặt câu hỏi khi nào xe mới sẽ về?. Nguyên nhân bởi mẫu xe ăn khách này luôn trong tình trạng khan hàng, các phiên bản thuộc thế hệ trước đã được bán sạch để đón chờ phiên bản RS.

Thiết kế thể thao và tinh chỉnh nhẹ một số chi tiết

Quay lại với mẫu xe Honda Civic RS 2019, đây là chiếc xe mang đậm chất và phong cách thể thao trong tất cả các phiên bản của Civic bán ra tại thị trường Việt Nam. Một chiếc xe mang trên mình sự năng động, phóng khoáng và đậm chất thể thao. Lần đầu khi nhìn thấy mẫu xe này, chắc chắn ai ai cũng sẽ bị thu hút bởi cụm đèn chiếu sáng dạng full LED. Ngoài ra, cụm đèn chiếu sáng còn được tích hợp đèn báo rẽ ngay phía trên và dải đèn định vị ban ngày phía dưới hình chữ L ôm trọn cụm đèn tạo nên sự dữ dằn nhưng không kém phần tinh tế.

Điểm đáng chú ý tiếp theo ở phần ngoại thất xe, bộ bodykit được làm mới và giúp chiếc xe khi nhìn từ bên ngoài có cảm giác mở rộng ra hai bên hơn. Điểm chính cụm lưới tản nhiệt được sơn đen là logo RS màu đỏ nổi bật. Bên dưới chi tiết cản trước xe còn được trang bị thêm cặp đèn gầm dạng LED mang lại hiệu quả chiếu sáng và tầm nhìn tốt hơn cho người lái. Ngoài ra, các hốc lấy gió cũng được tinh chỉnh và tăng tính khí động học.

Ở phần cản sau xe không có quá nhiều sự thay đổi, nhưng nổi bật nhất là chi tiết cánh gió to bản được tích hợp sẵn ngay trên cốp mang lại sự bề thế khi nhìn. Chi tiết này còn giúp xe thêm phần ổn định và khí động học hơn khi chạy ở tốc độ cao. Ngoài ra, đây là chi tiết nguyên bản theo xe, điều mà nhiều người sở hữu vẫn thích hơn là sử dụng một cánh gió của hãng thứ 3 ráp vào.

Chưa hết, vị trí đặt kính chiếu hậu cao nên giúp việc quan sát và tầm nhìn rất tốt khi điều khiển xe, dù là đêm hay ngày. Tất cả kính chiếu hậu trung tâm đều được tích hợp khả năng chống chói giúp người lái thoải mái hơn khi đi đêm trong cao tốc cũng như các cung đường thành thị.

Tổng quan phần sau xe không có khoang dành cho hệ thống ống xả. Hãng Honda đã khéo léo ẩn đi hệ thống ống xả giúp tổng quan cản sau của xe được liền mạch và cân đối hơn. Nhưng có thể một số khách hàng không thích bị giấu ống xả vì điều này khiến cho họ phải điều chỉnh phần cản sau khi nâng cấp hệ thống ống xả đồ chơi.

Mẫu xe Honda Civic dễ dàng nhận ra hơn các phiên bản Civic khác nhờ vào những logo RS được gắn ở phía trước và sau xe. Nếu so với phiên bản xe Civic 1.5L Turbo, dễ nhận thấy nhất chính là bộ mâm hợp kim 5 chấu kép có kích thước 18 inch. Bộ mâm này được sơn hai tông màu cực kỳ ấn tượng giúp chiếc xe thể thao càng toát lên vẻ cứng cáp. Đối với phiên bản RS khách hàng có thể lựa chọn thêm rất nhiều màu sắc ngoại thất như: đỏ đam mê, ghi bạc thời trang, xanh đậm cá tính, trắng ngọc và đen ánh.

Honda Civic ở các thế hệ trước đã làm điên đảo những người đam mê xe và đam mê độ xe bởi kiểu dáng thiết kế cũng như khả năng vận hành màng mẫu xe này mang lại, đặc biệt là rất dễ “độ” và rất nhiều phong cách độ khác nhau. Thế hệ thứ 10 này lại được cộng đồng hưởng ứng mạnh mẽ một lần nữa.

Nội thất và tiện nghi dành cho người lái.

Bên trong nội thất của phiên bản RS cũng được thay đổi một số chi tiết mang lại sự tiện nghi và đa dụng hơn cho người dùng. Cụ thể, toàn bộ ghế ngồi trên chiếc Honda Civic, dù là hàng ghế trước hay hàng ghế hành khách phía sau đều bọc da màu tối với các đường chỉ đỏ tương phản. Không gian ghế ngồi được đánh giá là có phần nhỉnh hơn và thoải mái hơn so với các đối thủ trong phân khúc.

Chưa hết, trên hai ghế phía trước còn được thiết kế khá giống như những chiếc ghế dành cho các mẫu xe thể thao chuyên dụng đắt tiền. Ghế lái có thể điều chỉnh 8 hướng, trong khi hàng ghế sau có thể gập theo tỷ lệ 60:40 và thông hẳn với khoang hành lý.

Honda Civic 1.5 RS 2019 sở hữu vô lăng 3 chấu bọc da với chỉ khâu màu đỏ nổi bật giống như hai ghế trước. Vô lăng có trợ lực điện và tương thích nhanh với chuyển động. Đặc biệt, vô lăng trên xe có thể điều chỉnh 4 hướng, tích hợp các nút điều chỉnh âm thanh, đàm thoại rảnh tay, quay số nhanh bằng giọng nói, kiểm soát hành trình Cruise Control và lẫy chuyển số thể thao, đem đến trải nghiệm mạnh mẽ hơn. Logo thương hiệu nằm chính giữa đáy vô lăng. Phía sau tay lái là cụm đồng hồ với 3 khu vực hiển thị thông tin

Ngoài ra, hãng Honda còn mang lại cho khách hàng sự thoải mái trên những hành trình xa và dài ngày là nhờ vào hệ thống giải trí đa phương tiện và màn hình giải trí cảm ứng 7 inch hình chữ nhật nằm trung tâm bảng táp lô. Người lái xe có thể kết nối điện thoại thông minh qua hai hình thức là hệ thống Bluetooth và chức năng kết nối thông minh Apple Carplay và Android Auto. Hai hệ thống này mang đến cho người cầm lái sự tự tin và tập trung hơn, không còn phải nhìn xuống điện thoại khi lái xe, mà các thông tin đều hiển thị trên màn hình trung tâm.

Phía trên màn hình trung tâm là cửa gió điều hòa với thiết kế ngang, còn phía dưới là hệ thống nút điều chỉnh vật lý được sắp xếp khoa học. Trang bị chìa khóa thông minh và đề nổi bằng nút bấm, hệ thống điều hòa hai vùng độc lập được trang bị ở dạng tiêu chuẩn. Honda đã chú ý hơn đến những hành khách của người sử dụng khi trang bị đến 3 lỗ sạc thiết bị cầm tay và một cổng mồi thuốc lá 12V.

Nhìn chung, ưu điểm nổi bật nhất mà chiếc Civic mang lại chính là cung cấp không gian ngồi thoải mái cho đủ 4 người lớn, phần đầu và phần duỗi chân khá dư dả. Tựa lưng ghế sau có thể điều chỉnh độ nghiêng độc lập và gập xuống, tạo ra sự linh hoạt khi có nhu cầu chở hàng với thể tích khoang chứa đồ lên rất nhiều so với 519 lít tiêu chuẩn cho khoang hành lý.

Động cơ và cảm giác lái tốt

“Trái tim” của chiếc Civic RS là khối động cơ I4, dung tích 1.5L VTEC TURBO (tăng áp), cho công suất cực đại đạt 170 mã lực và mô-men xoắn cực đại đạt 240Nm 1.700 - 5.500 vòng/phút. Đi kèm với hộp số vô cấp CVT và hệ dẫn động cầu trước FWD. Được biết, chiếc Civic RS 2019 có mức tiêu hao nhiên liệu khi di chuyển trong đường thành phố là 7,8 lít/100km, khi chuyển trên đường trường là 6,2 lít/100km và trên đường kết hợp là 7,1 lít/100km.

Trải nghiệm thực tế khi đạp thốc ga chiếc Honda Civic RS, người lái sẽ không có cảm nhận bị trễ ga như các đối thủ cạnh tranh trực tiếp khác. Nhờ vào hộp số vô cấp luôn giữ tua máy ở mức cao giúp xe có được phản hồi nhanh nhạy với từng cú nhấn ga..

Đối với khách hàng muốn điều khiển xe một cách êm ái và tiết kiệm nhiên liệu. Chế độ ECO luôn mang lại sự hài lòng khi được trang bị trên xe. Khi chọn chế độ này, chiếc xe trở lại sự đối nghịch khi người cầm lái sử dụng chế độ S, một sự thay đổi đến bất ngờ.

Hệ thống lái trợ lực điện nhẹ và linh hoạt giúp chiếc sedan Civic di chuyển trong đô thị hay chinh phục những cung đường quốc lộ một cách dễ dàng, tay lái cảm giác cầm thoải mái, ổn định và lanh lẹ. Ngoài ra, nền tảng khung gầm chắc chắn, vững vàng giúp người lái tự tin hơn khi thực hiện những pha vào cua gấp.​

Thực hiện một số thử thách nhỏ cho mẫu xe Civic RS tại cung đường đồi dốc và có những góc cua gắt. Hệ thống cân bằng điện tử (VSA) cho thấy sự hoạt động tối ưu nhất, toàn bộ phận thân xe cân bằng. Nhất là trong những tình huống đánh vô lăng gấp.

Đường phố của TP Đà Lạt cũng chính là nơi mà chúng tôi thử xúc với chế độ giữ chân phanh tự động (Brake Hold), hệ thống này lần đầu trang bị trong phân khúc, giúp người lái nhàn nhã hơn khi không còn phải giữ chân phanh trong khoảng thời gian dài.

Ngoài ra, xe còn được trang bị những trang bị an toàn khác như: Phanh tay điện tử (EPB), C, Hệ thống kiểm soát lực kéo (TCS), Hệ thống chống bó cứng phanh (ABS), Hệ thống phân bổ lực phanh điện tử (EBD)... Bên cạnh đó, để tăng tính năng an toàn cho người lái và hành khách đi cùng. Honda Civic còn được trang bị 6 túi khí, tựa đầu giảm chấn và dây đai 3 điểm giúp cho hành khách luôn được an toàn khi di chuyển.

Đánh giá

Xét một cách tổng thể, Honda Civic RS vẫn là một chiếc xe đáng để cầm lái và sở hữu. Chỉ có một điều khiến chiếc xe này chưa thể tới tay nhiều khách hàng không phải là bởi mức giá bán 925 triệu đồng, mà chính là lượng xe vẫn chưa đủ đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của khách hàng cả nước.

Tuy nhiên, Honda Civic là mẫu xe nhập khẩu nguyên chiếc được nâng cấp toàn diện với thiết kế mới đột phá, động cơ tăng áp hoàn toàn mới cùng hàng loạt các trang bị công nghệ vượt lên trên phân khúc, kiến tạo nên chuẩn mực mới cho phân khúc. Hy vọng trong thời gian tới doanh số bán hàng của phiên bản RS nói riêng và các phiên bản của Honda Civic nói chung sẽ có sự bứt phá về số lượng

Ưu điểm:

- Phong cách thiết kế cá tính, thể thao, tinh tế và đậm chất riêng

- Nâng cấp hệ thống giải trí mang lại sự thoải mái hơn cho người dùng

- Không gian ghế sau rộng rãi, nội thất bọc da cao cấp

- Động cơ tăng tốc mạnh mẽ

Nhược điểm:

- Số lượng xe được về chưa đủ nhu cầu khách hàng

- Bị cắt giảm một số option khi về Việt Nam trong đó có hệ thống cửa sổ trời