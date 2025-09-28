Ra mắt Ford Everest Sport Bi-Turbo 2026, sản xuất giới hạn 700 xe

Ford vừa giới thiệu Everest Sport Bi-Turbo 2026 tại thị trường Úc – phiên bản đặc biệt sản xuất giới hạn chỉ 700 chiếc, đánh dấu sự trở lại của động cơ diesel 2.0L bi-turbo bốn xi-lanh sau thời gian dòng SUV này chuyển hoàn toàn sang cấu hình V6.

Everest Sport Bi-Turbo trang bị động cơ 2.0L bi-turbo, cho công suất 207 mã lực và mô-men xoắn cực đại 500 Nm, đi kèm hộp số tự động 10 cấp và hệ dẫn động bốn bánh. So với động cơ V6 tăng áp dầu 3.0L (247 mã lực, 600 Nm), biến thể này yếu hơn đôi chút nhưng lại được đánh giá cao về hiệu quả tiết kiệm nhiên liệu và tính thực dụng, phù hợp cho cả nhu cầu đô thị lẫn hành trình đường dài.

Ngoại hình xe mang phong cách thể thao đặc trưng với nhiều chi tiết sơn đen bóng, mâm hợp kim đen. Xe cũng được trang bị sẵn gói Touring Pack gồm camera 360 độ, móc kéo, thanh kéo, bộ điều khiển phanh rơ-moóc tích hợp và hệ thống hỗ trợ lùi khi kéo rơ-moóc Pro Trailer Backup Assist.

Khách hàng có thể chọn 5 màu ngoại thất: Blue Lightning, Alabaster White, Shadow Black, Meteor Grey và Aluminum. Đặc biệt, xe được trang bị tiêu chuẩn gói Prestige Paint (thường là tùy chọn ở bản khác), giúp tăng giá trị tiện nghi so với cả Everest Sport V6.

Ford Australia chưa công bố chi tiết nội thất nhưng cho biết Everest Sport Bi-Turbo sẽ sở hữu nhiều công nghệ hỗ trợ hiện đại, hướng đến trải nghiệm thoải mái khi sử dụng hàng ngày đồng thời đảm bảo khả năng chinh phục địa hình.

Tại thị trường Úc, Ford Everest Sport Bi-Turbo 2026 có giá khởi điểm từ 75.000 AUD (tương đương hơn 1,3 tỷ đồng). Xe sẽ được sản xuất trong tháng 9 – 10/2026 trước khi bàn giao đến tay khách hàng.