Panasonic muốn viết lại luật chơi pin xe điện với thiết kế không anode

Khi mà các công ty sản xuất ô tô lớn, bao gồm cả Tesla, đang yêu cầu pin có phạm vi hoạt động rộng hơn, chi phí thấp hơn và trọng lượng nhẹ hơn, Panasonic đã công bố những nỗ lực phát triển pin mới nhằm đáp ứng nhu cầu này.

Các công ty đang nỗ lực kéo dài thời gian di chuyển cho xe điện sau mỗi lần sạc.

Công ty Nhật Bản đang nghiên cứu các ứng dụng thương mại cho pin không anode, mặc dù chưa công bố thời gian ra mắt cụ thể. Khác với các cell pin lithium-ion truyền thống sử dụng cực dương bằng graphite hoặc silicon, thiết kế không có cực dương của Panasonic loại bỏ cực dương trong quá trình sản xuất. Thay vào đó, cực dương bằng kim loại lithium sẽ hình thành tự nhiên sau lần sạc đầu tiên, giúp tăng mật độ năng lượng tổng thể bằng cách giải phóng không gian bên trong cell pin.

Mục tiêu dài hạn của Panasonic là cung cấp pin có mật độ cao hơn so với các loại hiện có, mặc dù công ty chưa đưa ra con số cụ thể. Việc phát triển các cell pin mật độ cao sẽ cho phép các nhà sản xuất ô tô mở rộng phạm vi hoạt động trong kích thước pin nhất định hoặc giảm tổng thể tích và trọng lượng của pin mà vẫn duy trì hiệu suất tương tự. Điều này có thể dẫn đến những chiếc xe nhẹ hơn và hiệu quả hơn.

Tuy nhiên, Panasonic vẫn chưa xác nhận liệu công nghệ này có thể giúp giảm chi phí hay không. Thay vào đó, ban lãnh đạo công ty chỉ nhấn mạnh việc giảm sự phụ thuộc vào các vật liệu đắt tiền như cobalt trong chiến lược phát triển của mình.

Công nghệ pin không anode của Panasonic hứa hẹn có thể đáp ứng yêu cầu này.

Sự phát triển này diễn ra trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng gay gắt trên thị trường pin xe điện toàn cầu. Panasonic đang phải cạnh tranh với các đối thủ như CATL và LG Energy Solution, cũng như các công ty khởi nghiệp như QuantumScape, để nghiên cứu công nghệ lithium-metal và pin thể rắn thế hệ tiếp theo. Một số công ty khác, như Our Next Energy, đã trình diễn các nguyên mẫu pin không có anode với mật độ năng lượng cao, nhưng chưa có sản phẩm nào được thương mại hóa ở quy mô lớn.

Giám đốc công nghệ tại Panasonic Energy, Shoichiro Watanabe, cho biết nhiều công ty trên toàn thế giới đang theo đuổi thiết kế không có cực dương nhằm tìm kiếm bước đột phá tiếp theo về hiệu suất. Công ty cũng đang mở rộng quan hệ đối tác và đầu tư vào các công nghệ nhằm cải thiện tính bền vững và hiệu suất, bao gồm tái chế pin và các chương trình khoa học vật liệu tiên tiến.