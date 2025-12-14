Ô tô bất ngờ 'nằm đường', chủ xe ngậm ngùi mất tiền từ thói quen hay gặp

Xe bất ngờ lịm máy rồi "nằm đường" giữa cao tốc

Chia sẻ về trường hợp "nhớ đời" của mình, anh Vũ Hồng Minh, chủ nhân chiếc Chevrolet Cruze đời 2017 cho biết, vào cuối tuần trước, khi anh lái xe trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ để về quê, xế cưng của anh bất ngờ chết máy và "nằm đường" khá khó hiểu.

“Xe đang chạy bình thường thì đột ngột bị lịm máy, mất hoàn toàn lực kéo, đạp ga không lên, trong khi hệ thống điện vẫn bình thường. Tôi cố gắng đánh lái vào làn dừng khẩn cấp, rồi loay hoay khởi động lại xe nhưng vô ích. Cảm giác lúc đó rất căng thẳng vì xung quanh xe cộ vù vù lao qua”, anh Minh kể lại.

Sau gần một giờ đồng hồ bất lực bên đường, anh Minh buộc phải gọi cứu hộ đưa xe quay về một gara quen ở Hà Nội. Kết quả kiểm tra khiến anh không khỏi giật mình: bơm xăng đã bị cháy và hỏng hoàn toàn.

Tổng chi phí cho lần "nằm đường” này lên tới hơn 7 triệu, trong đó riêng tiền thay bơm xăng đã xấp xỉ 5 triệu đồng, chưa kể những rủi ro về an toàn mà anh phải đối mặt.

Cũng theo chia sẻ của anh Minh, trước đó vài ngày, khi lái xe trên đường và cần tăng tốc, anh bắt đầu cảm nhận chiếc xe có biểu hiện hụt hơi, yếu máy. Cảm giác này thoáng qua, không liên tục, khiến anh chủ quan cho rằng đó chỉ là dấu hiệu xuống cấp tự nhiên của một chiếc xe đã sử dụng gần chục năm.

Thay vì đưa xe đi kiểm tra, anh Minh lại tự trấn an rằng có thể do vừa đổ phải xăng kém chất lượng, lỗi không nghiêm trọng nên tạm thời bỏ qua.

"Anh chủ gara nói bơm xăng bị cháy, có thể do quá nhiệt và còn hỏi tôi xem có thường xuyên để xăng cạn bình không? Tôi mới nhớ ra mình có thói quen để đến vạch "E" mới đi đổ xăng và mỗi lần chỉ bơm khoảng nửa bình cho tiết kiệm, nhẹ xe. Không ngờ đây lại là nguyên nhân dẫn đến hỏng bơm xăng", chủ xe này chia sẻ thêm.

Nhiều người có thói quen chỉ đi đổ xăng khi đã cạn bình và duy trì nhiên liệu ở mức thấp cho "nhẹ xe". Ảnh: Hoàng Hiệp

Thường xuyên đổ xăng khi bình còn 1 vạch có hại cho xe không?

Theo các chuyên gia về kỹ thuật ô tô, về mặt kỹ thuật, hệ thống nhiên liệu trên ô tô hiện đại được thiết kế để xe vẫn có thể vận hành bình thường khi mức xăng thấp. Khi kim báo chỉ còn 1 vạch, động cơ chưa rơi vào tình trạng nguy hiểm ngay lập tức. Tuy nhiên, việc thường xuyên để bình xăng gần cạn lại tiềm ẩn nhiều rủi ro lâu dài.

Trao đổi với VietNamNet, kỹ sư ô tô Lê Hồng Đại - Giám đốc Công ty Phát triển thương mại Ô tô Đại Linh (Đan Phượng, Hà Nội) cho biết, bơm xăng ô tô hiện nay có 2 loại chính là bơm nằm trực tiếp trong bình xăng và bơm nằm ngoài. Trong đó, bơm thả thùng chiếm đa số, được trang bị trên hầu hết các mẫu xe sử dụng động cơ đốt trong hiện nay. Loại bơm này nằm ngập trong bình và được làm mát bằng chính nhiên liệu lỏng.

Bơm xăng thường được bố trí nằm ngập trong bình nhiên liệu. Ảnh: Hà Thành

Theo kỹ sư Đại, bơm xăng khá bền, nhưng có thể gặp trục trặc nếu xăng bị nhiễm bẩn, làm việc quá tải, hoạt động quá lâu mà không được làm mát. Có 2 nguyên nhân phổ biến dẫn đến bơm xăng bị "chết" đột ngột ngay cả khi đang hoạt động.

Thứ nhất, cặn bẩn trong bình xăng là yếu tố đáng lưu ý. Theo thời gian, bình nhiên liệu có thể tích tụ cặn, tạp chất hoặc hơi nước. Khi mức xăng thấp, bơm nhiên liệu dễ hút cả phần cặn này lên hệ thống, khiến lọc xăng nhanh bẩn hơn, thậm chí ảnh hưởng tới kim phun.

Thứ hai, bơm xăng có nguy cơ bị quá nhiệt. Trên đa số ô tô hiện nay, bơm nhiên liệu được làm mát trực tiếp bằng chính xăng trong bình. Khi mức nhiên liệu quá thấp, khả năng làm mát giảm đi, khiến bơm xăng phải làm việc trong điều kiện nhiệt độ cao hơn bình thường. Về lâu dài, điều này có thể làm giảm tuổi thọ của bơm, một chi tiết không hề rẻ khi thay thế.

"Cả hai nguyên nhân đều do thói quen để xăng quá kiệt của tài xế. Khi mức xăng trong bình thấp, bơm không được bôi trơn và làm mát đầy đủ thì sẽ bị nóng quá mức dẫn tới hỏng hóc. Với các dòng xe đời mới, hệ thống lọc và bơm nhiên liệu được cải tiến, giúp giảm phần nào rủi ro khi mức xăng thấp. Tuy nhiên, điều này không đồng nghĩa với việc tài xế có thể chủ quan", kỹ sư Đại phân tích.

Theo khuyến nghị của nhiều hãng xe và chuyên gia kỹ thuật ô tô, tài xế nên duy trì mức xăng trong khoảng 1/4-3/4 bình. Nếu kim báo xăng xuống dưới mức 1/4, hãy bổ sung luôn để đảm bảo hệ thống bơm nhiên liệu vẫn được làm mát tốt, hạn chế nguy cơ hút cặn, đồng thời giúp tài xế chủ động hơn trong mọi tình huống giao thông.

Ngoài ra, việc giữ mức xăng ổn định còn giúp xe vận hành mượt mà hơn, tránh tình trạng hụt nhiên liệu khi tăng tốc hoặc leo dốc. Đồng thời, các chuyên gia cũng khuyến cáo tài xế nên mua xăng dầu ở những địa chỉ uy tín, sử dụng đúng chủng loại nhiên liệu được hãng khuyến nghị để bảo vệ chiếc xe của mình một cách tốt nhất.