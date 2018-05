Nissan X-Trail - Chiếc crossover 5+2 sở hữu những tính năng công nghệ của xe hạng sang

Nissan X-Trail là chiếc crossover 5+2 bán chạy nhất trong phân khúc và với lần nâng cấp mới nhất, mẫu xe ăn khách này lại càng hoàn thiện hơn với những tính năng công nghệ chỉ thấy trên xe hạng sang. Ngoài ra, Nissan X-Trail cũng tự hào là mẫu xe tiêu biểu của thể hiện thông điệp “Chuyển động thông minh.” Nó không chỉ là một phương tiện di chuyển hàng ngày mà là một người bạn đường đáng tin cậy và mang lại trải nghiệm đầy hứng khởi.

“Chuyển động thông minh” là một thông điệp thú vị mà Nissan muốn nói về những tính năng hỗ trợ vận hành tiên tiến như hệ thống kiểm soát khung gầm chủ động (gồm kiểm soát lái, kiểm soát phanh và kiểm soát vào cua), hệ thống điều khiển cầu điện tử thông minh 4x4-i, camera 360 hay ghế lái không trọng lực Zero Gravity - công nghệ độc quyền của Nissan.

Đầu tiên, hãy cùng tìm hiểu về hệ thống kiểm soát khung gầm chủ động trên Nissan X-Trail (Active Chassis Control). Đây là một trong những công nghệ an toàn vượt bậc của ngành công nghiệp ô tô. Bằng cách sử dụng những hệ thống điện tử, khung gầm được kiểm soát tối đa để đảm bảo an toàn cho chiếc xe khi vận hành. Và trong hệ thống kiểm soát khung gầm chủ động của Nissan X-Trail gồm có 3 công nghệ chính:

Hệ thống kiểm soát lái chủ động: Khi chiếc xe vận hành trên những cung đường khó, gồ ghề hoặc trơn ướt; X-Trail sẽ chủ động kiểm soát công suất động cơ và lực phanh để đảm bảo chiếc xe luôn đi đúng hướng mà người lái mong muốn. Qua đó, người lái sẽ có được cảm giác tự tin và thoải mái khi ngồi sau vô-lăng; tự tin chinh phục những khúc cua hay các địa hình khó.

Hệ thống kiểm soát phanh động cơ chủ động: Khi chiếc xe vào cua hoặc khi người lái đạp phanh, hệ thống máy tính trên X-Trail sẽ tính toán nhiều thông số khác nhau và sẽ đưa ra quyết định xem có nên hỗ trợ phanh thêm bằng động cơ hay không. Công nghệ này nghe thì có vẻ đơn giản, nhưng thực tế thì khá phức tạp và hữu dụng. Hệ thống máy tính của xe sẽ phải tính toán thật chính xác để tạo ra lực phanh động cơ vừa đủ, để chiếc xe vẫn tiến về phía trước một cách mượt mà, nhưng vẫn không có cảm giác giật đối với người lái hay hành khách trên xe. Hoặc khi xe đang đổ đèo mà lực phanh của người lái chưa đủ mạnh hay chưa đưa chiếc xe về tốc độ an toàn thì hệ thống vẫn sẽ quyết định can thiệp thêm bằng phanh động cơ chủ động.

Hệ thống kiểm soát vào cua chủ động: Đây là một tính năng công nghệ tiên tiến lần đầu tiên được ứng dụng vào xe ô tô trên thế giới. Nissan đã đi tiên phong trong việc nghiên cứu và phát triển một công nghệ giúp hỗ trợ tài xế khi vào cua. Chiếc X-Trail sẽ chủ động kiểm soát lực phanh trên từng bánh xe tương ứng với điều kiện lái, dựa trên mức đánh lái, gia tốc và lực phanh tác động trên những đoạn cua gấp, hoặc khi nhập/ tách làn trên đường cao tốc.

Trên những phiên bản Nissan X-Trail cao cấp, chiếc xe được trang bị hệ thống điều khiển cầu điện tử thông minh 4x4-i. Người lái chỉ cần lựa chọn chế độ phù hợp, phần kiểm soát và phân bổ lực kéo sẽ do chiếc xe đảm nhiệm. Nếu chỉ đi trong phố hoặc đường trường tốt thì có thể chọn chế độ 2WD hoặc AWD; phần lớn lực kéo sẽ được truyền đến hai bánh trước để giúp tiết kiệm nhiên liệu hơn. Còn khi xe đi vào đường trơn trượt hoặc khi vào cua gấp hoặc khi bạn xuất phát đột ngột với ga lớn; hệ thống sẽ tự động phân bổ đều lực kéo để cả cầu trước và cầu sau để chiếc xe vận hành ổn định và hiệu quả hơn.

Ngoài ra, nếu gặp đường xấu thì người lái có thể lựa chọn chế độ LOCK, lúc này hệ thống điều khiển cầu điện tử thông minh 4x4-i sẽ phân bổ lựa kéo sao cho hiệu quả nhất để chiếc xe vượt địa hình khó.

Trên những mẫu xe hạng sang, camera 360 độ là một trang bị rất phổ biến, nhưng với phân khúc crossover hạng trung thì Nissan X-Trail chính là mẫu xe đầu tiên có hệ thống an toàn cao cấp này. Trên xe có bố trí tổng cộng 4 camera góc rộng cho phép mô phỏng lại toàn cảnh không gian bên ngoài xung quanh xe và hiển thị lên màn hình trung tâm kích thước 6,5”. Người lái có thể dễ dàng quan sát đầy đủ các góc xung quanh xe, đặc biệt là khi vận hành xe trong không gian chật hẹp.

Ngoài ra, hệ thống camera 360 độ cũng sẽ giúp giảm thiểu rủi ro va chạm với các chướng ngại vật có kích thước nhỏ, rơi vào điểm mù của gương chiếu hậu. Chưa hết, hệ thống camera 360 độ cũng hỗ trợ người lái trong việc đậu xe song song, nhất là ở các thành phố lớn, đông đúc, khi khoảng trống cho việc đỗ xe là rất hẹp. Đây là một tính năng rất cần thiết khi lái xe ở Việt Nam và Nissan cảm thấy nó cần thiết nên đã quyết định trang bị trên X-Trail.

Người lái và chiếc xe luôn cần một sự liên kết chặt chẽ để mang lại sự thoải mái cũng như an toàn tuyệt đối. Nissan hiểu rõ điều đó và coi đó là một thứ rất quan trọng. Trên Nissan X-Trail, chiếc ghế lái được lấy cảm hứng từ nghiên cứu của Cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ về tư thế tối ưu của phi hành gia trong môi trường không trọng lực và Nissan gọi đó là ghế lái không trọng lực Zero Gravity. Với ghế Zero Gravity, người lái sẽ không bị tình trạng mệt mỏi khi phải lái xe quá lâu; không những vậy, việc giảm thiểu mệt mỏi còn giúp tài xế lái xe an toàn hơn.

Một tính năng thông minh và hiện đại trên Nissan X-Trail chính là cảm biến đóng/mở cửa khoang hành lý tự động. Cái hay của cửa này là nó có cảm biến được gắn bên trong có thể tự giới hạn độ cao mở cửa tuỳ theo điều kiện và chiều cao của người sử dụng và giúp người sử dụng không cần chạm tay mà vẫn đóng/mở được. Nếu cửa mở lên quá cao thì người sử dụng sẽ phải với, rất bất tiện. Chưa kể, những khi phải mang vác đồ cồng kềnh hay bế con thì tính năng đóng/mở tự động sẽ cực kỳ hữu ích.

Cửa sổ trời kép Panorama với chiều dài hơn 1 mét trên Nissan X-Trail cũng là một điểm nhấn khá thú vị. Đây cũng là mẫu xe có cửa sổ trời rộng nhất trong phân khúc crossover 5+2. Tuy với tình trạng thời tiết nóng ở Việt Nam thì cửa sổ trời sẽ ít khi được mở toang ra nhưng chỉ cần kéo tấm rèm che là đã thấy cả bầu trời. Những ngày trời mưa, nhìn các tia nước chảy qua lớp kính của cửa sổ trời cũng rất thú vị.

Với những tính năng cao cấp và hiện đại mà trước đây chỉ thấy trên xe hạng sang thì rõ ràng Nissan X-Trail là một sự lựa chọn thông minh và hợp lý ở phân khúc crossover 5+2 đang rất nóng tại thị trường Việt Nam. X-Trail có những giá trị mà phải sử dụng xe mới có thể cảm nhận hết được, chứ nếu chỉ nghe nói thôi thì chưa đủ.