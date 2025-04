Người trẻ nghĩ gì về Kia Sportage?

Kia Sportage là mẫu SUV cỡ trung của thương hiệu Hàn Quốc, đã tạo được tiếng vang trên thị trường Việt Nam nhờ thiết kế hiện đại, công nghệ tiên tiến và mức giá cạnh tranh. Với nhóm khách hàng trẻ tuổi, những người yêu thích sự năng động và cá tính, Sportage trở thành lựa chọn đáng cân nhắc. Tuy nhiên, không phải ai cũng hoàn toàn hài lòng.

Một mẫu Kia Sportage.

Trước tiên, thiết kế ngoại thất của Kia Sportage nhận được nhiều lời khen ngợi. Với ngôn ngữ thiết kế Opposites United, Sportage 2023 mang diện mạo trẻ trung, phá cách, phù hợp với thị hiếu của giới trẻ. Nguyễn Hoàng Anh, 27 tuổi, một nhân viên marketing tại Hà Nội, chia sẻ: "Mình ấn tượng với cụm đèn LED và lưới tản nhiệt hình mũi hổ mới của Sportage. Nó nhìn mạnh mẽ, khác biệt so với các mẫu SUV cùng phân khúc như Mazda CX-5 hay Hyundai Tucson". Không chỉ ngoại thất, nội thất của xe cũng được đánh giá cao nhờ không gian rộng rãi, màn hình kép hiện đại và chất liệu cao cấp, tạo cảm giác sang trọng.

Tuy nhiên, không phải mọi khía cạnh của Sportage đều khiến người trẻ hài lòng. Một số ý kiến cho rằng khả năng vận hành của xe chưa thực sự nổi bật. Trần Minh Tuấn, 30 tuổi, một kỹ sư tại TP.HCM, nhận xét: Nếu muốn cảm giác lái mạnh mẽ hơn, phải chọn bản cao cấp, nhưng giá lại cao". Điểm trừ này khiến Sportage mất điểm trong mắt những người trẻ yêu thích cảm giác lái thể thao hoặc thường xuyên di chuyển trên các cung đường dài.

Quan điểm trung tính thì nhiều người trẻ đánh giá Sportage ở mức "đủ dùng" cho nhu cầu đô thị. Công nghệ an toàn như hỗ trợ giữ làn, cảnh báo điểm mù hay phanh khẩn cấp được tích hợp đầy đủ, nhưng không quá vượt trội so với đối thủ. Lê Khánh, 25 tuổi, một người làm việc tự do tại Đà Nẵng, chia sẻ: "Mình thấy Sportage phù hợp để đi làm, chở gia đình nhỏ hoặc đi chơi cuối tuần. Nhưng nếu so với Honda CR-V hay Toyota Corolla Cross, nó không có gì quá đặc biệt về công nghệ hay tiết kiệm nhiên liệu".

Cuối cùng, giá bán của Sportage là một yếu tố gây tranh cãi. Với mức giá dao động từ 800 triệu đến hơn 1 tỷ đồng, xe nằm trong tầm tài chính của nhiều người trẻ thành đạt. Tuy nhiên, một số người cho rằng giá trị nhận được chưa tương xứng. Phạm Quang Huy, 29 tuổi, một nhân viên ngân hàng nói: "So với giá, mình kỳ vọng Sportage có thêm một số tính năng cao cấp hơn, như cửa sổ trời toàn cảnh ở bản tiêu chuẩn. Nếu chi hơn 1 tỷ, mình sẽ cân nhắc các mẫu xe Nhật có thương hiệu bền bỉ hơn".

Nhìn chung, Kia Sportage là một mẫu SUV hấp dẫn với người trẻ nhờ thiết kế đẹp mắt và nội thất tiện nghi, nhưng vẫn còn những hạn chế về động cơ và giá trị so với giá bán.