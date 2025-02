Không hối tiếc khi chi thêm 100 triệu đồng cho Toyota Corolla Cross bản V

Mặc dù chi thêm 100 triệu đồng là một khoản tiền không hề nhỏ so với kế hoạch ban đầu nhưng lợi ích mà bộ tính năng an toàn Toyota Safety Sense (TSS) có trên phiên bản V của Toyoto Corolla Cross (2021) thực sự khiến người lái cảm thấy đáng giá từng xu. Theo tôi, nhờ vào TSS, chiếc xe được bảo vệ rất nhiều, từ việc tránh khỏi một vụ va chạm cho đến di chuyển một cách an toàn.

Phanh khẩn cấp trước khi va chạm

Trong quá trình sử dụng hơn 3,5 năm, có đôi lúc tôi giật mình khi di chuyển trong phố thì gặp chiếc xe phía trước đột ngột dừng lại. Trong những lúc này, việc giật mình có thể kéo theo những hậu quả khôn lường, tuy nhiên sự hỗ trợ của TSS đã giúp hệ thống kích hoạt chức năng phanh khẩn cấp, tránh việc tôi đạp nhầm chân ga. Được biết, tính năng này khai thác cảm biến radar phía trước để phát hiện khả năng va chạm và tự động phanh khi tài xế không nhấn phanh kịp thời.

Trải nghiệm các tính năng an toàn của Toyota Corolla Cross sau hơn 3 năm sử dụng là rất đáng giá.

Tuy nhiên, dựa trên kinh nghiệm bản thân, tôi khuyến cáo rằng chúng ta không nên phụ thuộc quá nhiều vào tính năng phanh khẩn cấp của TSS bởi nó chỉ phát huy sức mạnh hiệu quả nhất vào ban ngày và xe di chuyển với tốc độ dưới 40km/h. Hơn nữa, không phải công nghệ nào cũng hoạt động chính xác, vì vậy sự tập trung lái xe vẫn là quan trọng nhất, chẳng hạn như giữ khoảng cách an toàn với xe phía trước, không di chuyển nhanh ở khu vực đông đúc và sẵn sàng giảm tốc độ khi qua các nơi giao cắt.

Giúp di chuyển đúng làn đường

Khi lái xe trong khoảng thời gian dài, chúng ta nhiều lúc có thể mất tập trung hoặc thậm chí mệt mỏi, buồn ngủ, dẫn đến việc điều khiển xe không đúng với làn đường mình đang chạy. Điều này sẽ rất nguy hiểm không chỉ cho bản thân người lái mà cả những xe đi xung quanh nếu không phản ứng kịp.

Chính vì vậy, hệ thống cảnh báo lệch làn trên TSS đã giúp tôi cảm thấy yên tâm phần nào trong quá trình di chuyển. Trong quá trình di chuyển trên tuyến đường ven biển TP Đà Nẵng, tính năng này giúp xe của tôi di chuyển đúng làn đường phía trước. Khi bánh xe di chuyển gần đến vạch kẻ đường, cảnh báo xuất hiện để bản thân tôi trở nên tập trung hơn.

Tính năng giữ làn đường giúp người lái yên tâm hơn khi lái xe.

Hơn nữa, TSS cũng cung cấp chức năng giữ làn đường, cho phép hệ thống tự điều chỉnh vô lăng để đảm bảo xe có thể trở lại đúng làn đường. Cả hai hệ thống này được kích hoạt bằng cách nhấn nút trên vô lăng nên rất tiện lợi.

Tránh va chạm khi có phương tiện cắt ngang

Khi di chuyển trên những con phố đông đúc của TP. Đà Nẵng, việc một phương tiện như xe máy hoặc ô tô bất ngờ cắt ngang phía trước xe của tôi rất hay xảy ra. Trong những trường hợp này, hệ thống cảnh báo tiền va chạm của TSS thực sự khá hiệu quả khi sử dụng cảm biến phía trước để phát hiện các nguy hiểm phía trước bất ngờ cắt ngang qua xe. Xe ngay lập tức hiển thị cảnh báo để tôi chú ý hơn.

Có thể thừa nhận rằng phiên bản TSS trên model 2021 của Toyota Corolla Cross mà tôi đang đi chưa phải là hoàn thiện nhất nhưng thực tế hệ thống này vẫn hoạt động hiệu quả khi phát hiện phương tiện cắt ngang. Theo tìm hiểu của tôi, phiên bản TSS thế hệ tiếp theo còn có thể phát hiện người đi bộ, giúp cảnh báo khi có người băng qua ngay trước xe chắc chắn tốt hơn nhiều.

Ở đô thị, việc các xe bám sát nhau khiến hệ thống cảnh báo tiền va chạm rất hữu ích.

Cũng lưu ý rằng, tuy hệ thống cảnh báo tiền va chạm không tự động dừng xe nhưng nó thường hoạt động cùng với hệ thống phanh khẩn cấp, nhờ vậy giúp giảm thiểu thiệt hại nếu người lái không phản ứng kịp thời.

Ngoài những tính năng nói trên, tôi cũng đánh giá rất cao nhiều tính năng an toàn khác mà phiên bản V đã mang lại so với phiên bản G, khiến việc chi thêm 100 triệu đồng là hoàn toàn có ý nghĩa. Các tính năng có thể kể đến bao gồm hệ thống cảnh báo điểm mù giúp tôi phát hiện có phương tiện đang di chuyển trong điểm mù để đưa ra quyết định an toàn trước khi chuyển làn. Trong khi đó, hệ thống camera 360 độ có thể mô phỏng xung quanh rõ ràng với chất lượng sắc nét, giúp tôi chủ động hơn trong việc di chuyển lùi xe hoặc tấp vào lề đường. Tuy nhiên, nó cũng khiến chúng ta cảm thấy phụ thuộc quá nhiều vào công nghệ, dẫn đến gặp khó khi sử dụng những xe không có camera 360 độ.

Tổng kết Sau hơn ba năm sử dụng, tôi thực sự đánh giá cao các công nghệ an toàn mà TSS mang lại. Chúng không chỉ là những tính năng tiện ích mà còn góp phần bảo vệ tôi và những người xung quanh trong nhiều tình huống nguy hiểm. Nếu ai đó hỏi tôi có đáng để đầu tư vào những công nghệ này không, câu trả lời chắc chắn là "Có". Cảm giác yên tâm khi lái xe là điều không thể đo đếm bằng tiền bạc, và Corolla Cross V đã mang lại cho tôi điều đó.