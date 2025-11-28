KIA Sportage máy dầu 2022 cũ giá rẻ hơn cả trăm triệu có nên mua không?

Ưu điểm của việc chọn mua KIA Sportage máy dầu 2022 cũ

- Giá bán rẻ

Theo khảo sát của chúng tôi tại một số các trang chuyên mua bán xe cũ, KIA Sportage Signature 2.0D với số ODO tầm 30.000 km đang được các chủ cũ rao bán lại với mức giá khoảng 860 triệu đồng. Mức giá bán này rẻ hơn so với giá xe mới gần 140 triệu đồng.

Ngoài ra, do mức áp phí trước bạ với xe cũ chỉ 2%, nhờ đó về mặt tổng thể khách hàng sẽ tiết kiệm được khoảng 200 triệu đồng so với việc mua xe mới. Đây là số tiền rất đáng để cân nhắc, đặc biệt là với khách hàng có điều kiện kinh tế chưa dư dả.

- KIA Sportage máy dầu đời mới không nâng cấp đáng kể

Ngoài mức giá bán rẻ thì KIA Sportage máy dầu đời mới hiện đang bán ra trên thị trường chính là phiên bản từ năm 2022 đến nay. Do đó, so với việc mua xe mới thì Sportage máy dầu cũ vẫn đem tới những trải nghiệm không khác biệt.

Khách hàng được tận hưởng không gian nội thất rộng rãi với ghế bọc da, có sưởi và làm mát hàng ghế trước, điều hòa tự động, sưởi vô lăng, cổng sạc USB cùng sạc không dây cao cấp. Giải trí ấn tượng với màn hình 12,3 inch, bộ 8 loa Harman Kardon. Xe sở hữu vô lăng 3 chấu hiện đại, kết hợp khởi động nút bấm, lẫy chuyển sô, phanh tay điện tử và cần số dạng núm xoay. Cụm đồng hồ kỹ thuật số 12,3 inch và trang bị đèn nội thất được trang bị đầy đủ.

Về an toàn, Kia Sportage máy dầu 2022 cũ cũng được tích hợp hệ thống an toàn chất lượng với 6 túi khí, tích hợp đầy đủ hệ thống cân bằng điện tử, camera 360 độ, cảm biến trước sau, cảm biến áp suất lốp, hỗ trợ phanh chủ động,... Ngoài ra, phiên bản này cũng trang bị gói an toàn tiên tiến ADAS của Kia, với các tính năng như ga tự động thông minh, cảnh báo điểm mù, hiển thị điểm mù, hỗ trợ tránh va chạm, hỗ trợ giữ làn đường và tạo làn đường ảo.

- Khỏe máy và tiết kiệm chi phí vận hành

Đương nhiên, việc chọn KIA Sportage 2022 máy dầu cũ cũng giúp khách hàng được tận hưởng những ưu thế nổi bật của bản máy dầu nói chung với sự khỏe khoắn và khả năng tiết kiệm chi phí vận hành.

Cụ thể, Sportage 2.0D Signature được trang bị động cơ Diesel Smartstream 2.0D, sản sinh công suất cực đại 184 mã lực tại 4.000 vòng/phút, mô-men xoắn cực đại 416 Nm tại 2.000 - 2.750 vòng/phút. Sức mạnh này vượt trội so với bản xăng, và cũng được đánh giá cao so với các mẫu xe máy dầu khác cùng phân khúc.

Động cơ này kết hợp cùng hộp số tự động 8 cấp và hệ dẫn động cầu trước, cung cấp sức mạnh vượt trội, đi kèm 4 chế độ lái, gồm Normal, Eco, Sport và Smart. Kia Sportage 2.0D Signature chỉ tiêu hao khoảng 5,1 lít/100km khi đi đường trường, 5,9 lít/100km trên đường kết hợp và 6,8 lít/100km trong nội đô. Điều này giúp người sử dụng tiết kiệm khá nhiều chi phí vận hành.

- Tận hưởng những "đồ chơi" của chủ cũ để lại

Để tăng trải nghiệm, chủ xe thường mua thêm các phụ kiện nhằm "nâng cấp" xe của mình. Đây là một ưu điểm khá lớn với những khách hàng mua KIA Sportage 2022 máy dầu cũ cũng như các dòng xe cũ nói chung: được hưởng nhưng tiện nghi chất lượng từ các đồ chơi mà chủ xe cũ tích hợp cho xe.

Nhược điểm khi mua KIA Sportage máy dầu 2022 cũ

Cũng giống như khi mua các dòng xe cũ khác, việc mua KIA Sportage 2022 máy dầu cũ cũng kèm theo những rủi ro hỏng hóc bên trong máy mà bằng mắt thường, hoặc ngay cả khi chạy thử khách hàng khó nhận biết được.

Do đó, để đảm bảo vừa tiết kiệm tiền, vừa có xe tốt để chạy khách hàng nên kiểm tra kỹ càng và đặc biệt nên nhờ những người có kinh nghiệm test hộ.