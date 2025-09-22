Ngắm trọn bộ sưu tập xe ý tưởng “mãi chỉ nằm trên giấy” của Honda

Với bề dày lịch sử trong việc phát triển xe ý tưởng, Honda đã mang đến những tầm nhìn hấp dẫn về những gì có thể xảy ra trong ngành công nghiệp ô tô trong tương lai. Trong khi một số mẫu xe ý tưởng của hãng đã thành công và được đưa vào sản xuất, vẫn còn nhiều mẫu chỉ tồn tại trên bản vẽ và sàn trưng bày.

Dưới đây là bộ sưu tập 5 mẫu xe ý tưởng của Honda với thiết kế đầy mê hoặc nhưng chưa bao giờ được hiện thực hóa. Những mẫu xe này không chỉ thể hiện tầm nhìn tương lai của Honda về giao thông vận tải mà còn phản ánh những suy nghĩ của ngành công nghiệp ô tô về tương lai.

Honda Spocket

Ra mắt vào năm 1999, Honda Spocket là một mẫu xe ý tưởng độc đáo có khả năng chuyển đổi từ xe bốn chỗ sang mui trần hai chỗ. Với thiết kế góc cạnh, cửa gập và màu sắc nổi bật, Spocket mang đến một phong cách tương lai. Nội thất của xe được trang bị ghế ngồi chống chịu thời tiết và các công nghệ tiên tiến như hệ thống định vị GPS.

Xe được trang bị hệ dẫn động 4 bánh với động cơ hybrid xăng-điện cho bánh trước và 2 động cơ điện cho bánh sau tạo ra hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian. Hộp số bán tự động 5 cấp với nút chuyển số tích hợp trên vô lăng mang đến trải nghiệm lái thể thao. Đặc biệt, việc loại bỏ gương chiếu hậu truyền thống được thay thế bằng camera chiếu hình ảnh lên màn hình hiển thị trên kính chắn gió.

Mặc dù được chế tác trong 8 tháng và kế thừa DNA từ mẫu xe T360, Spocket vẫn chưa bao giờ được đưa vào sản xuất, điều này để lại nhiều câu hỏi cho những người đam mê về tiềm năng của nó trong ngành công nghiệp ô tô.

Honda Puyo

Được giới thiệu tại Triển lãm Ô tô Tokyo 2007, Honda Puyo là một mẫu xe ý tưởng mang tính “mềm mại”. Với thân xe hình hộp phát quang làm từ vật liệu mềm mại, Puyo tạo cảm giác dễ chịu khi chạm vào. Tên gọi Puyo phản ánh ấn tượng ấm áp và thân thiện mà chiếc xe muốn truyền tải.

Thiết kế độc đáo của Puyo không chỉ loại bỏ các góc cạnh sắc nhọn mà còn tạo ra trải nghiệm lái xe an toàn và rộng rãi. Thân xe phát sáng trong bóng tối không chỉ mang lại bản sắc thị giác mà còn giúp dẫn đường cho người lái.

Bên trong, Puyo sở hữu không gian thân thiện với người dùng và các tính năng tiên tiến như màn hình hiển thị mức nhiên liệu phát sáng. Đặc biệt, xe được trang bị pin nhiên liệu hydro, phù hợp với cam kết của Honda về tính thân thiện với môi trường. Tuy nhiên, giống như Spocket, Puyo cũng chưa bao giờ được đưa ra thị trường, có thể do những thách thức về chi phí và tính khả thi trong sản xuất hàng loạt.

Honda Kiwami

Mẫu xe ý tưởng được giới thiệu tại Triển lãm Ô tô Tokyo 2003, Honda Kiwami, đã thể hiện tầm nhìn của Honda về một dòng xe sedan hạng sang thân thiện với môi trường. Được thiết kế chủ yếu cho thị trường Nhật Bản, Kiwami nổi bật với hình dáng khí động học và là một trong những mẫu xe tiên phong trong thời kỳ xe chạy bằng hydro đang dần trở nên phổ biến.

Một trong những điểm nhấn của Kiwami là hệ thống truyền động tiên tiến, bao gồm một trạm điện hydro, siêu tụ điện, cụm pin nhiên liệu, bộ lưu trữ hydro và bộ điều khiển, tất cả được tích hợp vào khung gầm “ván trượt” bên dưới xe. Thiết kế này không chỉ tối ưu hóa không gian nội thất mà còn mang đến vẻ đẹp tinh tế, lấy cảm hứng từ nghệ thuật thiết kế sân vườn Nhật Bản.

Mặc dù xe chạy bằng hydro đã thu hút sự chú ý khi ra mắt, nhưng việc thiếu cơ sở hạ tầng để tiếp nhiên liệu hydro đã trở thành một thách thức lớn. Trong khi đó, công nghệ xe điện đang phát triển nhanh chóng khiến xe điện chạy bằng pin trở nên thực tế và dễ tiếp cận hơn. Sự chuyển mình này trong ngành công nghiệp ô tô đã khiến ý tưởng về xe chạy bằng hydro của Kiwami khó có thể được đón nhận. Tuy nhiên, Honda có thể sẽ có cơ hội tốt hơn trong tương lai với kế hoạch phát triển một mẫu xe chạy bằng hydro mới hợp tác với General Motors.

Honda Project 2&4

Ra mắt tại Triển lãm Ô tô Frankfurt 2015, Honda Project 2&4 là mẫu xe ý tưởng độc đáo kết hợp giữa xe máy và ô tô, lấy cảm hứng từ di sản xe đua phong phú của Honda.

Dưới nắp ca-pô, Project 2&4 trang bị động cơ V4 999cc sản sinh công suất 212 mã lực và mô-men xoắn 118 Nm. Thiết kế nhỏ gọn và nhẹ của xe được ảnh hưởng bởi những chiếc xe Công thức 1 trong thập niên 1960, đặc biệt là mẫu Honda RA272.

Tuy nhiên, thiết kế “ghế ngồi nổi” của Project 2&4 đã gây ra tranh cãi về vấn đề an toàn, khiến mẫu xe này chưa bao giờ được đưa vào sản xuất. Mặc dù sở hữu thông số kỹ thuật ấn tượng, Honda không công bố lý do cụ thể cho quyết định này, nhưng có thể do những thách thức thực tế như chi phí, rào cản pháp lý và nhu cầu điều chỉnh để sản xuất hàng loạt.

Honda Fuya-Jo

Ra mắt vào năm 1999, Honda Fuya-Jo là mẫu xe ý tưởng thể hiện nỗ lực của Honda trong việc đáp ứng nhu cầu của giới trẻ và những người yêu thích tiệc tùng. Là một phần của dòng xe F-Mover, Fuya-Jo được thiết kế để mang đến “trải nghiệm giải trí” cho người sử dụng.

Nội thất của Fuya-Jo nổi bật với ghế ngồi cao như ghế đẩu cho phép người ngồi nhảy múa và thư giãn, tạo cảm giác như một hộp đêm di động. Bảng điều khiển được thiết kế giống như bàn trộn nhạc của DJ tạo không gian tương tác cho hành khách. Ngoài ra, thiết kế sàn phẳng cũng cho phép người ngồi đứng, mang lại cảm giác như đang trượt ván hoặc trượt patin ngay trong xe. Với ngoại thất mang phong cách tương lai, Fuya-Jo như bước ra từ một bộ phim khoa học viễn tưởng.

Mặc dù Fuya-Jo là một nỗ lực táo bạo nhằm thử nghiệm sở thích của thị trường giới trẻ, thiết kế độc đáo của xe có thể gặp khó khăn trong việc sản xuất hàng loạt do tính thực tế.