Ngắm Lạc Hồng 900 LX phiên bản đặc biệt chống đạn

VinFast chính thức bàn giao lô xe đặc biệt - Lạc Hồng 900 LX - phục vụ nguyên thủ quốc tế tại Đại lễ kỷ niệm 80 Quốc khánh (2/9/1945 - 2/9/2025) cho Bộ Ngoại giao. Dòng xe này được sản xuất với số lượng giới hạn, các đường nét trên xe mang đậm tinh hoa và bản sắc dân tộc, biểu tượng tự hào mới của sự “Mãnh liệt tinh thần Việt Nam” với 2 phiên bản: Tiêu chuẩn và Chống đạn. Trong đó, phiên bản Chống đạn đạt tiêu chuẩn VPAM VR7 - tiêu chuẩn khắt khe nhất chuyên trang bị cho xe của các lãnh đạo hàng đầu thế giới.

Từ tên gọi đến nhiều chi tiết thiết kế của xe được truyền cảm hứng từ huyền tích “con Lạc cháu Hồng” - nguồn cội dân tộc. Với hướng đó, Lạc Hồng 900 LX được xem là biểu trưng cho bản lĩnh, trí tuệ và khát vọng vươn lên của người Việt trong kỷ nguyên mới, nơi từng đường nét đều là sự hội tụ của tinh hoa di sản với đẳng cấp toàn cầu.

Điểm chung của cả hai phiên bản: Tiêu chuẩn và Chống đạn là sự sang trọng nổi bật với chiều dài trục cơ sở lên tới 3.349 mm. Các chi tiết ngoại thất được thiết kế ấn tượng nhằm tôn vinh mạnh mẽ nguồn cội và văn hóa truyền thống Việt Nam như: logo mạ vàng biểu trưng cho cánh chim Lạc, mặt ca-lăng gợi nhắc hình ảnh Trống đồng Đông Sơn, các thanh nan xếp song song tượng trưng cho hàng tre Việt Nam…

Ngoại thất xe được thiết kế lại hoàn toàn với các chi tiết như đèn, ca-lăng, cản trước, cản sau và logo mang phong cách đẳng cấp, tinh tế. Lôgô hình cánh chim mạ vàng, lấy cảm hứng từ chim Lạc – biểu tượng văn hóa Việt, thể hiện khát vọng vươn xa. Mặt ca-lăng thiết kế dạng thanh nan dựng đứng, gợi hình ảnh cây tre và mặt cắt Trống Đồng – những hình tượng truyền thống đậm chất dân tộc.

Lạc Hồng 900 LX là mẫu xe 5 chỗ với thiết kế hai hàng ghế, nổi bật với vách ngăn kính cách âm và rèm điều chỉnh điện giữa khoang lái và khoang hành khách, tạo không gian riêng tư cho hàng ghế sau. Với trục cơ sở dài 3.349 mm, xe mang lại không gian hàng ghế thứ hai rộng rãi, thoải mái, đồng thời tạo dáng vẻ bề thế, uy nghiêm và sang trọng.

Không gian nội thất sử dụng các vật liệu cao cấp như gỗ quý Golden Nanmu, da Nappa và nhiều chi tiết mạ vàng thật, mang đến sự sang trọng và tinh tế. Hàng ghế thứ hai được trang bị bệ tì chân, chức năng sưởi và làm mát, kết hợp cùng hệ thống âm thanh cao cấp thương hiệu Audison và hệ thống điện đàm giữa hai khoang, nâng tầm trải nghiệm đẳng cấp cho người dùng.

Bên cạnh các điểm nhấn hoàn mỹ, Lạc Hồng 900 LX sở hữu không gian xa xỉ và tiện nghi bậc nhất với hàng ghế nguyên thủ siêu rộng, bệ tỳ chân đẳng cấp, vách ngăn khoang lái bằng kính cách âm và rèm chỉnh điện, điện đàm hiện đại trao đổi giữa khoang trước và sau.

Thông số kỹ thuật cơ bản của Lạc Hồng 900 LX: