Mỹ vô địch World Cup, 100 ông 'George Washington' sẽ được tặng xe

Giải vô địch bóng đá thế giới World Cup 2026 chính thức khởi tranh tại ba quốc gia Mỹ, Canada và Mexico, thổi bùng ngọn lửa cuồng nhiệt của hàng triệu người hâm mộ. Tại xứ sở cờ hoa, nếu có một thế lực đang cổ vũ tinh thần cho các cầu thủ nam mạnh mẽ nhất, đó chắc chắn là "George Washington". Lý do là bởi nếu đội chủ nhà tạo nên kỳ tích giành cúp vàng năm nay, một món quà vô tiền khoáng hậu sẽ được trao tay. Tuy nhiên, đây không phải là một câu chuyện lịch sử giả tưởng, mà là một chương trình khuyến mãi có một không hai dành cho các công dân bằng xương bằng thịt.

Cố tổng thống Mỹ George Washington chắc hẳn đang rất mong chờ đội tuyển Mỹ giành chức vô địch World Cup 2026. (Nguồn: Jeep)

Cụ thể, thương hiệu xe địa hình biểu tượng của Mỹ là Jeep vừa đưa ra một lời hứa vô cùng táo bạo và đậm chất chịu chơi. Đại diện hãng Jeep tuyên bố rằng để ăn mừng ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh, nếu đội tuyển bóng đá nam Hoa Kỳ lên ngôi vô địch thế giới vào mùa hè này, họ sẽ tặng miễn phí 100 chiếc xe Jeep Wrangler đời 2026 cho 100 công dân Mỹ còn sống và có tên khai sinh hợp pháp là George Washington.

Để tham gia thử thách độc lạ này, những người trùng tên với vị Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ chỉ cần truy cập vào trang web wranglerforwashingtons.com để đăng ký trực tuyến. Hệ thống sẽ mở cổng cho đến khi trận chung kết giải đấu khép lại, và 100 người đăng ký hợp lệ đầu tiên được xác minh danh tính sẽ chính thức lọt vào danh sách chờ nhận xe.

Danh hài Iliza Shlesinger cùng Jeep tiếp sức cho đội tuyển Mỹ tại World Cup 2026. (Nguồn: Jeep)

Chiến dịch quảng cáo đầy nổi loạn này có sự đồng hành của nữ diễn viên hài nổi tiếng Iliza Shlesinger. Trong đoạn video quảng cáo dài 60 giây được phủ sóng dày đặc trên các nền tảng mạng xã hội như YouTube, TikTok và Facebook, cô đã tạm rời vai trò "Giám đốc Gia đình" quen thuộc để hóa thân thành "Giám đốc Bóng đá". Ngồi sau bàn làm việc dưới bức chân dung Tổng thống George Washington oai phong trên chiếc xe địa hình, Shlesinger đã đưa ra lời kêu gọi đoàn kết đầy hài hước để tiếp sức cho đội tuyển nước nhà.

Iliza Shlesinger chia sẻ rằng nếu đội tuyển Mỹ giành chiến thắng và hàng loạt “George Washington” lái Jeep Wrangler mới, đó sẽ là kiểu lòng yêu nước đầy hỗn loạn mà cô muốn tham gia. Theo cô, Jeep luôn gắn liền với tinh thần tự do, phiêu lưu và một chút nổi loạn, nên việc trao cơ hội cho những người mang tên George Washington sở hữu Wrangler là “điên rồ theo cách tích cực nhất”.

Dù vậy, khả năng đội chủ nhà Mỹ vô địch World Cup năm nay vẫn bị đánh giá thấp. Thành tích tốt nhất của họ là vào bán kết năm 1930, và gần đây nhất chỉ dừng ở tứ kết năm 2002. Điều này khiến cơ hội nhận Wrangler trở nên khá mong manh.