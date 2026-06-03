Jeep Wrangler phiên bản nâng cấp mới có mặt tại Việt Nam

Thaco Auto vừa giới thiệu phiên bản nâng cấp giữa vòng đời (facelift) của dòng xe SUV địa hình Jeep Wrangler tại thị trường Việt Nam. Mẫu xe được phân phối với ba phiên bản: Sport, Sahara và Rubicon, mang đến những thay đổi về thiết kế ngoại thất, tiện nghi nội thất và bổ sung hệ thống an toàn chủ động.

Jeep Wrangler mới được phân phối tại Việt Nam với ba phiên bản gồm Sport, Sahara và Rubicon. Xe mới duy trì các đường nét nhận diện đặc trưng của thương hiệu như cụm đèn pha tròn, vòm bánh xe hình thang và lưới tản nhiệt "7 khe".

Dòng xe SUV địa hình Jeep Wrangler tại thị trường Việt Nam.

Ở bản nâng cấp này, lưới tản nhiệt được tinh chỉnh với viền nổi khối tối màu. Hệ thống chiếu sáng sử dụng công nghệ LED toàn phần, tích hợp tính năng tự động điều chỉnh đèn chiếu xa. Một đặc điểm khác biệt của dòng xe này là phần mui, cửa xe và kính lái đều có thể tháo rời. Giữa các phiên bản có sự khác biệt về trang bị bánh xe và định vị vận hành:

Phiên bản Sport và Rubicon: Sử dụng mâm hợp kim 17-inch đi kèm lốp chuyên dụng off-road. Riêng bản Rubicon có nắp capo thiết kế hai khe thoát gió, tích hợp móc kéo sơn đỏ ở cản trước/sau và bổ sung camera quan sát địa hình phía trước (TrailCam) có tính năng tự động rửa ống kính.

Jeep Wrangler mới được phân phối tại Việt Nam với ba phiên bản gồm Sport, Sahara và Rubicon.

Phiên bản Sahara: Được trang bị mâm hợp kim 18-inch kết hợp lốp đa địa hình, định hướng phù hợp hơn cho nhu cầu di chuyển hỗn hợp. Khoang cabin của xe mới sử dụng các vật liệu có đặc tính chống nước và dễ vệ sinh. Trung tâm bảng taplo được trang bị màn hình cảm ứng 12.3 inch, chạy hệ điều hành Uconnect® 5 thế hệ mới, hỗ trợ kết nối Apple CarPlay và Android Auto không dây.

Hệ thống tiện nghi trên xe bao gồm: Ghế trước thiết kế thể thao, nâng cấp lên chỉnh điện 8 hướng, bơm lưng 4 hướng và tích hợp chức năng sưởi / Hàng ghế sau hỗ trợ gập theo tỷ lệ 40:60 để linh hoạt mở rộng khoang hành lý / Vô-lăng ba chấu bọc da tích hợp phím chức năng và có sưởi / Hệ thống âm thanh Alpine công suất 552W với 9 loa /Điều hòa tự động hai vùng độc lập đi kèm hệ thống lọc không khí / Động cơ và khả năng vận hành địa hình.

Jeep Wrangler được nâng cấp lên 6 túi khí và bổ sung gói công nghệ hỗ trợ người lái chuyên sâu (ADAS).

Cả ba phiên bản Jeep Wrangler mới tại Việt Nam đều sử dụng chung khối động cơ xăng I4, dung tích 2.0L tăng áp, cho công suất tối đa 270 mã lực và mô-men xoắn cực đại 400 Nm. Sức mạnh được truyền qua hộp số tự động 8 cấp và hệ dẫn động hai cầu (4x4).

Về thông số vượt địa hình, xe sở hữu góc tới 43.9°, góc thoát 37°, góc vượt đỉnh dốc 22.6° và có khả năng lội nước sâu 762 mm. Sức kéo tối tải của mẫu SUV này đạt 2.268 kg. Trên phiên bản Rubicon, xe được trang bị thêm hộp số phụ Rock-Trac tỷ số truyền 4:1, hệ thống khóa vi sai cầu trước/sau, tính năng ngắt thanh cân bằng điện tử và chế độ lái chuyên dụng Offroad+.

Ở thế hệ mới, Jeep Wrangler được nâng cấp lên 6 túi khí và bổ sung gói công nghệ hỗ trợ người lái chuyên sâu (ADAS), bao gồm: Kiểm soát hành trình thích ứng, cảnh báo va chạm phía trước hỗ trợ phanh tự động, cảnh báo điểm mù, cảnh báo lệch làn đường, cảnh báo người lái mất tập trung, cảnh báo áp suất lốp và hệ thống hỗ trợ đỗ xe ParkSense với 4 cảm biến phía sau.

Hiện tại, Jeep được phân phối chính hãng bởi Thaco Auto thông qua hệ thống Stellantis Brand House tại Hà Nội, TP.HCM và Bình Dương. Trong năm 2026, nhà phân phối có kế hoạch tiếp tục mở rộng mạng lưới showroom và trung tâm dịch vụ chính hãng theo tiêu chuẩn toàn cầu của Stellantis.

Jeep được phân phối chính hãng bởi Thaco Auto thông qua hệ thống Stellantis Brand House.

Khách hàng mua Jeep Wrangler mới sẽ được áp dụng chính sách bảo hành 5 năm hoặc 150.000 km, tặng kèm gói cứu hộ khẩn cấp 24/7 (RSA) cùng các dịch vụ hậu mãi di động (Mobile Service, Mobility Service) qua ứng dụng quản lý của hãng.