Giá xe MG ZS cập nhật mới nhất tháng 2/2026

MG ZS là mẫu xe SUV đô thị của thương hiệu Trung Quốc, ra mắt thị trường Việt Nam lần đầu tiên vào ngày 17/07/2020. Xe nằm trong phân khúc xe gầm cao hạng B, đối thủ trực tiếp của Honda HR-V, Ford EcoSport, KIA Seltos,...

Ngày 08/01/2021, phiên bản nâng cấp của MG ZS được giới thiệu tại Việt Nam. Ở lần nâng cấp này, xe được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan thay vì Trung Quốc như trước.

Ngày 1/3/2021, nhà phân phối Tan Chong tiếp tục giới thiệu phiên bản hoàn toàn mới MG ZS Smart Up STD+ với thiết kế nổi bật, khoang nội thất rộng rãi cùng công nghệ tiên tiến, vận hành tối ưu, an toàn và giá thành hợp lý.

Tại Việt Nam, MG ZS hiện được phân phối với 3 phiên bản cùng 4 tùy chọn màu sơn ngoại thất là Trắng, Đỏ, Đen, Bạc.

Tham khảo giá niêm yết và lăn bánh mới nhất xe MG ZS cập nhật tháng 2/2026

Mẫu xe Giá niêm yết

(triệu VND) Giá lăn bánh tạm tính (triệu VND) Ưu đãi Hà Nội TP.HCM Tỉnh/TP khác MG ZS 1.5 STD+ 518 602 591 572 - MG ZS 1.5 2WD LUX+ 588 680 668 649 -

*Lưu ý: Giá lăn bánh trên chỉ mang tính chất tham khảo, giá chưa bao gồm khuyến mại tại đại lý, giá có thể thay đổi tùy theo khu vực và trang bị từng xe.

Thông số kỹ thuật MG ZS 2026

Thông số kỹ thuật/Phiên bản MG ZS STD+ MG ZS COM+ MG ZS LUX+ Kích thước - Trọng lượng Số chỗ ngồi 5 5 5 Kích thước D x R x C (mm) 4,323x 1,809x 1,653 4,323x 1,809x 1,653 4,323x 1,809x 1,653 Chiều dài cơ sở (mm) 2.585 2.585 2.585 Khoảng sáng gầm (mm) 170 170 170 Thể tích khoang hành lý (L) 359 359 359 Dung tích bình nhiên liệu (L) 48 48 48 Trọng lượng không tải (kg) 1290 1290 1290 Lốp, la-zăng 215/60R16 215/60R16 215/55R17 Động cơ - Hộp số Kiểu động cơ DOHC 4-cylinder, NSE 1.5L DOHC 4-cylinder, NSE 1.5L DOHC 4-cylinder, NSE 1.5L Dung tích xy-lanh (cc) 1.498 1.498 1.498 Công suất (hp/rpm) 112/6,000 (84kW) 112/6,000 (84kW) 112/6,000 (84kW) Mô-men xoắn (Nm/rpm) 150/4,500 150/4,500 150/4,500 Hộp số CVT có chế độ lái thể thao (giả lập 8 cấp) CVT có chế độ lái thể thao (giả lập 8 cấp) CVT có chế độ lái thể thao (giả lập 8 cấp) Hệ dẫn động Cầu trước 2WD Cầu trước 2WD Cầu trước 2WD Loại nhiên liệu Xăng Xăng Xăng Mức tiêu thụ nhiên liệu đường hỗn hợp (L/100km) 6,3 6,59 6,53 Mức tiêu thụ nhiên liệu trong đô thị (L/100km) 8,2 7,61 7,75 Mức tiêu thụ nhiên liệu ngoài đô thị (L/100km) 5,3 6,4 5,82 Hệ thống treo/phanh Treo trước MacPherson MacPherson MacPherson Treo sau Thanh xoắn Thanh xoắn Thanh xoắn Phanh trước Phanh đĩa Phanh đĩa Phanh đĩa Phanh sau Phanh đĩa Phanh đĩa Phanh đĩa Hỗ trợ vận hành Trợ lực vô-lăng Trợ lực điện Trợ lực điện Trợ lực điện Nhiều chế độ lái 3 chế độ (Thông thường, Đô thị, Thể thao) 3 chế độ (Thông thường, Đô thị, Thể thao) 3 chế độ (Thông thường, Đô thị, Thể thao) Hỗ trợ đánh lái khi vào cua Có Có Có Phanh tay điện tử Có Có Có Giữ phanh tự động Có Có Có Ngắt động cơ tạm thời (Idling Stop/Start-Stop) - - - Kiểm soát gia tốc - - - Hiển thị thông tin trên kính lái (HUD) - - - Ngoại thất Đèn chiếu xa LED LED LED Đèn chiếu gần LED LED LED Đèn ban ngày LED LED LED Đèn pha tự động bật/tắt - - Có Đèn pha tự động xa/gần - - Có Đèn hậu LED LED LED Đèn phanh trên cao Có Có Có Gương chiếu hậu Gương chiếu hậu chỉnh điện/gập điện & tích hợp đèn báo rẽ Gương chiếu hậu chỉnh điện/gập điện & tích hợp đèn báo rẽ Gương chiếu hậu chỉnh điện/gập điện & tích hợp đèn báo rẽ Ăng ten vây cá Có Có Có Gạt mưa tự động - - Có Nội thất Chất liệu bọc ghế Ghế da Ghế da Ghế da Điều chỉnh ghế lái Chỉnh tay 6 hướng Chỉnh tay 6 hướng Chỉnh điện 6 hướng Điều chỉnh ghế phụ Chỉnh tay 4 hướng Chỉnh tay 4 hướng Chỉnh tay 4 hướng Bảng đồng hồ tài xế Màn hình màu hiển thị đa thông tin Màn hình màu hiển thị đa thông tin Màn hình màu hiển thị đa thông tin Nút bấm tích hợp trên vô-lăng Có Có Có Chất liệu bọc vô-lăng Bọc da Bọc da Bọc da Hàng ghế thứ hai Gập 60/40 Gập 60/40 Gập 60/40 Chìa khoá thông minh Có Có Có Khởi động nút bấm Có Có Có Điều hoà Chỉnh tay Chỉnh tay Chỉnh tay Cửa gió hàng ghế sau Có Có Có Cửa kính một chạm lên/xuống một chạm ở ghế lái lên/xuống một chạm ở ghế lái lên/xuống một chạm ở ghế lái Cửa sổ trời toàn cảnh - - Có Gương chiếu hậu trong xe chống chói tự động Có Có Có Tựa tay hàng ghế trước Có Có Có Tựa tay hàng ghế sau - - - Màn hình giải trí Màn hình cảm ứng 10.1" Màn hình cảm ứng 10.1" Màn hình cảm ứng 10.1" Kết nối Apple CarPlay và Android Auto Có Có Có Ra lệnh giọng nói - - - Đàm thoại rảnh tay Có Có Có Hệ thống loa 4 6 6 Kết nối AUX, USB, Bluetooth, Radio AM/FM Có Có Có Sạc không dây - - - Trang bị an toàn Số túi khí 2 4 6 Chống bó cứng phanh (ABS) Có Có Có Hỗ trợ lực phanh khẩn cấp (BA) Có Có Có Phân phối lực phanh điện tử (EBD) Có Có Có Cân bằng điện tử (VSC, ESP) Có Có Có Kiểm soát lực kéo (chống trượt, kiểm soát độ bám đường TCS) Có Có Có Hỗ trợ khởi hành ngang dốc Có Có Có Hỗ trợ đổ đèo Có Có Có Camera lùi Có Có Có Cảnh báo điểm mù - - - Cảm biến lùi Có Có Có Camera 360 độ - - - Cảnh báo chệch làn đường - - - Kiểm soát hành trình (Cruise Control) Có Có Có Kiểm soát hành trình thích ứng (Adaptive Cruise Control) - - - Móc ghế an toàn cho trẻ em Isofix Có Có Có

Thông tin chi tiết xe MG ZS 2026

Ngoại thất

MG ZS 2026 sở hữu thiết kế ngoại thất trẻ trung và hiện đại. Kích thước dài, rộng, cao của xe lần lượt là 4.314 x 1.809 x 1.648 (mm) và chiều dài cơ sở 2.585 mm.

Đầu xe sở hữu lưới tản nhiệt mới dạng 3D đen bóng, viền phía trong dạng crom khỏe khoắn. Nâng cấp đáng chú ý nhất ở đây chính là hệ thống chiếu sáng với cụm đèn pha LED Projector Headlight tự động, thay vì Halogen trước kia. Đi cùng đó là dải đèn định vị ban ngày hình móc câu. Phía dưới là cụm đèn sương mù cải tiến mới giúp cho tổng thể MG ZS trông bắt mắt hơn.

Bên hông xe, MG ZS sở hữu bộ mâm cánh hoa 17 inch, thay cho la-zăng cũ khá đơn điệu. Phía đuôi xe là cụm đèn hậu LED dạng khói mờ. Phần cản sau mang thiết kế khí động học kết hợp với ống xả giả giúp chiếc crossover trông cân đối hơn.

Nội thất

Không gian bên trong của MG ZS bản nâng cấp mới đơn giản và thực dụng hơn. Màn hình trung tâm mang phong cách tràn viền với kích thước 10,1 inch kết nối Apple CarPlay/Android Auto và bố trí cao hơn đời cũ. Vô lăng trên xe không có nhiều thay đổi với thiết kế dạng D-Cut thể thao, cụm đồng hồ màu phía sau chính là điểm mới.

Đặc biệt, MG ZS 2026 được trang bị hệ thống điều hòa tự động với chức năng lọc bụi mịn PM2.5 với thiết kế liền mạch 1 dải thay cho dạng núm xoay. Hàng ghế sau còn sở hữu cửa gió điều hòa tạo không khí mát mẻ cho cả không gian xe.

Ghế ngồi trên xe cải tiến với ghế lái có tính năng chỉnh điện 6 hướng. Các vị trí ngồi của hàng ghế sau khá thoải mái cho người sử dụng.

Động cơ

MG ZS 2026 tiếp tục sử dụng hệ truyền động máy xăng 1.5L kết hợp hộp số tự động vô cấp CVT mới với 8 cấp giả lập đi cùng dẫn động cầu trước, giúp sinh công suất 112 mã lực và mô men xoắn 150 Nm.

Trang bị an toàn

Các trang bị an toàn trên MG ZS 2026 có thể kể đến như chống bó cứng phanh, hỗ trợ phanh khẩn cấp, phanh tay điện tử, khởi hành ngang dốc, phân phối phanh điện tử, hỗ trợ đổ đèo, kiểm soát lực kéo, 6 túi khí, camera 360,...

Đánh giá xe MG ZS 2026

Ưu điểm:

+ Giá bán cạnh tranh

​​​​​​​ + Nội thất rộng rãi, nhiều tiện nghi hiện đại