MG giảm giá 300 triệu đồng cho mẫu xe điện MG4

MG4 EV đang được một số đại lý áp dụng mức ưu đãi lớn, đưa giá bán thực tế của phiên bản MG4 Lux xuống khoảng 620 triệu đồng, thấp hơn đáng kể so với mức niêm yết ban đầu. Diễn biến này khiến mẫu xe điện của MG lần đầu tiếp cận trực tiếp nhóm CUV phổ thông về giá, thay vì đứng ngoài cuộc cạnh tranh như trước đây.

Theo khảo sát tại các đại lý, phiên bản MG4 Lux được giảm từ khoảng 298 đến 328 triệu đồng so với giá niêm yết 948 triệu đồng. Một số tư vấn bán hàng cho biết số lượng xe tồn kho còn lại không nhiều, thậm chí có đại lý chỉ còn một xe duy nhất. Trong khi đó, phiên bản MG4 Del được cho là đã hết hàng từ trước.

Xe ra mắt thị trường Việt Nam từ tháng 6/2024 nhưng mức độ hiện diện trên đường phố vẫn còn hạn chế.

Ngoài ưu đãi về giá, khách hàng mua xe trong giai đoạn này còn nhận thêm bộ sạc treo tường công suất 7 kW, bảo hiểm thân vỏ và một số phụ kiện đi kèm. Tại Việt Nam, dù có kiểu dáng hatchback, MG4 được định vị trong nhóm CUV hạng B để cạnh tranh với các mẫu xe như Mitsubishi Xforce, Toyota Yaris Cross, Hyundai Creta, Honda HR-V hay Kia Seltos. Tuy nhiên, mức giá ban đầu từng tiệm cận phân khúc CUV hạng C khiến mẫu xe gặp bất lợi về doanh số.

Với mức giá mới khoảng 620 triệu đồng, MG4 EV có thể cạnh tranh trực tiếp với các mẫu CUV chạy xăng phổ thông. Mức giá này cũng tương đương phiên bản cao cấp của một số mẫu CUV hạng A như Kia Sonet Premium.

Xe ra mắt thị trường Việt Nam từ tháng 6/2024 nhưng mức độ hiện diện trên đường phố vẫn còn hạn chế. Xe sở hữu thiết kế trẻ trung với các đường gân chữ U trên nắp ca-pô và hệ thống tản nhiệt chủ động nhằm cải thiện tính khí động học. Ngoại thất sử dụng hệ thống đèn LED toàn bộ và mâm hợp kim 17 inch hai tông màu.

Khoang nội thất theo phong cách tối giản, trang bị vô-lăng D-cut bọc da, cụm đồng hồ kỹ thuật số 7 inch và màn hình trung tâm 10,25 inch hỗ trợ Apple CarPlay và Android Auto. Phiên bản MG4 Lux sử dụng động cơ điện cho công suất 201 mã lực và mô-men xoắn 250 Nm, đi kèm bộ pin dung lượng 64 kWh cho phạm vi hoạt động tối đa khoảng 450 km mỗi lần sạc. Xe có khả năng tăng tốc 0-100 km/h trong 7,9 giây và vận tốc tối đa 160 km/h.

MG4 EV hỗ trợ cả sạc AC và DC. Với sạc AC, thời gian sạc đầy dao động khoảng 6,5 - 7,5 giờ tùy phiên bản, trong khi sạc nhanh DC cho phép nạp pin từ 0 đến 80% trong khoảng 26 - 37 phút. Về an toàn, xe được trang bị gói hỗ trợ lái MG Pilot với các tính năng như cảnh báo lệch làn, đèn pha thích ứng, theo dõi tình trạng người lái và hệ thống phanh tự động.