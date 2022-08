Mercedes-Benz Việt Nam triệu hồi hơn 50 xe VAN vì lỗi túi khí Takata

Cục Đăng kiểm Việt Nam và MBV vừa phát đi chương trình triệu hồi xe Van-Victoria để kiểm tra và thay thế cụm túi khí trên vô lăng lái. Xe được nhập khẩu và phân phối có thời gian sản xuất từ tháng 11/2013 đến 03/2014 theo chương trình triệu hồi của Mercedes-Benz AG có số hiệu 9192157.

Cụ thể, các xe bị triệu hồi thuộc loại: Van-Vitoria có thời gian sản xuất từ: 11/2013-03/2014 tại nhà máy Mercedes-Benz AG ở Stuttgart (Đức). Trong đợt này số lượng xe bị triệu hồi: 53 xe. Dự kiến thời gian kiểm tra, sửa chữa dự kiến: 60 phút/ xe và đợt triệu hồi xe sẽ được triển khai từ: 25/07/2022 - 31/12/2027

Mercedes-Benz Việt Nam sẽ kiểm tra, khắc phục miễn phí lỗi của những xe bị ảnh hưởng tại tất cả các đại lý và trạm dịch vụ ủy quyền của Công ty TNHH Mercedes - Benz Việt Nam trên toàn quốc. Cụm túi khí trên vô lăng lái được trang bị trên các xe nhằm hỗ trợ giảm thiểu các rủi ro chấn thương ở vùng đầu, cổ, ngực của người lái và hành khách phía trước khi xe bị va chạm từ phía trước. Bơm khí là một phần cấu tạo nên cụm túi khí, nó chứa nhiên liệu dạng rắn bị đốt cháy trong trường hợp túi khí được kích hoạt, quá trình này giải phóng khí trơ làm bơm phồng túi khí.

Trên các xe nằm trong diện ảnh hưởng, bộ bơm khí (được cung cấp bởi công ty TAKATA) có thể được sản xuất với nguy cơ bị hơi ẩm xâm nhập theo thời gian và trong điều kiện khí hậu nhất định. Trong trường hợp xe gặp tai nạn và hệ thống túi khí được kích hoạt, việc giải phóng khí trơ có thể tạo nên áp lực bên trong quá lớn và dẫn đến khả năng bộ bơm khí bị vỡ, túi khí có thể không phát huy tác dụng hạn chế va đập và các mảnh vỡ của bộ bơm khí có thể gây chấn thương cho người sử dụng trên xe.

Cho đến thời điểm hiện tại, MBV chưa nhận được bất kỳ một báo cáo nào liên quan đến hồ sơ lỗi được mô tả liên quan đến túi khí TAKATA xảy ra trên các mẫu xe do chúng tôi nhập khẩu và phân phối. Tuy nhiên, vì sự an toàn của khách hàng là ưu tiên hàng đầu của hãng. Do đó, hãng xe Đức tiến hành triệu hồi các xe bị ảnh hưởng để thay mới cụm túi khí bị ảnh hưởng nhằm ngăn ngừa tối đa rủi ro cho khách hàng.

Đối với các xe thuộc diện ảnh hưởng hãng khuyến cáo khách hàng để đảm bảo an toàn, khách hàng cần nhanh chóng mang xe tới đại lý ủy quyền của MBV để được kiểm tra và thay thế miễn phí cụm túi khí nêu trên (cụm túi khí thay thế bao gồm bộ bơm khí), thời gian khắc phục dự kiến khoảng 1 giờ.

Đối với các xe Mercedes-Benz nêu trên được nhập khẩu không chính hãng thuộc diện triệu hồi (không nằm trong danh sách xe bị ảnh hưởng của MBV), khách hàng có thể liên hệ đại lý ủy quyền của MBV kiểm tra thông tin để được sửa chữa miễn phí nếu thuộc diện triệu hồi theo công bố Mercedes-Benz AG.

Trước đó, vào giữa tháng 6, 144 chiếc Mercedes-Benz thuộc các dòng GLE 450, AMG GLE 53 Coupe và GLS 450 phải triệu hồi tại Việt Nam do lỗi liên quan tới bu lông bắt dây điện 48V vào thân xe có thể gây cháy xe. Đây đã là đợt triệu hồi xe thứ 3 của MBV chỉ trong hơn 1 tháng qua.

