Xe ga 125cc thể thao đậm chất, giá 55 triệu công nghệ lấn át cả SH Mode

Tại Triển lãm ô tô NADA 2025 diễn ra ở Nepal, Hero MotoCorp đã thu hút sự chú ý với mẫu xe tay ga mới nhất của mình, Xoom 125R. Mẫu xe này sẽ được bán với giá 309.900 Rs (khoảng 55 triệu đồng).

Hero Xoom 125R nổi bật với thiết kế thể thao hiện đại, mang đến vẻ ngoài mạnh mẽ và nhỏ gọn. Chiếc xe được sơn hai tông màu, kết hợp với vành xe và ống xả màu đen, tạo nên phong cách trẻ trung và đầy cá tính. Phần đầu xe được thiết kế lấy cảm hứng từ loài chim ưng, với đèn pha Projector và dải đèn LED chạy ban ngày hình chữ H, mang lại vẻ sắc sảo và độc đáo.

Hero Xoom 125R ra mắt

Thiết kế khí động học của Xoom 125R được tăng cường bởi tấm chắn góc cạnh và phần mở rộng hông xe. Đặc biệt, xe được trang bị đèn báo rẽ LED tuần tự đầu tiên trong phân khúc, tích hợp gọn gàng vào tay lái, tạo cảm giác cao cấp.

Về mặt kỹ thuật, Hero Xoom 125R sở hữu yên xe dạng bậc thang, mang lại sự thoải mái cho cả người lái và hành khách. Tuy nhiên, dung tích cốp xe chỉ 17 lít, nhỏ hơn so với các đối thủ như Honda Air Blade (23,2 lít) và Vario (18 lít). Để bù đắp cho điều này, xe được trang bị các hộc đựng đồ tiện dụng ở phía trước, bao gồm cả cổng USB để sạc thiết bị di động.

Hero Xoom 125R nổi bật với thiết kế thể thao hiện đại

Phần đuôi xe tiếp tục phong cách thể thao với cụm đèn hậu LED chia đôi, tạo nên một diện mạo khác biệt cho Xoom 125R. Mẫu xe này có nhiều tùy chọn màu sắc rực rỡ như Xám mờ, Xanh lam ánh kim, Vàng chanh mờ và Đỏ rực rỡ.

Hero Xoom 125R được trang bị màn hình LCD sắc nét, hiển thị đầy đủ thông số như tốc độ, đồng hồ và dữ liệu hành trình. Ngoài ra, xe còn có các tính năng cao cấp như hiển thị mức tiêu thụ nhiên liệu trung bình và kết nối Bluetooth với hệ thống dẫn đường.

Hero Xoom 125R trang bị màn hình LCD sắc nét

Về động cơ, Xoom 125R sử dụng động cơ 124,6cc, làm mát bằng không khí, sản sinh công suất tối đa 9,92 mã lực và mô-men xoắn cực đại 10,4 Nm. Xe đi kèm hộp số vô cấp CVT và bình xăng dung tích 5 lít. Hệ thống treo bao gồm phuộc trước thủy lực và bộ giảm xóc đơn phía sau, cùng với phanh đĩa ở bánh trước và phanh tang trống phía sau, hỗ trợ bởi hệ thống phanh kết hợp CBS.