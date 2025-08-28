Các hãng đua giảm giá giải quyết hàng tồn kho VIN 2024

Âm thầm bán tại Việt Nam nhưng Haval Jolion rầm rộ lại đang giảm giá để đẩy tồn kho. Các đại lý của GWM đang giảm đến 60 triệu đồng cho Haval Jolion VIN 2024 và 44 triệu đồng cho VIN 2025 nhằm cạnh tranh với các đối thủ B-SUV.

Với ưu đãi này, giá bán hai phiên bản Haval Jolion VIN 2024 dao động từ 609 – 659 triệu đồng, trong khi phiên bản VIN 2025 có giá bán dao động từ 625 – 675 triệu đồng. Tuy nhiên, mức giảm trên vẫn không đủ hấp dẫn khi các đối thủ trong phân khúc cũng ồ ạt tung ra ưu đãi trong tháng 8 này. Chưa kể số lượng xe VIN 2024 cũng không còn nhiều, khiến người mua cũng không có lựa chọn đa dạng.

Cụ thể, Mitsubishi Xforce GLX ưu đãi 100% lệ phí trước bạ, đẩy giá bán còn 539 triệu đồng. Tương tự, Hyundai Creta bản Tiêu chuẩn cũng đang giảm giá từ 599 còn 564 triệu đồng. Mẫu SUV hạng B bán chạy nhất hiện tại là Toyota Yaris Cross cũng đang giảm còn khoảng 620 triệu đồng.

Xe được nhập khẩu về VN trong tháng 11/2024, tuy nhiên phải đến tháng 3/2025, hãng mới công bố giá bán. Định vị trong phân khúc SUV B+, mẫu xe này có kích thước dài x rộng x cao lần lượt là 4.472 x 1.841 x 1.574 (mm), chiều dài cơ sở 2.700 mm tương đương với Mazda CX-5.

Trang bị ngoại thất Haval Jolion đầy đủ với đèn pha LED với dải LED ban ngày, đèn hậu LED. Phiên bản Ultra có thêm chức năng đèn chào mừng Welcome Light và sấy gương chiếu hậu ngoài. Phiên bản Pro trang bị mâm hợp kim 17 inch trong khi phiên bản Ultra trang bị mâm hợp kim 18 inch.

Nội thất xe trang bị đồng hồ lái kỹ thuật số 7 inch, màn hình giải trí cảm ứng 10,25 inch (bản Pro) hoặc 12,3 inch (bản Ultra). Ngoài ra, ghế ngồi được bọc da cao cấp với hàng ghế trước trang bị chỉnh điện, phanh tay điện tử, cần số núm xoay, điều hòa tự động 2 vùng độc lập với cửa gió sau… Riêng phiên bản Ultra sẽ có thêm các tiện ích cao cấp như làm mát ghế, màn hình HUD, sạc không dây, lọc không khí, tất cả cửa sổ chỉnh điện 1 chạm và cửa sổ trời toàn cảnh…

Mẫu xe của Haval trong phân khúc B được trang bị động cơ Hybrid, dung tích 1.5L, cho công suất kết hợp 188 mã lực và mô-men xoắn cực đại 375 Nm. Đi kèm hộp số tự động DHT, dẫn động cầu trước và có 4 chế độ Normal, Sport, Economy và Snow.

Xe cũng được phát triển trên nền tảng L.E.M.O.N tương tự Haval H6. Phiên bản Ultra trang bị hệ thống an toàn chủ động ADAS đi kèm các tính năng cảnh báo điểm mù, hỗ trợ giữ làn và phanh khẩn cấp tự động… Ngoài ra, phiên bản cao cấp nhất cũng sẽ trang bị camera 360 độ cùng 12 cảm biến cả trước và sau.

Theo các chuyên gia trong ngành ô tô, mức giá giảm này giống như "muỗi đối inox" vì các đối thủ cạnh tranh khác đang áp dụng các chương trình khuyến mãi lớn hơn. Ngoài ra, mức giá bán khá cao khó mang lại sức cạnh tranh và tạo ra đột biến. Vì thế mức doanh số của các mẫu xe đến từ thương hiệu này khá khiêm tốn và có phần phải nói là ế.