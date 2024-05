Mercedes-Benz Việt Nam triệu hồi gần 1.800 xe GLC, C43 và C200 vì lỗi cầu chì

Theo thông tin từ Mercedes-Benz và Cục Đăng kiểm Việt Nam, gần 1.800 xe GLC, C200 và C43 tại Việt Nam cần triệu hồi để khắc phục lỗi hộp cầu chì. Số này gồm 4 loại: GLC 200 4MATIC, GLC300 4MATIC, C200 Avantgarde và AMG C43 4MATIC, sản xuất từ tháng 3 đến tháng 9/2023.

Tổng cộng 1.776 chiếc. Theo mô tả, hộp cầu chì trong xe ở khu vực phía trước ghế hành khách có cầu chì 80A không đáp ứng yêu cầu. Hệ quả là, hiện tượng hở mạch điện hoặc tăng điện trở trong hộp cầu chì có thể xảy ra, dẫn tới lỗi hệ thống điện.

Hiện tượng này xảy ra sẽ khiến một số tính năng xe bị vô hiệu hoá, như: Xe có thể bị mất lực kéo do tắt máy mà không báo trước, các chức năng hỗ trợ khi va chạm hay cụm đồng hồ đa chức năng… dẫn tới nguy cơ va chạm, thậm chí cháy. Do đó, việc thay thế cầu chì là cần thiết, như một biện pháp phòng ngừa.

Chương trình triệu hồi xe tại Việt Nam kéo dài tới ngày 21/12/2028, tại các đại lý Mercedes-Benz Việt Nam trên toàn quốc. Đây cũng là một phần trong chương trình triệu hồi toàn cầu của Mercedes-AG (Đức). Thời gian kiểm tra và xử lý lỗi trên mỗi xe vào khoảng 2 giờ (miễn phí).

Ngoài số xe nói trên, Mercedes-Benz Việt Nam cũng triệu hồi thêm 551 xe SUV thuộc nhóm X167, gồm các biến thể: AMG GLE 53 4MATIC, GLE 450 4MATIC, GLS 4MATIC Maybach GLS 600 4MATIC, cùng S450 4MATIC (W223) và AMG G63 (463), có thời gian sản xuất từ tháng 6-2021 đến tháng 12/2022.

Số xe này cần phải được kiểm tra và thay thế cụm bơm nhiên liệu để đảm bảo an toàn. Thời gian khắc phục lỗi trên mỗi xe vào khoảng 1,5 giờ. Chương trình triệu hồi diễn ra từ nay tới ngày 31/12/2027. Hiện nay, tình trạng lỗi bơm nhiên liệu do có cùng nguồn gốc một nhà cung ứng đang ảnh hưởng tới nhiều mẫu xe thuộc nhiều thương hiệu khác nhau. Mới đây, Toyota, Honda và nhiều nhà sản xuất khác cũng đang triệu hồi hàng chục nghìn xe tại Việt Nam vì lý do tương tự.

