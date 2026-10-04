Mercedes-Benz giới thiệu dòng xe GLC Plug-in Hybrid tại Việt Nam

Mercedes-Benz Vietnam (MBV) chính thức bổ sung phiên bản Plug-in Hybrid (PHEV) GLC 350e 4MATIC vào dải sản phẩm SUV hạng sang cỡ trung, đồng thời điều chỉnh giá bán lẻ khuyến nghị cho hai phiên bản động cơ đốt trong GLC 200 4MATIC và GLC 300 4MATIC từ ngày 01/10/2026.

Về thiết kế và trang bị, GLC 350e 4MATIC sở hữu kích thước tổng thể dài x rộng x cao lần lượt là: 4.716 x 1.934 x 1.647 mm, chiều dài cơ sở 2.888 mm. Xe mang gói thiết kế thể thao AMG Line ở cả ngoại thất và nội thất, đi cùng mâm hợp kim AMG 20 inch, cửa sổ trời toàn cảnh Panoramic, đèn chiếu sáng DIGITAL LIGHT, hệ thống lọc không khí ENERGIZING AIR CONTROL và gói AIR BALANCE.

GLC 350e 4MATIC sở hữu kích thước tổng thể dài x rộng x cao lần lượt là: 4.716 x 1.934 x 1.647 mm.

Mercedes-Benz Việt Nam đã bổ sung phiên bản GLC 350e 4MATIC sử dụng hệ truyền động plug-in hybrid (PHEV), với giá bán 2,999 tỷ đồng. Đây là phiên bản điện hóa mới nhất trong dòng GLC tại thị trường Việt Nam.

Phiên bản GLC 350e 4MATIC kết hợp động cơ xăng, dung tích 2.0L với mô-tơ điện, cho tổng công suất 313 mã lực và mô-men xoắn cực đại 550 Nm. Xe sử dụng hộp số tự động 9 cấp 9G-TRONIC cùng hệ dẫn động 4MATIC.

Mercedes-Benz Việt Nam đã bổ sung phiên bản GLC 350e 4MATIC sử dụng hệ truyền động plug-in hybrid.

Theo thông số Mercedes-Benz công bố, GLC 350e 4MATIC bản plug-in hybrid có thể chạy thuần điện 115-128 km theo chuẩn WLTP. Xe được trang bị bộ pin có dung lượng khả dụng 25,28 kWh, hỗ trợ sạc AC công suất 11 kW. Thời gian sạc từ 0-100% khoảng 2,75 giờ trong điều kiện phù hợp.

Khi sử dụng kết hợp động cơ xăng và mô-tơ điện, GLC 350e 4MATIC có khả năng tăng tốc từ 0-100 km/h trong 6,7 giây. Việc bổ sung bản PHEV giúp cho dòng GLC của Mercedes-Benz có thêm lựa chọn giữa các phiên bản sử dụng động cơ đốt trong và hệ truyền động điện hóa.

Bên cạnh phiên bản GLC 350e 4MATIC, Mercedes-Benz Việt Nam cũng cập nhật giá bán cho các phiên bản GLC chạy xăng từ ngày 1/10/2026. Trong đó, bản GLC 200 4MATIC có giá 1,999 tỷ đồng, và GLC 300 4MATIC giá 2,499 tỷ đồng.

Ngoài ra, từ ngày 9/9 đến hết tháng 12/2026, khách hàng đã sở hữu xe Mercedes-Benz trong vòng 8 năm sẽ được cộng thêm 1% ưu đãi khi mua mẫu xe GLC đời 2025. Trong thời gian này, khách hàng mua GLC cũng được tặng thêm 2 năm gia hạn bảo hành tại hệ thống xưởng dịch vụ ủy quyền Mercedes-Benz Việt Nam trên toàn quốc. Các ưu đãi này áp dụng theo điều kiện và chính sách bán hàng của hãng.