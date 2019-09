Mercedes-Benz E 300 AMG 2019 chính thức quay lại thị trường Việt

Thứ Năm, ngày 12/09/2019 15:00 PM (GMT+7)

Sau một thời gian ngừng phân phối, mẫu xe Mercedes-Benz E300 AMG 2019 chính thức quay lại thị trường Việt đi kèm với giá bán 2,833 tỷ đồng.

Mercedes-Benz chính thức phân phối trở lại phiên E300 AMG tại thị trường Việt Nam sau một thời gian ngừng bán với giá 2,833 tỷ đồng. Sự trở lại của E300 AMG sẽ tăng thêm lựa chọn cho khách Việt khi mua sedan hạng sang cỡ trung E-Class (W213) bên cạnh 03 phiên bản: E200, E200 Sport và E350 AMG có giá bán từ 2,130 đến 2,890 tỷ đồng.​

Về ngoại thất, Mercedes-Benz E300 AMG phiên bản 2019 không có khác biệt quá nhiều so với E300 AMG trước đó. Mercedes-Benz đã trang bị cho E300 AMG gói ngoại thất Night Package bao gồm các chi tiết trang trí sở hữu tông màu đen bóng ở viền cửa, gương chiếu hậu, cản trước và hốc gió. Bên cạnh đó, ‘’dàn chân’’ sử dụng bộ mâm 19 inch phối màu đen bóng. E 300 AMG 2019 có 4 lựa chọn màu ngoại thất bao gồm: Trắng, Đen, Đỏ và cùng với 2 màu nội thất gồm Đen và Nâu.​

Nội thất phiên bản E300 AMG 2019 mang thiết kế tương tự E350 AMG 2019, điểm mới trên E300 là vô lăng thể thao dát phẳng đáy ‘’D-Cut’’ tích hợp các nút bấm cảm ứng 2 bên, Cruise Control + Speed Limit, cặp màn hình hỗ trợ lái và giải trí trung tâm kích thước 12,3 inch HD đi cùng giao diện tiếng Việt, tích hợp hệ thống thông tin giải trí COMAND Online cũng như hỗ trợ kết nối Apple CarPlay hay Android Auto, dàn âm thanh 13 loa Burmester cao cấp, cửa sổ trời toàn cảnh, điều hoà tự động 3 vùng độc lập.

E 300 AMG đi kèm rất nhiều trang bị an toàn và hỗ trợ lái như chức năng cảnh báo mất tập trung, hỗ trợ đỗ xe chủ động, camera 360 độ,…​ Trên thực tế, Mercedes-Benz E-Class là dòng xe có lợi thế cạnh tranh rất lớn so với các đối thủ nhập khẩu trong phân khúc sedan hạng sang cỡ trung như: BMW 5-Series (G30), Lexus ES hay Audi A6. Bên cạnh đó, E-Class cũng là dòng xe có nhiều phiên bản nhất so với các đối thủ.​

Phiên bản E300 AMG được trang bị khối khối động cơ 4 xy-lanh thẳng hàng (I4), 2.0L tăng áp cổng nạp kép (twin-scroll turbocharger), cho công suất tối đa 258 mã lực và mô-men xoắn cực đại 370Nm. Sử dụng kết hợp với hộp số tự động 9 cấp. Nhờ đó, E 300 AMG có thể tăng tốc 0 - 100 km/h trong vòng 6,2 giây.

Động cơ M264 này đang được chia sẻ chung với động cơ C300 AMG (facelift 2018). Mẫu xe E300 AMG mới mạnh hơn E300 AMG trước đó (245 hp + torque 370 Nm). Trong khi đó, nếu muốn phiên bản E-Class lắp động cơ mạnh mẽ hơn, khách hàng Việt có thể mua E350 AMG với công suất lên đến 299 mã lực nhờ sử dụng động cơ 2.0L tích hợp công nghệ mild-hybrid EQ Boost.​

Cụ thể, giá bán đề xuất (đã bao gồm VAT) của các phiên bản E-Class như sau: phiên bản E200 sẽ có giá bán từ 2,130 tỷ đồng, tiếp theo là phiên bản E200 Sport có giá bán 2,317 tỷ đồng. Ở phiên bản E 300 AMG sẽ có mức giá bán 2,833 và đối với phiên bản cao cấp nhất E 350 AMG sẽ có giá bán từu 2,890 tỷ đồng.