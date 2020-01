Mclaren 720S Spider ngầu hơn với gói độ N Largo từ hãng Novitec

Thứ Năm, ngày 23/01/2020 08:00 AM (GMT+7)

Chiếc siêu xe mui trần Mclaren 720S thể thao và trở nên ngầu hơn nữa với gói độ N Largo do hãng độ Novitec cung cấp chỉ 15 bộ trên toàn thế giới.

Sau thời gian với nhiều gói độ khác nhau dành cho nhiều mẫu xe khác nhau, từ những chiếc SUV đến những chiếc siêu xe hay thậm chí là xe sang, Novitec đã chọn cách khởi đầu năm mới trên một chiếc siêu xe.

Bản độ N Largo được Novitec làm ra và dành cho mẫu siêu xe Mclaren 720S Spider không quá khác biệt so với bản độ N Largo mà hãng đã ra mắt cho 720S Coupe trước đây. Thứ duy nhất khiến bản độ này khác biệt hơn chính là Novitec đã bổ xung các chi tiết làm từ vụn carbon và đúc thành của nó, loại vật liệu mà Novitec vẫn đang phát triển khi ra mắt gói độ cho 720S mui cứng.

Trên thực tế, đã có một số chiếc 720S N Largo vẫn được trang bị bộ widebody với loại vật liệu này. Giống với phiên bản trước đây, bộ body kit làm thân xe rộng hơn 60 mm ở phía trước và 130mm ở phía sau, kết hợp với hệ thống treo mới có thể hạ chiếc Mclaren xuống thêm 35 mm.

Ngoài ra, nhiều thay đổi về thiết kế cũng được thực hiện, điển hình như phần cản trước của xe. Hốc đèn được kéo dài xuống dưới và khoét sâu vào bên trong đầu xe, giống với Mclaren Senna. Nắp capo được khoét hai hốc thông gió với một thanh chia chính giữa, một số hốc thoát gió được thêm vào sau vòm bánh xe.

Chi tiết hai bên thân xe phần dưới cửa được làm rộng hơn nhằm phù hợp hơn với vòm bánh xe sau được mở rộng. Đuôi xe nổi bật với cánh gió chủ động chia làm hai tầng được làm bằng vật liệu carbon đúc. Gói độ này cũng sẽ được bán ra kèm theo bộ mâm hàng hiệu Vossen mới với kích thước 20 inch ở bánh trước và 21 inch ở bánh sau. Bên cạnh gói độ, Novitec cũng sẽ bán ra bộ ống xả dành riêng cho dòng xe Mclaren 720S với ba tùy chọn vật liệu là thép không gỉ, titan và vật liệu hàng không Inconel.

Bên trong, khoang lái cũng sẽ được làm lại mới hoàn toàn theo yêu cầu của khách hàng, hãng độ Novitec có thể cung cấp bất kỳ loại da cũng như màu sắc nào. Vật liệu carbon đúc cũng sẽ được sử dụng một cách rộng rãi bên trong khoang lái, ở những vị trí ốp như bệ cửa, khung xe, vô-lăng,…

Ngoài các chi tiết nâng cấp ngoại thất và nội thất, Novitec còn can thiệp vào khối động cơ V8 tăng áp kép được trang bị trên xe. Xe sử dụng loại động cơ 4.0L cho công suất 795 mã lực và 878 Nm mô-men xoắn. Trên thực tế, mẫu siêu xe Mclaren mui trần chỉ cần 2,7 giây để đạt 100 km/h, nhanh hơn 0,2 giây so với nguyên bản, 0-200 km/h trong 7,5 giây, nhanh hơn 0,3 giây so với xe nguyên bản và trước khi đạt được tốc độ tối 341 km/h đến 346 km/h.

Giống với bản độ N Largo dành cho Mclaren 720S trước đây, gói độ mới của Novitec dành cho 720S Spider cũng sẽ được sản xuất giới hạn chỉ 15 bộ và bán ra trên toàn thế giới. Đặc biệt, hãng không cung cấp thêm thông tin gì về giá bán.

