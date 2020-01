Honda CR-V dẫn đầu về doanh số trong phân khúc SUV tại Việt Nam

Thứ Tư, ngày 22/01/2020 08:00 AM (GMT+7)

Theo số liệu từ Honda Việt Nam (HVN) vừa công bố, trong năm kinh doanh năm 2019 với những con số rất ấn tượng. Cụ thể, ở mảng kinh doanh ô tô, hãng đạt doanh số 33.102 xe, tăng 22% so với cùng kỳ năm ngoái.

Mẫu xe SUV Honda CR-V trở thành mẫu xe bán chạy nhất của HVN trong năm qua với doanh số 13.337 xe, chiếm 40% tổng doanh số bán ô tô của HVN. Đặc biệt, CR-V còn là mẫu xe dẫn đầu phân khúc SUV tại Việt Nam. Trong khi đó, City với doanh số 9.702 xe là mẫu xe bán chạy thứ hai của HVN, chiếm 29% tổng doanh số bán ô tô của HVN.

Ngoài ra, trong năm 2019, HVN đã giới thiệu mẫu xe Brio mới, lần đầu tiên có mặt tại thị trường Việt Nam, và Accord thế hệ thứ 10 hoàn toàn mới. Chưa hết, HVN cũng mở thêm 6 đại lý mới đạt chuẩn 5S trong năm 2019, nâng tổng số đại lý trên khắp cả nước lên 38 đại lý tính đến hết tháng 12/2019.

Bên cạnh đó, với cấu trúc khung gầm hấp thụ lực và tương thích va chạm ACE độc đáo mang lại độ cứng vững hàng đầu trong phân khúc SUV, Honda CR-V cũng đạt được chuẩn an toàn 5 sao của EURO NCAP. Chiếc crossover gia đình của Honda tham gia các bài thử nghiệm va chạm của EURO NCAP là phiên bản CR-V 2.0L Hybrid.

Các kết quả thử nghiệm va chạm ở chiếc Honda CR-V không thua kém là bao so với chiếc G-Class của hãng xe Đức, cụ thể CR-V đạt 93% ở hạng mục bảo vệ người lớn, 83% cho hạng mục bảo vệ trẻ em, 70% cho người đi bộ và 76% cho các hạng mục hỗ trợ an toàn khác.

Trước đó, vào tháng 11/2018, Honda CR-V thế hệ thứ 5 cũng đã vinh dự nhận 2 giải thưởng về an toàn do Tổ chức Đánh giá xe mới Đông Nam Á (ASEAN NCAP) trao tặng gồm: “Chiếc SUV tốt nhất trong hạng mục Bảo vệ an toàn cho hành khách là trẻ nhỏ (COP)“ và “Giải thưởng An toàn 5 sao danh giá nhất của ASEAN NCAP“.

Tại Việt Nam, mẫu xe SUV 7 Honda CR-V thế hệ thứ 5 chính thức được giới thiệu tới khách hàng vào tháng 11/2017 với trang bị động cơ 1.5 VTEC Turbo và thiết kế 5+2 chỗ hoàn toàn mới. Có tổng cộng 3 phiên bản CR-V được phân phối chính hãng gồm: CR-V 1.5E, CR-V 1.5G với giá bán lần lượt là 973 triệu đồng, 1,013 tỷ đồng và phiên bản cao nhất Honda CR-V 1.5L có giá bán 1,083 tỷ đồng.

