Mazda điều chỉnh tăng giá nhiều mẫu xe, cao nhất tới 47 triệu đồng

Mazda vừa thông báo điều chỉnh giá bán cho loạt sản phẩm của tại thị trường Mỹ, trong đó mức tăng cao nhất lên tới 1.805 USD (~ 47,6 triệu VND). Hai mẫu xe chủ lực là CX-5 và MX-5 đã tăng giá nhẹ, lần lượt thêm 280 USD (~ 7,4 triệu VND) và 300 USD (~ 7,9 triệu VND).

Động thái này diễn ra đúng lúc doanh số tháng 8 sụt giảm, khiến nhiều người lo ngại có thể ảnh hưởng đến đà tăng trưởng mà hãng đang duy trì từ đầu năm. Dù hãng không đưa ra lời giải thích, giới phân tích cho rằng lạm phát và thuế quan là nguyên nhân chính.

Hãng xe Nhật Bản cũng công bố bảng giá mới của Mazda CX-90 2026. Mẫu SUV ba hàng ghế nay có giá khởi điểm 38.800 USD (~ 1,02 tỷ VD), chưa bao gồm phí vận chuyển 1.530 USD (~ 40,3 triệu VND), cao hơn 755 USD (~ 20 triệu VND) so với năm ngoái. Tất cả các phiên bản trong dải sản phẩm đều tăng giá.

Trong đó, phiên bản 3.3 Turbo Preferred tăng từ 41.145 USD lên 42.950 USD (+1.805 USD), bản 3.3 Turbo Premium Sport tăng từ 46.600 USD lên 46.980 USD (+380 USD). Phiên bản hybrid sạc ngoài (PHEV) cũng điều chỉnh, với bản tiêu chuẩn tăng từ 49.945 USD lên 50.495 USD (+550 USD). Ở phân khúc cao nhất, bản Premium Plus PHEV có giá mới 58.500 USD, cao hơn 550 USD so với năm ngoái.

Bên cạnh thông báo tăng giá, Mazda cũng công bố kết quả kinh doanh tháng 8/2025. Tổng doanh số đạt 38.140 xe, giảm 7,6% so với cùng kỳ 2024. Tuy nhiên, do ít hơn một ngày bán hàng, mức giảm thực tế theo ngày chỉ còn 4,1%. Tính từ đầu năm, doanh số toàn hãng vẫn tăng trưởng 3,5%, đạt 293.495 xe.

CX-5 tiếp tục là mẫu bán chạy nhất của Mazda, với 11.759 xe đến tay khách hàng trong tháng 8/2025, giảm 8,8% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, cộng dồn từ đầu năm, mẫu SUV này vẫn tăng trưởng 2,1% từ 95.531 lên 97.558 xe. Đặc biệt, CX-90 ghi nhận mức tăng mạnh, bán được 6.801 xe trong tháng 8/2025, cao hơn 12,9% so với 6.024 xe cùng kỳ năm ngoái.

Có thể thấy, Mazda dường như đang đặt cược vào sức hút của các mẫu SUV chủ lực để tiếp tục giữ đà tăng trưởng bất chấp thị trường có dấu hiệu chững lại.