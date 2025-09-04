Xe bán tải Mazda BT-50 vẫn lựa chọn động cơ dầu trong thời gian tới

Người đứng đầu Mazda Australia khẳng định Mazda BT-50 sẽ chưa sớm có phiên bản điện hay hybrid, cho rằng động cơ diesel vẫn hợp lý với đặc thù của dòng bán tải cỡ trung. Trong khi nhiều hãng xe đang đẩy mạnh xu hướng điện hóa, Mazda BT-50 vẫn sẽ gắn bó với động cơ diesel trong tương lai gần. Theo chia sẻ của ông Vinesh Bhindi, Giám đốc Mazda Australia, hãng xe Nhật Bản chưa có kế hoạch ra mắt biến thể thuần điện hoặc hybrid cho mẫu bán tải cỡ trung này, ít nhất là ở thời điểm hiện tại.

Mazda BT-50 vốn được xem là “người anh em song sinh” của Isuzu D-Max, mẫu bán tải vừa giới thiệu bản thuần điện với động cơ kép 188 mã lực, pin 66,9 kWh và phạm vi di chuyển 263 km theo chuẩn WLTP. Tuy nhiên, Mazda khẳng định chưa có lý do để phát triển một biến thể tương tự trong ngắn hạn.

Trong phân khúc bán tải, nhiều đối thủ đã bắt đầu bước vào kỷ nguyên điện hóa. Ford giới thiệu Ranger PHEV, trong khi BYD Shark và GWM Cannon Alpha cũng đi theo hướng hybrid cắm sạc. Các thế hệ kế tiếp của Nissan Navara và Mitsubishi Triton được cho là sẽ ứng dụng công nghệ điện hóa tương tự.

Dù vậy, ông Bhindi cho rằng động cơ diesel vẫn có vị trí riêng, đặc biệt khi xét đến hiệu quả khí thải theo Tiêu chuẩn hiệu suất xe mới (NVES). Ông nhấn mạnh rằng diesel không chỉ đáp ứng tốt nhu cầu vận hành, mà còn duy trì mức phát thải CO2 cạnh tranh so với các công nghệ khác.

Trong bối cảnh điện hóa đang trở thành xu thế toàn cầu, quyết định giữ lại động cơ diesel cho BT-50 cho thấy Mazda vẫn đặt ưu tiên vào tính thực tế và nhu cầu thị trường. Điều này đồng nghĩa khách hàng yêu thích sự bền bỉ và sức kéo mạnh mẽ của diesel sẽ tiếp tục tìm thấy điều đó trên Mazda BT-50, ít nhất trong vài năm tới, trước khi hãng có bước đi chiến lược mới trong kỷ nguyên xe xanh.