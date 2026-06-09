Mazda MX-5 RF nhận cọc tại Việt Nam, mui cứng kiểu Porsche, giá dưới 1,5 tỷ đồng

Theo thông tin từ một tư vấn bán hàng Mazda khu vực miền Nam, Mazda MX-5 RF (Retractable Fastback) hiện đã mở nhận đặt cọc với giá dự kiến dưới 1,5 tỷ đồng. Mẫu xe được cho là nhập khẩu nguyên chiếc từ Nhật Bản và dự kiến bàn giao cho khách hàng vào tháng 10/2026.

Nếu kế hoạch này thành hiện thực, người dùng Việt sẽ có thêm lựa chọn bên cạnh phiên bản mui mềm từng được công bố với giá 1,359 tỷ đồng. Tuy nhiên, THACO Auto hiện chưa xác nhận thông tin phân phối MX-5 RF.

Khác biệt lớn nhất của Mazda MX-5 RF nằm ở thiết kế mui cứng đóng/mở bằng điện thay cho cơ cấu thủ công trên bản mui mềm. Hệ thống này có thể hoàn tất quá trình đóng hoặc mở trong khoảng 13 giây. Khi hạ mui, xe không trở thành một mẫu mui trần hoàn toàn mà vẫn giữ lại phần cột B, tạo nên kiểu dáng Targa đặc trưng, gợi nhớ đến phong cách của Porsche 911 Targa.

Về vận hành, Mazda MX-5 RF dự kiến sử dụng động cơ xăng SkyActiv-G 2.0L hút khí tự nhiên, sản sinh công suất 181 mã lực và mô-men xoắn cực đại 205 Nm, kết hợp hệ dẫn động cầu sau. Theo nguồn tin từ đại lý, phiên bản dành cho Việt Nam chỉ có hộp số tự động 6 cấp, thay vì cung cấp cả tùy chọn số sàn như bản mui mềm tại một số thị trường.

Danh sách trang bị được cho là tương đồng với bản MX-5 mui mềm, bao gồm đèn pha LED thích ứng ALH, tự động cân bằng góc chiếu, đèn hậu LED, gạt mưa tự động, camera lùi, cảm biến đỗ xe phía sau cùng bộ mâm 17 inch đi kèm lốp kích thước 205/45.

Nội thất dự kiến sử dụng da Nappa màu nâu, màn hình giải trí 8,8 inch hỗ trợ Apple CarPlay và Android Auto, ghế sưởi, điều hòa tự động, hệ thống âm thanh Bose 9 loa, lẫy chuyển số sau vô-lăng và gương chiếu hậu chống chói. Xe vẫn duy trì phanh tay cơ thay vì phanh tay điện tử.

Bên cạnh đó, Mazda MX-5 RF nhiều khả năng được trang bị gói công nghệ an toàn chủ động ADAS với các tính năng như cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau, cảnh báo lệch làn, hỗ trợ phanh chủ động trước/sau, nhắc nhở người lái nghỉ ngơi và đèn pha thích ứng. Dù vậy, một số tính năng hỗ trợ lái nâng cao như ga tự động thích ứng hay hỗ trợ giữ làn đường có thể sẽ không xuất hiện trên mẫu roadster này.