Giá xe Mitsubishi Pajero Sport tháng 8/2025, từ 1,130 tỷ đồng

Mitsubishi Pajero Sport đang bán trên thị trường là bản nâng cấp facelift (vẫn thuộc thế hệ thứ 3) ra mắt tại Việt Nam vào tháng 6/10/2020 với nhiều thay đổi đáng kể về thiết kế, trang bị tiện nghi cho tới khả năng vận hành.

Tại Việt Nam, Mitsubishi Pajero Sport được phân phối với 2 phiên bản máy dầu và không có bản máy xăng. Xe được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan với 3 màu sơn ngoại thất gồm: Trắng, đen, nâu.

Tham khảo giá niêm yết và lăn bánh xe Mitsubishi Pajero Sport cập nhật tháng 8/2025

Phiên bản Giá niêm yết

(tỷ VND) Giá lăn bánh tạm tính (tỷ VND) Ưu đãi Hà Nội TP.HCM Tỉnh/TP khác Mitsubishi Pajero Sport Diesel 4×2 AT (Euro 5) 1,130 1,288 1,265 1,246 – Mitsubishi Pajero Sport Diesel 4×4 AT (Euro 5) 1,365 1,551 1,524 1,505 –

*Lưu ý: giá lăn bánh trên chỉ mang tính chất tham khảo, giá chưa bao gồm khuyến mại tại đại lý, giá có thể thay đổi tùy theo khu vực và trang bị từng xe.

Thông số kỹ thuật xe Mitsubishi Pajero Sport 2025

Thông số Mitsubishi Pajero Sport Diesel 4×2 AT Mitsubishi Pajero Sport Diesel 4×4 AT Kích thước DxRxC (mm) 4.825 x 1.815 x 1.835 Chiều dài cơ sở (mm) 2800 Khoảng sáng gầm xe (mm) 218 Khoảng cách hai bánh xe trước (mm) 1.520 Khoảng cách hai bánh xe sau (mm) 1.515 Bán kính quay vòng tối thiểu (m) 5.600 Số chỗ ngồi 7 Trọng lượng không tải (kg) 1.940 2.115 Trọng lượng toàn tải (kg) 2.710 2.775 Kích thước lốp xe trước/sau 265/60R18 Động cơ 4N15 MIVEC 2.4L, phun nhiên liệu điện tử Dung tích xy-lanh (cc) 2.442 Công suất cực đại (PS/rpm) 181/3500 Mômen xoắn cực đại (Nm/rpm) 430/2500 Tốc độ cực đại (km/h) 180 Dung tích thùng nhiên liệu (L) 68 Hộp số Hộp số tự động 8 cấp - chế độ thể thao Hệ truyền động Dẫn động cầu sau Dẫn động 2 cầu Super Select 4WD II Khóa vi sai cầu sau Không Có Trợ lực lái Trợ lực dầu Hệ thống treo trước Độc lập, tay nhún kép, lò xo cuộn với thanh cân bằng Hệ thống treo sau Lò xo liên kết 3 điểm với thanh cân bằng Phanh trước/sau Đĩa thông gió Số túi khí 6 7 Mức tiêu thụ nhiên liệu đường hỗn hợp (L/100km) 7,5 Mức tiêu thụ nhiên liệu trong đô thị (L/100km) 9,1 Mức tiêu thụ nhiên liệu ngoài đô thị (L/100km) 6,6

Tham khảo thiết kế xe Mitsubishi Pajero Sport 2025

Mitsubishi Pajero Sport (tên khác là Mitsubishi Challenger, Montero Sport, Shogun Sport) là dòng SUV cỡ trung (mid-size SUV) của nhà sản xuất ô tô Mitsubishi Motors, Nhật Bản. Ra đời lần đầu tiên năm 1996, Pajero Sport hiện đang ở thế hệ thứ 3 (QE series, 2015-nay).

Trong gia đình Mitsubishi thì Pajero Sport xếp trên dòng Outlander (crossover) và xếp dưới dòng Pajero (Full-size SUV). Đối thủ cạnh tranh có thể kể đến: Toyota Fortuner, Hyundai Santa Fe, Ford Everest, Chevrolet Trailblazer, Nissan Terra,...

Ngoại thất

Mitsubishi Pajero Sport 2025 sở hữu ngôn ngữ thiết kế Dynamic Shield thế hệ thứ 2 nên có ngoại hình khác biệt rõ ràng và có nhiều nét tương đồng với bán tải Triton.

Phần đầu xe nổi bật với bộ tản nhiệt mới có 3 thanh nan ngang mạ bạc. Hệ thống chiếu sáng đầu xe gồm cụm đèn pha thiết kế tách biệt 2 tầng, tích hợp thêm đèn chiếu sáng góc cua. Phía sau là đèn hậu LED thiết kế mới.

Ngoài ra, trên logo xe còn tích hợp thêm hệ thống radar cùng loạt trang bị khác như la zăng hợp kim 18 inch 2 màu, ăng ten vây cá, cánh lướt gió thể thao,.. Cốp xe phía sau có thể đóng mở điện nhờ 2 cảm biến đá cốp ở 2 góc của cản sau.

Nội thất

Mitsubishi Pajero Sport 2025 được trang bị ghế bọc da màu đen, bản 4x4 có thêm chức năng chỉnh điện 8 hướng cho hàng ghế trước.

Một số trang bị khác có thể kể đến như đồng hồ kỹ thuật số 8 inch, màn hình giải trí 8 inch, gương chống chói tự động, điều hòa tự động 2 vùng, phanh tay điện tử tích hợp giữ phanh tự động, cảm biến gạt mưa tự động, tắt đèn chiếu sáng tự động, nút bấm khởi động, lọc không khí Nano-e, cửa sổ trời,..

Động cơ

Mitsubishi Pajero Sport 2025 trang bị động cơ DIESEL MIVEC 2.4L đi cùng hộp số tự động 8 cấp tích hợp lẫy chuyển số thể thao, cho công suất tối đa 178 mã lực và mô-men xoắn 430 Nm, dẫn động 2 cầu Super Select 4WD-II. Xe có 4 chế độ lái địa hình và trang bị thêm khóa vi sai cầu sau.

An toàn

Pajero Sport 2025 là mẫu xe duy nhất trong phân khúc SUV 7 chỗ được trang bị ứng dụng điều khiển từ xa Mitsubishi Remote Control thông qua điện thoại thông minh, có thể hoạt động trên hai hệ điều hành Android, iOS và Apple Watch.

Ngoài ra, xe còn sở hữu nhiều tính năng an toàn khác như: Hệ thống phanh ABS/EBD/BA, phanh tay điện tử, hệ thống cân bằng điện tử, hệ thống 07 túi khí (bản cao cấp nhất). Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc HSA, hỗ trợ đổ đèo HDC, hệ thống kiểm soát lực kéo ATC, hệ thống chống tăng tốc ngoài ý muốn (Ultrasonic Misacceleration Mitigation System - UMS), hệ thống cảnh báo điểm mù, camera 360 độ, khung xe RISE.

Đánh giá xe Mitsubishi Pajero Sport 2025

Ưu điểm:

+ Thiết kế đẹp, khỏe khoắn.

​​​​​​​ + Không gian 7 chỗ rộng rãi.

​​​​​​​ + Động cơ dầu mạnh mẽ.

​​​​​​​ + Trang bị, tiện nghi đầy đủ.