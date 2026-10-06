Honda CB500 động cơ xi-lanh đơn rộng cửa về Việt Nam, giá chỉ từ 74 triệu đồng

Hiện tại, mẫu mô tô cổ điển này vẫn đang được phân phối tại Ấn Độ và được định vị là một mẫu Heritage Roadster, hướng tới nhóm khách hàng yêu thích kiểu dáng cổ điển nhưng vẫn muốn sở hữu một chiếc xe có kích thước và động cơ lớn hơn những mẫu xe phổ thông. Điểm đáng chú ý nhất nằm ở động cơ xi-lanh đơn dung tích 501cc, làm mát bằng không khí và được hỗ trợ bởi bộ làm mát dầu.

Khác với những mẫu CB500 sử dụng động cơ hai xi-lanh từng quen thuộc trên thị trường quốc tế, mẫu CB500 mới tại Ấn Độ đi theo hướng đơn giản hơn về kết cấu. Honda tập trung vào khả năng vận hành thực tế, mô-men xoắn và chi phí sản xuất thay vì chạy đua về công suất tối đa.

CB500 được cung cấp với nhiều lựa chọn về thiết kế bánh xe, bao gồm phiên bản sử dụng mâm hợp kim và các phiên bản trang bị vành nan hoa cùng lốp không săm. Cùng với đó, xe cũng sở hữu một loạt công nghệ nhằm tăng khả năng vận hành và an toàn, trong đó có hệ thống kiểm soát lực kéo HSTC, phanh ABS hai kênh, Assist & Slipper Clutch và hệ thống đèn LED.

Tại Ấn Độ, CB500 có giá khởi điểm 275.000 Rupee (khoảng 74,2 triệu đồng) đến 301.900 Rupee (khoảng 81,5 triệu đồng). Đây là mức giá bán dễ tiếp cận với khách hàng, và nếu được bán tại Đông Nam Á (trong đó có Việt Nam), mẫu xe dự kiến sẽ mang tới lựa chọn rất đáng cân nhắc cho khách hàng Việt.