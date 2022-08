Lộ thông số kỹ thuật của VinFast VF9 trên giấy chứng nhận đăng kiểm

Trên cổng thông tin của Cục Đăng kiểm Việt Nam bất ngờ xuất hiện giấy chứng nhận ATKT và BVMT (Giấy chứng nhận chất lượng) cho mẫu xe điện VinFast VF9. Theo thông tin từ giấy chứng nhận, xe sẽ có 3 phiên bản gồm VF9 Eco, VF9 Plus 6 chỗ và VF9 Plus 7 chỗ.

VinFast VF9 đã hoàn thành đăng kiểm đối với ô tô mới tại Việt Nam

Đáng chú ý, cả 3 phiên bản kể trên có chiều dài, chiều cao và trục cơ sở tương đương, lần lượt là 5.119 mm, 1.696mm và 3.149 mm. Riêng phiên bản VinFast VF9 Eco có chiều rộng nhỏ hơn so với 2 phiên bản Plus. Cụ thể, chiều rộng của VinFast VF9 Eco là 2.004 mm, trong khi trên bản Plus là 2.070 mm.

Cũng theo giấy chứng nhận chất lượng được cấp, cả 3 phiên bản VinFast VF9 sử dụng hệ dẫn động 4 bánh. Cung cấp năng lượng cho xe là ắc quy Lithium-ion 400V-100,2kWh. Loại động cơ sử dụng là điện đồng bộ 3 pha nam châm vĩnh cửu, làm mát bằng nước, cho công suất tối đa 150 kW.

Không gian nội thất VinFast VF9

Bên cạnh đó, để phân biệt với bản Plus, kích thước lốp trên bản Eco cũng nhỏ hơn. Theo đó, xe bản Eco sử dụng lốp 275/45R20 trong khi bản Plus là 275/40R21. Cả 3 phiên bản đều sử dụng phanh đĩa 4 bánh cũng như trang bị hệ thống phanh điện tử.

Các thông tin về trang bị, tính năng của xe không xuất hiện trên giấy chứng nhận chất lượng.

Thiết kế đuôi xe VinFast VF9

Tuy đã được cấp giấy chứng nhận chất lượng, sẵn sàng bán ra trong thời gian tới song do vấn đề về linh kiện thiếu hụt, nhiều khả năng mẫu xe sẽ lùi thời gian giao tới khách hàng. Trước đó, VinFast VF8 cũng đã bị lùi lịch. VinFast chỉ cho biết xe sẽ được giao trong nửa cuối năm 2022.

