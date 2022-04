Lexus Việt Nam ra mắt dòng xe SUV cỡ lớn LX600, giá bán từ 8,1 tỷ đồng

Hãng xe sang Nhật Bản vừa giới thiệu dòng xe LX600 hoàn toàn mới tại thị trường Việt Nam.

Kể từ khi được giới thiệu vào năm 1996, Lexus LX là một trong những dòng xe SUV được giới doanh nhân yêu thích. Khoảng 500.000 chiếc LX đã được giao tới khách hàng tại hơn 50 quốc gia trên toàn cầu. Tại Việt Nam, LX được lựa chọn bởi những chủ doanh nghiệp, lãnh đạo cấp cao.

Sau khoảng nửa năm ra mắt toàn cầu, LX600 cũng đã được Lexus Việt Nam giới thiệu tới khách hàng trong nước. LX600 mang ngôn ngữ thiết kế Lexus thế hệ mới bắt đầu ứng dụng từ NX 2022. Mẫu SUV hạng sang này duy trì chiều dài cơ sở lý tưởng 2.850 mm đã được kế thừa qua nhiều thế hệ, vừa mang lại khả năng vận hành vượt trội trên địa hình khắc nghiệt vừa mang đến không gian nội thất rộng rãi.

Lưới tản nhiệt kích thước lớn sở hữu hình khối ba chiều kết hợp với thiết kế không viền hiện đại làm nổi bật cảm giác thống nhất với thân xe, mang đến ấn tượng bề thế, đồng thời tối ưu hóa hiệu quả làm mát và khí động học. Thân xe bề thế với mâm kích thước 22 inch - lớn nhất trong dòng sản phẩm Lexus.

Với khoang nội thất, LX600 có bảng điều khiển trung tâm nổi bật với 2 màn hình 12,3 inch và 7 inch tối ưu hóa hiển thị thông tin. Hệ thống giải trí với 25 loa Mark Levinson (nhiều nhất trên các dòng xe Lexus) bao gồm một loa siêu trầm mang lại trải nghiệm âm thanh 3 chiều sống động.

Nút bấm khởi động xác thực dấu vân tay lần đầu tiên được trang bị trên xe Lexus giúp khởi động xe dễ dàng, góp phần tăng cường an ninh, bảo mật thông tin và cá nhân hóa nhu cầu người sử dụng. Bảng đồng hồ trên xe LX mới là sự kết hợp hài hòa giữa màn hình TFT 8-inch hiện đại ở trung tâm với 4 đồng hồ analog truyền thống ở hai bên, giúp đảm bảo khả năng quan sát tối ưu.

LX 600 được phân phối với 3 phiên bản, trong đó bản VIP (4 chỗ) và F SPORT (5 chỗ) lần đầu tiên được giới thiệu bên cạnh phiên bản Urban (7 chỗ). Phiên bản VIP với bốn chỗ ngồi độc lập, hàng ghế sau có thể ngả tới 48 độ. Ghế ngồi được chế tạo hoàn toàn mới với tựa đầu cong độc quyền “Ultra Luxury” cùng khả năng duy trì tư thế an toàn, hấp thụ rung động tối ưu.

Bảng điều khiển dành riêng với một loạt tiện ích đầu bảng như: rèm che nắng trên cửa sổ bên và cửa sổ góc, đèn đọc sách và màn hình giải trí… mang đến trải nghiệm hạng thương gia sang trọng cho hàng ghế sau.

Phiên bản F SPORT dành cho những hành khách mong muốn trải nghiệm lái thể thao với trang bị: Thanh cân bằng phía trước & phía sau, hệ thống treo thích ứng AVS và hệ thống lái trợ lực điện EPS được tinh chỉnh đặc biệt cho phép người lái trải nghiệm phản ứng tuyến tính thể thao của xe. Logo F SPORT tại nhiều vị trí và những trang bị nội, ngoại thất độc quyền như mâm xe dập nguyên khối, lưới tản nhiệt dạng lưới viền mạ crom, ghế lái đặc biệt,…

Lexus LX 600 được trang bị khối động cơ xăng V6, dung tích 3.5L tăng áp kép, cho công suất tối đa 409 mã lực tại 5.200 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 650Nm tại 2.000 – 3.600 vòng/phút. Đi kèm là hệ dẫn động 4 bánh và hộp số tự động 10 cấp.

Xe được trang bị Hệ thống An toàn Lexus cải tiến LSS+2, hướng đến việc bảo vệ tối đa cho người lái và hành khách. hỗ trợ khả năng vận hành của Lexus LX 600 thế hệ mới còn có hệ thống lái trợ lực điện tử EPS, hệ thống phanh điều khiển điện tử ECB, hệ thống treo biến thiên thích ứng AVS, tính năng lựa chọn đa địa hình phiên bản nâng cấp, 7 chế độ lái tùy chỉnh và hệ thống treo điều chỉnh độ cao chủ động AHC.

Mẫu SUV hạng sang cỡ lớn của Lexus cũng được nâng cấp một số tính năng an toàn hiện đại như: Hệ thống điều khiển hành trình chủ động DRCC, đèn pha thích ứng AHS, hệ thống an toàn tiền va chạm PCS, hệ thống cảnh báo lệch làn đường LDA, hệ thống hỗ trợ theo dõi làn đường LTA, hệ thống cảnh báo điểm mù BSM, hệ thống phanh an toàn hỗ trợ đỗ xe (tương tự hệ thống cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi).

Ngoài ra, xe còn được nâng cấp một vài tính năng an toàn khá thú vị như cảm biến vân tay ở giữa nút bấm khởi động, gương chiếu hậu kỹ thuật số trình chiếu hình ảnh từ camera lùi… LX mới, các nghệ nhân Takumi đã làm việc cùng với nhóm kỹ sư, thử nghiệm xe trên nhiều điều kiện đường địa hình để đạt được cảm giác lái xuất sắc trên đường đô thị, trong khi vẫn duy trì hiệu suất địa hình đã trở thành biểu tượng của LX

Lexus LX 600 dự kiến sẽ bán ra từ tháng 5 tới với giá cho phiên bản Urban từ 8,1 tỷ đồng ở phiên bản F Sport có giá bán 8,35 tỷ đồng và phiên bản cao cấp nhất VIP có giá bán 9,21 tỷ đồng.

