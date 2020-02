Lexus ra mắt NX 300 bản 2020 tại Việt Nam, giá bán 2,56 tỷ đồng

Thứ Tư, ngày 12/02/2020 08:00 AM (GMT+7)

Lexus Việt Nam chính thức giới thiệu dòng xe NX300 mới nằm trong phân khúc SUV đa dụng và hướng đến đối tượng khách hàng trẻ với phong cách sống năng động. Xe chính thức có mặt tại hai đại lý từ ngày 11/02.

Ra mắt toàn cầu vào cuối năm 2014, được phát triển dựa trên ý tưởng “Xe thể thao đô thị hạng sang” (Premium Urban Sports Gear), Lexus NX đã nhanh chóng chinh phục những khách hàng trẻ tuổi thành đạt, đáp ứng mong muốn về một chiếc xe SUV với vẻ ngoài góc cạnh đầy lôi cuốn và khoang nội thất lịch lãm thể thao, khả năng vận hành linh hoạt đầy hứng khởi và hiệu suất tiêu thụ nhiên liệu tối ưu.

Sau một năm ra mắt trên toàn cầu, năm 2015, Lexus NX chính thức được giới thiệu tại Việt Nam và trở thành sự lựa chọn của các doanh nhân trẻ. Với nhiều nâng cấp về an toàn và tiện nghi ở thế hệ 2020, NX 300 mới hứa hẹn đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của khách hàng mang lại những trải nghiệm thú vị của một chiếc SUV đô thị hạng sang.

Dòng xe NX sở hữu cụm lưới tản nhiệt với vẻ sắc sảo hơn, hệ thống đèn pha projector 3 bóng LED và đèn báo rẽ LED dạng tia. Phía đuôi xe là những điểm nhấn mới như ống xả mạ chrome dày dặn hơn, đèn hậu hình chữ "L" viền đen. Bộ mâm 18 inch thể thao có thiết kế 2 tông màu đối lập gây ấn tượng chiều sâu 3D.

Ở nội thất, có thể thấy ngay sự khác biệt với phong cách trẻ trung, năng động. Màn hình hiển thị tăng từ 7 lên 10,3 inch, đồng thời cải tiến các giao diện tương tác điều khiển. Gần như toàn bộ nút điều khiển và công tắc, bộ chọn chế độ, cần số, tay nắm cửa ở NX đều bằng kim loại, các bề mặt được hoàn thiện kiểu “metallic satin”, cải thiện về thị giác cũng như cảm xúc cho người ngồi trong xe. Ốp cửa gỗ Shimamoku kết hợp chất liệu da tạo nên vẻ sang trọng.

Trong khoang hành khách của Lexus NX, hệ thống âm thanh 10 loa cao cấp Lexus Premium mang lại chất lượng âm thanh thực nhất đến với hành khách; sạc không dây chuẩn Qi có kích thước lớn tương thích với nhiều thiết bị.

Trên NX phiên bản 2020 mới, Lexus đã trang bị Apple Carplay, Android Auto, nhờ đó, hành khách có thể thoải mái thư giãn, kết nối liên lạc dễ dàng khi đang di chuyển. Đồng thời, để hỗ trợ hành khách tối ưu, Lexus NX bổ sung chức năng mở cửa sau không chạm chỉ bằng thao tác đá chân tiện lợi, dễ dàng khi khách hàng cần vận chuyển nhiều đồ đạc.

Mẫu xe NX 300 được trang bị khối động cơ tăng áp, dung tích 2.0L đi kèm công nghệ phun xăng trực tiếp và công nghệ ESTEC, cho công suất cực đại 235 mã lực và mô men xoắn cực đại 350 Nm. Xe được trang bị bộ số 6 cấp và đáp ứng tiêu chuẩn khí thải Euro 6.

NX phiên bản 2020 mới được trang bị hệ thống an toàn Lexus LSS +2 với những tính năng an toàn như: Hệ thống an toàn tiền va chạm (PCS), Hệ thống điều khiển hành trình chủ động (DRCC), Hệ thống hỗ trợ theo dõi làn đường (LTA) và Hệ thống đèn pha tự động thích ứng (AHS).

Bên cạnh đó, NX mới tiếp tục vẫn kế thừa các tính năng an toàn hiện đại của các phiên bản trước như: Hệ thống cảnh báo điểm mù BSM, Hệ thống cảnh báo va chạm khi lùi RCTA, và Hệ thống cảnh báo áp suất lốp TPWS.

Đây cũng là một trong số ít mẫu xe trong phân khúc sở hữu Hệ thống treo tự động thích ứng (AVS) giúp tối ưu hóa sự ổn định và linh hoạt của chiếc xe trong mọi điều kiện đường sá. Hiện xe đã có mặt tại hai đại lý chính thức của Lexus từ ngày 11/2 và đi kèm mức giá bán 2,56 tỷ đồng.

Nguồn: http://danviet.vn/thi-truong-xe/lexus-ra-mat-nx-300-ban-2020-tai-viet-nam-gia-ban-256-ty-dong-10...Nguồn: http://danviet.vn/thi-truong-xe/lexus-ra-mat-nx-300-ban-2020-tai-viet-nam-gia-ban-256-ty-dong-1057970.html