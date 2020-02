Những mẫu SUV đáng lựa chọn trong khoảng 2,7 tỷ đồng

Thứ Ba, ngày 11/02/2020 10:00 AM (GMT+7)

Tại phân khúc SUV hạng sang tầm giá 2,7 tỷ đồng trong nước là những sự cạnh tranh khốc liệt giữa mẫu xe nổi tiếng như: BMW X3, Audi Q5, Lexus NX, Volvo XC60, Infiniti QX50 và dòng xe ăn khách Mercedes GLC.

Bước vào đầu năm 2020, phân khúc xe SUV hạng sang 5 chỗ tầm giá 2,7 tỷ đồng tại Việt Nam là cuộc cạnh tranh giữa những cái tên rất nổi tiếng đến từ các thương hiệu châu Âu và Á đang được phân phối như: BMW X3, Audi Q5, Lexus NX, Volvo XC60, Infiniti QX50 và dòng xe ăn khách Mercedes GLC.

Đáng chú ý nhất chính là mẫu xe bán chạy nhất phân khúc Mercedes-Benz GLC phiên bản nâng cấp nhẹ (facelift) đang chờ ngày rục rịch ra mắt các phiên bản. Trong khi, hai hãng như BMW cùng Infiniti đã mang đến khách hàng thị trường trong nước những mẫu xe thước thế hệ mới của dòng xe X3 và QX50 trong năm 2019.

Ở những thương hiệu còn lại trong năm 2020 này cũng sẽ có những tín hiệu mới nhằm tăng sức cạnh tranh và thu hút khách hàng về cho mình như: Audi Q5, Volvo XC60 và Lexus NX tiếp tục là lựa chọn đáng cân nhắc.

Mercedes-Benz GLC 300 nâng cấp Facelift nhập khẩu

Mercedes-Benz đã chính thức giới thiệu mẫu xe GLC 300 tại thị trường Việt Nam với nhiều thay đổi về công nghệ, động cơ, thiết kế nội ngoại thất đi kèm với giá bán 2,559 tỷ đồng.​ Phiên bản nâng cấp facelift của dòng GLC 300 4MATIC được nhập khẩu trực tiếp từ Đức với những điểm nhấn công nghệ đáng chú ý như:​ Cụm đèn trước MULTIBEAM đột phá về thiết kế lẫn công nghệ, gói ngoại thất AMG Line, gói Night Package và mâm xe AMG 20 inch, nâng tầm nội thất với giao diện MBUX và màn hình kỹ thuật số và xe được trang bị động cơ 2.0L hoàn toàn mới (mã M264) với công suất lớn hơn.

Bên trong khoan nội thất được thiết kế tinh xảo với các loại vật liệu cao cấp, GLC nay được nâng cấp theo hướng hiện đại hơn, trong đó 3 yếu tố nổi bật nhất là màn hình hiển thị, thiết kế tay lái và khả năng kết nối thông minh. Xe sử dụng bảng đồng hồ tốc độ kỹ thuật số chất lượng cao kích thước 12,3 inch và màn hình giải trí trung tâm.

Trong đó, bảng đồng hồ tốc độ kỹ thuật số cho phép người lái lựa chọn 3 chế độ hiển thị, bao gồm “Thể thao”, “Cổ điển” và “Hiện đại”. Người lái còn có thể cá nhân hóa thông tin hiển thị trên với các module như dẫn đường, thời gian và thời tiết, tiêu thụ nhiên liệu, kết nối và giải trí, lực G-Force.​

Mẫu xe GLC 300 4MATIC được trang bị khối động cơ I4 2.0 lít tăng áp cổng nạp kép (twin-scroll) mã 264 mới, cho công suất tối đa 258 mã lực và mô-men xoắn cực đại 370Nm. Nhờ đó giúp xe tăng tốc 0 -100 km/h chỉ trong vòng 6 giây, sức mạnh này được xuống bốn bánh (4MATIC) thông qua hộp số tự động 9 cấp 9G-TRONIC mới.​

Mẫu xe GLC 300 facelift mới sẽ được nhập khẩu trực tiếp từ Đức đi kèm với chính sách bảo hành chính hãng 03 năm và có thể mở rộng thành 05 năm. Và đi kèm mức giá bán 2,559 tỷ đồng (đã bao gồm thuế GTGT),

Volvo XC60

Volvo XC60 là dòng crossover cỡ nhỏ hạng sang nổi tiếng, cạnh tranh trực tiếp với Mercedes-Benz GLC, Audi Q5 hay BMW X3. Về mặt thiết kế, XC60 ảnh hưởng mạnh mẽ từ đàn anh XC90 đang tạo được tiếng vang trên toàn cầu, với cụm lưới tản nhiệt đặc trưng của Volvo. Cản trước sửa đổi trông góc cạnh và thể thao hơn, đèn sương mù dạng LED đặt khá thấp. Cụm đèn pha tích hợp dải LED định vị hình chữ T nằm ngang, phỏng theo cây búa của thần Thor.

Hông xe thiết kế cứng cáp hơn và có sự xuất hiện của đường gân dập chìm, ốp kim loại mạ chrome phía dưới. Mâm xe 8 chấu có thiết kế thể thao kích thước lớn. Ở phía sau, cụm đèn hậu dạng LED có thiết kế hình chữ L và hệ thống ống xả đơn đặt đối xứng 2 bên.

Tương tự ngoại thất, cabin của XC60 hoàn toàn mới cũng chịu ảnh hưởng mạnh mẽ từ XC90.Cách thiết kế hoàn toàn giống từ vô lăng cho tới cách bố trí bảng điều khiển trung tâm. Một số trang bị tiêu chuẩn bên trong Volvo XC60 bao gồm ghế ngồi bọc da cao cấp, vô-lăng 3 chấu bọc da tích hợp nhiều phím chức năng, trung tâm bảng điều khiển là màn hình cảm ứng cỡ lớn tương tự đàn anh XC90. Phía trên có cửa sổ trời toàn cảnh bao trùm khoang nội thất xe. Hàng ghế sau thoải mái rộng rãi cho 3 người ngồi và có thể gập phẳng làm tăng không gian chứa đồ phía sau.

XC60 được thiết kế với định hướng an toàn, nhờ sở hữu đầy đủ các công nghệ an toàn thông minh của hệ thống Steer Assist với việc bổ sung thêm hệ thống an toàn trong thành phố, chủ động giảm tốc độ khi vào cua hay ngã rẽ và sử dụng Steer Assist để tránh va chạm với chướng ngại vật. Hệ thống sẽ chỉ ra những điểm mù xung quanh xe để từ đó giảm thiểu tối đa những va chạm khi thay đổi hướng đi.

Volvo XC60 được trang bị khối động cơ 4 xy lanh tăng áp, dung tích 2.0L, cho công suất 320 mã lực và mô men xoắn cực đại 400 Nm. XC60 mang tới trải nghiệm cầm lái mượt mà nhờ sử dụng hộp số tự động 8 cấp.Và xe được trang bị những hệ thống an toàn nổi bật như: Hỗ trợ duy trì làn đường; Cảnh báo tài xế; Truy suất thông tin biển báo; Ổn định thân xe; Hỗ trợ khởi động ngang dốc; Hệ thống phanh tự động tiền va chạm; Cảnh báo chệch làn đường… Tại Việt Nam, Volvo XC60 được nhập khẩu chính hãng và kèm mức giá bán chính thức từ 2,150 tỷ đồng và có thể tăng theo những option kèm theo.

Infiniti QX50

Infiniti QX50 được định vị trong canh tranh trực tiếp với các đối thủ lớn như BMW X3, Audi Q5 và Mercedes-Benz GLC và giới thiệu đến công chúng lần đầu vào cuối năm 2017 tại triển lãm Los Angeles Auto Show (Mỹ).

Ra mắt vào cuối năm 2017, thế hệ thứ 2 của Infiniti QX50 mang phong cách thiết kế cao cấp và hiện đại nhờ vào ngôn ngữ thiết kế ‘’Powerful Elegance’’ mới của Infiniti. Phần đầu xe gây ấn tượng với người đối diện khi trang bị đèn pha LED sắc sảo nối liền cụm lưới tản nhiệt hình ‘’mắt cáo’’, đường chrome quanh cửa sổ và ốp viền tối màu, nắp ca-pô và thân xe đầy những đường cong mềm mại kéo dài là điểm hấp dẫn tạo nên một tổng thể nổi bật mang tính thanh lịch mạnh mẽ cho QX50.​

Infiniti QX50 thế hệ mới được định vị nằm ở phân khúc SUV 05 chỗ hạng sang làm đối trọng trực tiếp với Lexus NX, Mercedes-Benz GLC, Audi Q5, BMW X3 hay Volvo XC60. Có thể Infiniti Việt Nam đã có kế hoạch phân phối QX50 tại thị trường Việt trong thời gian sắp tới, đồng thời sự xuất hiện của QX50 sẽ tăng thêm lựa chọn cho khách Việt yêu thích xe Infiniti bên cạnh các dòng xe gầm cao khác bao gồm: QX60, QX70 và QX80.​

Động cơ 2.0L tăng áp cho công suất tối đa 268 mã lực và mô-men xoắn cực đại 380Nm. Infiniti cho biết động cơ này kết hợp sức mạnh của động cơ xăng tăng áp 2.0L với hiệu quả mô-men xoắn mang lại tương tự động cơ dầu 4 xi-lanh, đây là một sự thay thế hấp dẫn cho động cơ dầu diesel, đồng thời thách thức khái niệm động cơ xăng sử dụng hệ truyền động hybrid và động cơ dầu mới có thể mang lại mô-men xoắn cao. Động cơ này đã đoạt giải 10 động cơ tốt nhất năm 2019 ‘’2019 Wards 10 Best Engines’’.

Nhờ đó, QX50 có thời gian tăng tốc từ 0 – 100 km/h trong 6,7 hoặc 6,3 giây (tùy phiên bản). Sức mạnh được truyền xuống cầu trước (FWD) hoặc bốn bánh (AWD) thông qua hộp số tự động vô cấp CVT, và có thể khẳng định đây là mẫu xe hiếm hoi trong phân khúc sử dụng hộp số tự động vô cấp CVT.​

Xe đi kèm với mức giá bán 2,45 tỷ đồng, tạm tính mức giá lăn bánh cho mẫu crossover hạng sang Infiniti QX50 sẽ rơi vào khoảng 2,8 tỷ đồng. Trên thị trường, Infiniti QX50 sẽ phải cạnh tranh trực tiếp với các đối thủ trong phân khúc như ‘’ông lớn’’ Mercedes-Benz GLC, BMW X3, Audi Q5 và Lexus NX.​

Audi A5

Mẫu crossover SUV cỡ trung hoàn toàn mới của Audi là một trong những tâm điểm tại sự kiện lần này. Thế hệ Q5 trước đã khá thành công và giúp Audi cạnh tranh tốt với các đối thủ. Bước sang thế hệ thứ 2, Q5 được cải tiến về mọi mặt.

Mẫu xe Audi A5 có kích thước tổng thể lần lượt dài x rộng x cao là: 4.663 x 1.893 x 1.659 mm, Q5 thế hệ mới có kích thước lớn hơn nhưng lại nhẹ hơn trước nhờ sử dụng nền tảng MLB Evo. Đây là cấu trúc khung gầm ưu việt, đang được ứng dụng trên A4 thế hệ mới, Q7 mới và Audi A8 thế hệ tiếp theo. Vì vậy, ngoại hình Q5 có nhiều nét tương đồng với "đàn anh" Q7, tạo nên sự thống nhất về ngôn ngữ thiết kế trong họ SUV nhà Audi.

Trong khoang cabin là không gian thoải mái cho 5 hành khách với màn hình điều khiển trung tâm dạng tiêu chuẩn 7 inch hoặc tùy chọn 8.3 inch, có thể điều khiển qua núm xoay hoặc Touchpad cùng bảng đồng hồ Audi Virtual Cockpit hiện đại.

Ngoài ra xe được tích hợp các kết nối LTE hoặc Wifi thông qua Audi Connect Services, Audi phone box, hệ thống âm thanh Bang&Olufsen, máy tính bảng Audi cho hàng ghế sau, tương thích Apple CarPlay và Android Auto… Dung tích khoang hành lý cũng tăng từ 550 lít lên 610 lít và khi gập hàng ghế sau lại thì có thể lên đến 1.550 lít.

Xe được trang bị khối động cơ xăng 2.0L TFSI công suất 252 mã lực, kết hợp cùng hộp số ly hợp kép S-Tronic 7 cấp và hệ dẫn động 4 bánh Quattro. Audi cho biết phiên bản này đủ khả năng đáp ứng nhu cầu khách hàng Mỹ, khi có thể tăng tốc 0-100 km/h trong vòng 6 giây, khá ấn tượng với một mẫu xe SUV tầm trung.

Tại thị trường trong nước mẫu xe Audi Q5 có giá niêm yết từ 2,51 tỷ đồng và chỉ chênh lệch một chút khi so sánh với BMW X3 xDrive20i có giá bán 2,529 tỷ đồng.

BMW X3

Mẫu xe BMW X3 chính thức xuất hiện tại thị trường Việt Nam vào đầu tháng 7, với mẫu xe SUV gia đình cỡ lớn BMW X7 và X5, xe được phân phối chính hãng với mức giá từ 2,529 tỷ, 2,739 tỷ và 2,859 tỷ đồng cho ba phiên bản.

Bên cạnh hai mẫu SUV cỡ lớn X7 và X5, Thaco BMW đã giới thiệu X3 thế hệ hoàn toàn mới với nhiều thay đổi mạnh mẽ từ thiết kế, vận hành và trang bị thêm công nghệ mới. BMW X3 thế hệ mới được sản xuất và lắp ráp tại nhà máy Spartanburg, thuộc bang South Carolina, Hoa Kỳ. Đ

BMW X3 thế hệ mới có kích thước tổng thể dài x rộng x cao lần lượt 4.708 x 1.891 x 1.676 (mm), dài hơn 58mm, rộng hơn 7mm và thấp hơn 37 mm so với thế hệ trước. Những thông số trên tương đối nhỏ, nên khó nhận ra sự khác biệt về kích thước. Tuy nhiên, về mặt thiết kế có sự thay đổi lớn, từ lưới tản nhiệt hình quả thận 3D đến những đường dập nổi trên thân xe.

Cụm đèn pha công nghệ LED sử dụng công nghệ thích ứng góc lái. Ngoài ra, khách hàng có thể nâng cấp LED lên thành đèn laser ở phiên bản cao hơn. Trong hình là phiên bản sử dụng cụm đèn chiếu sáng dạng gương cầu LED. Phần thân xe cơ bắp với những đường gân dập nổi kéo dài từ hốc bánh trước đến tay nắm cửa sau.

Về nội thất, các chi tiết vẫn được bài trí hướng hoàn toàn về phía người lái, tuy nhiên thiết kế lại cơ bắp và hiện đại hơn. Các chi tiết ốp gỗ trước đây được thay thế bằng những chi tiết kim loại vân carbon thể thao và cứng cáp hơn. BMW X3 thế hệ mới cũng được nâng cấp tính năng điều khiển bằng cử từng trang bị BMW 5-series trước đây.

Bên trong khoan nội thất được thiết kế tinh tế nhưng vẫn sang trọng với sự kết hợp chất liệu gỗ và da. Đặc biệt nhất, là màn hình kỹ thuật số BMW Live Cockpit thay thế cho cụm đồng hồ truyền thống. Ở vị trí trung tâm là màn hình cảm ứng kích thước 12,3 inch hỗ trợ tính năng giải trí với giao diện thân thiện và hiện đại.

Với 3 phiên bản, BMW X3 mới được trang bị 2 loại động cơ, cùng dung tích 2.0L, cho công suất đầu ra khác nhau. Trêm phiên bản xDrive20i có công suất 184 mã lực và mô-men xoắn 290 Nm. Bản xDrive30i có công suất 252 mã lực và mô-men xoắn 350 Nm, giúp xe có thể tăng tốc từ 0 – 100km/h chỉ 6 giây. Hộp số tự động 8 cấp và hệ dẫn động 4 bánh dùng chung. BMW X3 2019 có 6 túi khí, được trang bị hệ thống đỗ xe tự động hoạt động tương tự trên X4, kết hợp các cảm biến xung quanh và camera lùi hỗ trợ người lái. Các trang bị an toàn khác không thay đổi.

Tại thị trường Việt Nam, BMW X3 có thể sẽ được phân phối chính hãng với 3 phiên bản xDrive20i, xDrive30i xLine và xDrive30i M Sport với giá bán từ lần lượt là 2,529 tỷ, 2,739 tỷ và 2,859 tỷ đồng. Có phần tăng mạnh hơn với giá bán ở thế hệ trước.. ​

