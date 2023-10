2024 Lexus IS tăng giá, khởi điểm nhỉnh 1 tỷ đồng

Lexus IS là dòng xe sedan xuất hiện tại thị trường Mỹ từ cách đây gần 10 năm. Dòng xe Lexus IS này cũng đã có mặt ở Việt Nam trong nhiều năm. Phiên bản 2024 Lexus IS hiện nay có những cải tiến đem lại sự sắc nét rõ ràng hơn so với phiên bản cũ trước đây. Trong đó diện mạo xe có những nâng cấp quan trọng và giá bán cũng tăng mạnh hơn.

Ngay ở phiên bản cơ sở là IS 300 cũng có những nâng cấp về diện mạo, điển hình với các huy hiệu đặc biệt và vành bánh xe cỡ 190-inch như bản Thể thao IS 300 F Sport. Còn bản Thể thao IS 300 F Sport ngoài cải tiến về diện mạo còn được trang bị các ghế ngồi trước có tính năng thông gió và sưởi, bàn đạp bằng nhôm tổng tổng và vô-lăng có tính năng sưởi.

2024 Lexus IS 300 vẫn tiếp tục kế thừa khối động cơ của thế hệ trước. Đó là loại động cơ tăng áp, dung tích 2.0L, đi cùng với bản dẫn động bánh sau (RWD). Còn với bản dẫn động bánh trước (AWD), xe sở hữu động cơ V6, dung tích 3.5L.

Với phiên bản 2024 Lexus IS 350 sẽ có trang bị động cơ V6 mạnh mẽ hơn, đặt dưới ca-pô xe. Khối động cơ này cho phép mẫu sedan mới đạt công suất tối đa 311 mã lực và mô-men xoắn cực đại 280 pound-feet, mạnh hơn so với chỉ số tương ứng 260 mã lực và 236 Ib-ft của IS 300.

Không những thế, IS 350 còn có tùy chọn phiên bản mạnh mẽ hơn với gói trang bị tùy chọn dành cho ấn bản IS 350 F Sport, đi kèm với hệ thống vành bánh BBS cỡ 19-inch, ốp gương ngoài bằng crôm có màu đen, cùng công nghệ lưu trữ bộ nhớ dành cho ghế ngồi của lái xe, gương chiếu hậu bên và vô-lăng.

Phiên bản cao cấp nhất của 2024 Lexus IS là IS 500, trang bị động cơ V8, dung tích 5.0L, cho công suất tối đa 472 mã lực và mô-men xoắn cực đại là 395 Ib-ft. Mẫu xe này có gương chiếu hậu màu đen, và gói tùy chọn ngoại thất đặc biệt với nước sơn màu xanh da trời, vành bánh xe cỡ 19-inch, cùng buồng lái có các sợi chỉ màu xanh.

Về góc độ giá bán, 2024 Lexus IS đắt hơn so với phiên bản 2023 Lexus IS. Giá khởi điểm cho bản cơ sở IS 300 là 41.235 USD (1,008 tỷ đồng) và đặt nhất là bản 2024 IS 500 F Sport Premium với giá khởi điểm là 64.520 USD (1,577 tỷ đồng).

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]