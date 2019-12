Lexus giới thiệu xe sử dụng động cơ điện đầu tiên với tên gọi UX300e

Thứ Bảy, ngày 07/12/2019 08:00 AM (GMT+7)

Lexus đầu tiên giới thiệu dòng xe điện có tên gọi UX300e toàn cầu, đây là sản phẩm đầu tiên trong chiến lược phát triển dòng xe điện của Lexus trong thời gian tới.

Hãng xe Nhật Bản Lexus đã giới thiệu mẫu xe điện sạc pin đầu tiên của Lexus với tên gọi UX300e hồi đầu tháng 12 vừa qua. Kể từ khi giới thiệu RX400h năm 2005, Lexus đã trở thành thương hiệu tiên phong về công nghệ xe chạy điện, mang tới những sản phẩm vừa sở hữu khả năng vận hành vượt trội đồng thời vẫn thân thiện với môi trường.

Tại triển lãm Tokyo 2019, Lexus đã giới thiệu chiến lược thúc đẩy dòng xe điện toàn cầu gọi là "Điện khí hóa Lexus" - Lexus Electrified, tập trung vào việc mang đến khả năng vận hành, xử lý tay lái, và cảm giác lái tốt nhất.

Thiết kế ngoại thất khác biệt và tính đa dụng của dòng xe Crossover UX vẫn tiếp tục được duy trì trên phiên bản UX300e mang đến trải nghiệm ấn tượng nhờ vào thiết kế ngoại thất sắc sảo và tinh tế cho khả năng vận hành nhanh nhạy, Lexus còn phát triển vành xe và tấm ốp gầm xe tối ưu hóa khí động học đặc biệt cho phiên bản UX300e

Là mẫu xe sử dụng động cơ điện đầu tiên được Lexus phát triển và sản xuất, UX300e chạy điện hoàn toàn phù hợp với vận hành trên phố hay cao tốc. Các kỹ sư của Lexus vẫn giữ phong cách khác biệt và tính đa dụng trong thiết kế của Lexus UX, đồng thời tập trung vào việc tận dụng thế mạnh chỉ có trên dòng xe điện.

Pin xe là loại Lithium Ion với dung lượng 54.3 kWh cho khả năng vận hành lên đến 400 km trong một lần sạc và được lắp đặt sau khi đã được thử nghiệm để đảm bảo hoạt động tốt trong mọi điều kiện nhiệt độ. Độ bền pin xe cũng sẽ được tăng lên khi sử dụng các hệ thống kiểm soát khác nhau đảm bảo sạc trong thời gian quy định và ngăn ngừa sạc quá thời gian khi pin đã đầy.

Ngoài ra, mẫu xe UX300e trang bị công nghệ kết nối mới nhất được Lexus phát triển. Cụ thể, bằng cách kết nối với điện thoại thông minh sử dụng ứng dụng riêng, người lái có thể kiểm tra tình trạng pin sạc và quãng đường chạy.

Kiểm soát sạc cũng được trang bị như chức năng báo giờ để nhắc người lái khi xe đã được sạc đầy hay lên kế hoạch cho lần sạc tiếp theo. Ứng dụng cũng cho phép người lái có thể điều khiển các phím chức năng như điều hòa, sưởi ghế hay sưởi kính.

Động cơ cho công suất lớn của UX300e tạo nên khả năng tăng tốc mượt mà và mạnh mẽ. Cùng với các công nghệ kết nối tiên tiến nhất, UX300e tối đa hóa các ưu điểm của dòng xe điện đồng thời vẫn mang lại cảm giác lái hứng khởi và tiện nghi, thể hiện triết lý "Đối lập song hành" của Lexus.

Ngoài ra, chế độ lái của UX 300e cho phép người dùng tăng tốc hay giảm tốc mượt mà tùy theo các điều kiện khác nhau. Người lái có thể cảm nhận được khả năng tăng tốc mạnh mẽ và mô men xoắn tối đa của hệ thống lái điện khi đạp ga và sử dụng lẫy chuyển số giống như phanh động cơ, thông qua 4 cấp tái tạo năng lượng trong quá trình giảm tốc. Hệ thống hộp số bằng dây điện tại khu vực điều khiển trung tâm tạo thiết kế đơn giản và tiện ích trong khoang nội thất.

Lexus ưu tiên phát triển công nghệ an toàn tiên tiến nhất và cung cấp cho người lái một cách nhanh nhất. UX300e áp dụng hệ thống an toàn LSS+, Lexus tiếp tục theo đuổi các giải pháp ngăn ngừa tai nạn cũng như giảm thiểu căng thẳng lên người lái, phát triển các hệ thống hỗ trợ người lái để tạo trải nghiệm lái an toàn và chân thực hơn.

Mẫu xe Lexus sử dụng động cơ điện hoàn toàn này được kế thừa độ tin cậy danh tiếng của công nghệ Hybrid. Vì thể, UX300e sẽ mang đến sự tin tưởng và vận hành cao nhất dành cho khách hàng khi chính thức khi đưa vào sản xuất hàng loạt. Xe dự kiến sẽ bán tại thị trường Trung Quốc và Châu Âu vào năm 2020 và Nhật Bản đầu năm 2021.

