Kia Seltos có doanh số ra sao trong tháng 10/2025

Theo báo cáo VAMA, trong Tháng 10/2025, doanh số bán hàng của toàn thị trường đạt 37.910 xe, tăng 24% so với tháng 9/2025 giảm 2% so với Tháng 10/2024. Foanh số bán hàng của toàn thị trường đạt 37.910 xe, bao gồm 27.246 xe du lịch; 10.162 xe thương mại và 502 xe chuyên dụng.

Ngoài ra, doanh số xe du lịch tăng 33%; xe thương mại tăng 6.6%, xe chuyên dụng giảm 15% so với tháng trước và doanh số bán của xe lắp ráp trong nước đạt 17.129 xe, tăng 19% so với tháng trước và doanh số xe nhập khẩu nguyên chiếc là 20.781 xe, tăng 28% so với tháng trước.

Cũng theo báo cáo bán hàng của VAMA, mẫu xe Kia Seltos đã đạt được 632 xe trong tháng 10/2025 và hiện đang làm mẫu xe có doanh số tốt của hãng tại thị trường VIệt Nam. Tổng doanh số cộng dồn từ đầu năm 2025 đến nay, mẫu xe này đạt 4.578 xe.

Gia nhập thị trường Việt vào tháng 9/2020, KIA Seltos chỉ mất đúng 4 tháng sau đó để lật đổ sự thống trị của Hyundai Kona trong phân khúc SUV hạng B. Cụ thể, trong tháng 10/2025 doanh số bán ra tại thị trường miền Bắc đạt 460 xe. Thị trường miền Trung là 104 và thấp nhất chính là thị trường miền Nam với 68 xe.

Là một mẫu SUV dành cho đô thị, KIA Seltos sở hữu ngoại hình nam tính đậm chất việt giã với những đường nét cơ bắp, khỏe khoắn và hiện đại. KIA Seltos mới có kích thước tổng thể dài x rộng x cao lần lượt là 4.315 x 1.800 x 1.645 (mm), trục cơ sở 2.610mm.

So với các mẫu xe cùng phân khúc, thông số của KIA Seltos lớn hơn Hyundai Kona (4.165 x 1.800 x 1.565 mm, 2.600mm). Khoảng sáng gầm của KIA Seltos là 190mm, cao hơn Hyundai Kona 170mm, giúp người lái tự tin leo vỉa, đi đường gồ ghề. Bán kính vòng quay xe 5.3m tương tự với các mẫu xe khác.

KIA Seltos thuộc dòng sản phẩm thế hệ mới của hãng xe Hàn, sở hữu thiết kế mới mẻ và hiện đại. KIA không đặt tên gọi chung cho ngôn ngữ thiết kế nhưng người dùng vẫn dễ dàng nhận ra đặc điểm nhận diện thương hiệu là mặt ca lăng mũi hổ - Tiger Nose.

Tương tự các dòng xe SUV mới của KIA, phần đầu xe của Seltos cũng mang phong cách mũi hổ đặc trưng. Các chi tiết được thiết kế liền mạch với nhau, trải dài theo phương ngang tạo cảm giác bề thế, hầm hố. Trung tâm là mặt ca lăng với họa tiết quả trám nổi khối, mạ viền crom và nối liền với cụm đèn pha. Phía dưới, hai hốc đèn gầm cũng được nối liền với lưới tản nhiệt, điểm nhấn là phần ốp mạ bạc ở chính giữa.

Như nhiều mẫu xe khác đến từ thương hiệu KIA, khoang lái của Seltos có thiết kế trẻ trung cùng nhiều trang bị công nghệ. Tất các các chi tiết ở đây đều được thiết lập để đề cao tính tiện dụng cho người dùng. Để tạo ấn tượng bên trong khoang lái, KIA sử dụng hai tông màu đối lập.

Vật liệu chủ yếu là nhựa và da. Cửa gió điều hoà thiết kế dọc xuôi theo viền táp lô, mạ bạc. Cột A bố trí gọn gàng, thuận tiện cho người lái quan sát. Các nút bấm và màn hình đặt nghiêng về vị trí người lái để mang đến trải nghiệm thuận tiện nhất.

Ở vị trí ghế lái, KIA Seltos là mẫu xe hiếm hoi trong phân khúc trang bị vô lăng dạng D-Cut ba chấu vát đáy. Thiết kế này là điểm cộng lớn với những khách hàng chuộng phong cách thể thao, yêu thích cảm giác vần vô lăng. Các nút bấm tích hợp gồm có đàm thoại rảnh tay, chỉnh to nhỏ âm lượng, chuyển chế độ hiển thị đồng hồ kỹ thuật số. Phiên bản cao cấp nhất KIA Seltos Premium có thêm nút chỉnh ga tự động Cruise Control. Các dòng xe phân khúc SUV đô thị đều chưa có lẫy chuyển số sau vô lăng.

Thiết kế thân thiện và thu hút ánh nhìn.

Cả ba phiên bản KIA Seltos đều sử dụng đồng hồ kỹ thuật số dạng analog, gồm hai đồng hồ hiển thị vòng tua và tốc độ, đi kèm màn hình TFT ở giữa. Khác biệt nhỏ là kích thước màn hình TFT ở bản KIA Seltos Premium lớn nhất. Màu sắc hiển thị rõ ràng, tuy nhiên khá đơn điệu so với thiết kế tổng thể.

Khu vực hộp số bố trí vừa tầm tay người lái. Cần số bọc da, mạ viền bạc Xe vẫn sử dụng phanh tay cơ. Trong phân khúc SUV đô thị hiện nay thì chỉ có MG ZS trang bị phanh tay điện tử đi kèm giữ phanh tự động Auto Hold.

Bệ tỳ tay ở hàng ghế đầu thích hợp để các đồ dùng cá nhân như điện thoại, sạc, ví. Các hộc chứa đồ được bố trí rải rác ở khu vực hộp số, tapi cửa để người dùng dễ dàng đặt đồ cá nhân.Thể tích cốp xe KIA Seltos đạt 433 lít, lớn hơn các đối thủ khác là Hyundai Kona 361 lít, Ford EcoSport 348 lít và MG ZS 359 lít. Một gia đình 4 người với 3 va li cỡ trung hoàn toàn có thể đáp ứng được. Bánh sơ cua đặt ở phía dưới.

Trang bị vừa đủ và mang lại sự thoải mái cho người lái.

Không gian hàng ghế thứ hai thoải mái và tinh tế.

Cả ba phiên bản đều được trang bị khối động cơ xăng Smartstream, dung tích 1.5L cho công suất 113 mã lực và mô men xoắn cực đại đạt 144 Nm đi kèm hộp số CVT, dẫn động cầu trước nhưng có thể 3 chế độ địa hình gồm Snow/ Mud/ Sand và 3 chế độ lái Normal/ Eco/ Sport. Riêng phiên bản GT-Line tương tự nhưng dùng máy tăng áp cho hiệu suất cao hơn lên đến 158 mã lực và mô men xoắn cực đại đạt 253Nm đi kèm với hộp số CVT 7 cấp.

Danh sách trang bị an toàn trên 3 phiên bản KIA Seltos đều có: Hỗ trợ phanh ABS, EBD / Cân bằng điện tử ESP / Hỗ trợ khởi hành ngang dốc HAC / Cảnh báo chống trộm / Cảm biến sau hỗ trợ đỗ xe / Camera lùi. Hai phiên bản KIA Seltos Deluxe và KIA Seltos Luxury có 2 túi khí, bản cao cấp nhất KIA Seltos Premium có 4 túi khí.

Kia Seltos được trang bị khối động cơ xăng Smartstream, dung tích 1.5L.

Kia Seltos là mẫu xe Hàn được nhiều gia đình Việt lựa chọn.

Kia Seltos là lựa chọn đáng xem xét cho những gia đình trẻ.

Phân khúc crossover SUV 5 chỗ hạng B trước đây gần như chỉ có Ford EcoSport là lựa chọn duy nhất. Nhưng đến khi Kia Seltos cùng hàng loạt các dòng xe khác như MG ZS, Mazda CX-3, Toyota Corolla Cross, Mazda CX-30, Hyundai Creta... xuất hiện thì phân khúc này đã trở nên sôi động hơn nhiều và mỗi dòng xe đều có những thế mạnh riêng.

Với thiết kế trẻ trung, khả năng vận hành vượt trội và đặc biệt giá bán vô cùng hấp dẫn, Kia Seltos là lựa chọn đáng xem xét cho những ai cần một chiếc "xế hộp" di chuyển nội đô hay thậm chí là ra đường trường.