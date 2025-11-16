Khuyến mãi KIA Seltos tháng 11/2025: Ưu đãi tới 59 triệu đồng

Cụ thể, trong chương trình khuyến mãi mới nhất vừa được KIA Việt Nam công bố vào ngày 14/11, khách hàng mua New Seltos sẽ được ưu đãi đến 59 triệu, tương đương 50% lệ phí trước bạ, sau ưu đãi giá bán chỉ từ 574 triệu đồng.

Mẫu "smart SUV" của KIA hiện được bán trên thị trường với tổng cộng 7 phiên bản với giá bán lẻ đề xuất từ 599 - 764 triệu đồng. Đây là một trong những mẫu xe có giá cạnh tranh nhất trong phân khúc SUV hạng B.

All New KIA Seltos 2025 mang đến diện mạo hoàn toàn mới, phần đầu xe nổi bật với lưới tản nhiệt “mũi hổ” sơn đen bóng đặc trưng, được mở rộng sang hai bên và liền mạch với cụm đèn pha LED hai tầng. Dải xi-nhan hiệu ứng dòng chảy 3D tạo nên dấu ấn thị giác sắc sảo. Cụm đèn sương mù LED đặt dọc tăng thêm nét cá tính.

Thân xe khắc họa rõ phong cách SUV đầy khỏe khoắn với những đường gân dập nổi sắc nét, đi kèm viền crom chạy dài đến trụ C. Bộ mâm 17 inch 5 chấu thể thao và tùy chọn màu nóc – thân xe tương phản mang đến khả năng cá nhân hóa cho người dùng. Đuôi xe thiết kế gọn gàng, cặp đèn hậu LED lấy cảm hứng bản đồ sao cùng ống xả hình thang tạo cảm giác mạnh mẽ, hiện đại.

Bên trong, Seltos 2025 sở hữu khoang nội thất rộng bậc nhất phân khúc. Vô-lăng 3 chấu vát đáy bọc da thể thao kết hợp màn hình đôi Panoramic gồm bảng đồng hồ 10.25 inch và màn hình giải trí 10.25 inch hỗ trợ Apple CarPlay/Android Auto không dây. Ghế da cao cấp, ghế lái chỉnh điện 10 hướng kèm làm mát, điều hòa tự động 2 vùng, cửa gió sau, HUD, lẫy chuyển số và cốp điện giúp tăng trải nghiệm tiện nghi.

Về vận hành, xe trang bị động cơ 1.5G Smartstream 113 mã lực và hộp số CVT mượt mà. Bản 1.5 Turbo GT-Line mạnh mẽ hơn với 158 mã lực và 253 Nm, kết hợp hộp số ly hợp kép 7 cấp. Ba chế độ lái Normal – Eco – Sport và ba chế độ địa hình Snow – Mud – Sand giúp Seltos linh hoạt trên nhiều cung đường.

Hệ thống an toàn đầy đủ với ABS, EBD, cân bằng điện tử, khởi hành ngang dốc, cảm biến và camera lùi. Các bản cao cấp có thêm cảm biến áp suất lốp, riêng GT-Line sở hữu gói ADAS hiện đại, tăng mức độ an toàn chủ động tối đa.