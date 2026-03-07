Châu Âu và Mỹ đề xuất các hãng xe phải có nút bấm vật lý

Những quy định mạnh tay của Euro NCAP đối với màn hình cảm ứng đã khiến các hãng xe phải đem các nút bấm vật lý quay trở lại. Một làn sóng siết chặt an toàn tại châu Âu đang tạo sức ép buộc các hãng xe phải đưa các nút điều khiển vật lý trở lại khoang lái. Nếu không đáp ứng, xe có thể mất điểm an toàn cao nhất.

Động thái này nhiều khả năng sẽ ảnh hưởng cả tới thị trường Mỹ, chưa cần tới chính quyền phải ra luật. Từ năm nay, Euro NCAP yêu cầu các chức năng cơ bản như xi-nhan, gạt mưa, đèn cảnh báo khẩn cấp, còi và gọi khẩn cấp SOS phải được điều khiển bằng nút bấm vật lý thay vì màn hình cảm ứng. Nếu không tuân thủ, xe sẽ tự động bị trừ 1 sao trong thang đánh giá an toàn. Không có ngoại lệ hay cập nhật phần mềm nào có thể cứu vãn.

Dù không phải cơ quan lập pháp, bảng xếp hạng của Euro NCAP có ảnh hưởng lớn tới người tiêu dùng và nhà sản xuất. Theo lộ trình, các hãng xe bán tại châu Âu có khoảng 3 năm để điều chỉnh thiết kế nội thất nếu muốn giữ chuẩn 5 sao an toàn.

Nút bấm vật lý giúp người lái xe thao tác an toàn hơn so với nút cảm ứng.

Nhiều chuyên gia cho rằng quy định mới chỉ là bước khởi đầu. Hội đồng An toàn Giao thông châu Âu cho rằng Liên minh châu Âu nên tiến thêm một bước, biến yêu cầu về nút bấm vật lý thành quy định bắt buộc. Lập luận đưa ra khá rõ ràng: càng dành nhiều thời gian thao tác trên màn hình, tài xế càng mất tập trung khỏi mặt đường. Trong bối cảnh nhiều mẫu xe chuyển toàn bộ điều khiển lên màn hình trung tâm, nguy cơ xao nhãng được cho là tăng lên đáng kể.

Phần lớn xe hơi hiện nay vẫn duy trì cần gạt xi-nhan, nút đèn khẩn cấp hay còi ở dạng vật lý. Tuy nhiên, một số mẫu xe đi theo triết lý tối giản đã chuyển nhiều chức năng lên màn hình cảm ứng. Chẳng hạn, Tesla Model 3 và Tesla Model Y chỉ có nút gạt mưa cơ bản, còn những tinh chỉnh khác phải thực hiện thao tác qua màn hình trung tâm. Việc lựa chọn số trên một số phiên bản cũng phụ thuộc chủ yếu vào giao diện cảm ứng.

Trung Quốc cũng sẽ siết chặt quy định

Thao tác cảm ứng gây ra sự mất tập trung khi đang lái xe.

Không chỉ châu Âu, Trung Quốc - thị trường xe lớn nhất thế giới - cũng đang xem xét quy định tương tự. Đề xuất mới của nước này yêu cầu các chức năng cốt lõi như xi-nhan, gọi khẩn cấp hay vô số phải dùng nút hoặc công tắc kích thước tối thiểu 10 x 10 mm, đủ lớn để thao tác mà không cần rời mắt khỏi đường quá lâu.

Nếu được thông qua, quy định này có thể buộc nhiều hãng xe phải điều chỉnh thiết kế toàn cầu, đặc biệt là những thương hiệu theo đuổi phong cách nội thất thuần màn hình. Với quy mô và tầm ảnh hưởng của châu Âu và Trung Quốc, các thay đổi tiêu chuẩn tại 2 thị trường này có thể tạo hiệu ứng dây chuyền.

Vì việc phát triển 3 kiểu nội thất khác nhau cho châu Âu, Trung Quốc và Bắc Mỹ thường không hiệu quả về chi phí. Do đó, ngay cả khi Mỹ không ban hành quy định tương tự, nút bấm vật lý vẫn có thể quay trở lại đơn giản vì các hãng xe cần một thiết kế đáp ứng tiêu chuẩn toàn cầu.